ООО «ТеплоВодоканал» может оставить жителей поселка Синдор без тепла, а своего партнера — без денег

Уже несколько лет компания ООО «ТеплоВодоканал» (далее — ООО «ТВК»), обеспечивающая жителей Княжпогостского района тепло- и водоснабжением, не платит ресурсогенерирующему предприятию. На 5 декабря этого года долг перед ООО «Газпром трансгаз Ухта» составлял 9 252 613 руб.

Несмотря на согласованный график погашения задолженности и решение суда, сумма не уменьшается. И как оказалось, дело тут не только в нежелании платить.

Досталось и детям

Кроме просроченного многомиллионного долга, компания ставит под угрозу качество отопительного сезона в Княжпогостском районе. Особенно это касается отопления социально значимых объектов — детского сада и Синдорской средней общеобразовательной школы.

— Для школы и сада температурный график не соответствует нужным значениям – он ниже. А происходит это вследствие того, что ООО «ТеплоВодоканал» не проводит соответствующую химподготовку на тепловых сетях в поселке Синдор, и это ухудшает теплопередачу через теплообменное оборудование, — разъяснили специалисты Синдорского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Чтобы держать в тепле поселок, численность которого составляет больше 2 тысяч человек, Синдорскому ЛПУМГ приходится подавать теплоноситель на ЦТП с повышением температурного графика. И делается это лишь по устной договоренности с руководителем администрации поселения Н.И. Халаком. Мера эта является вынужденной и исключительной, поэтому руководство линейного управления неоднократно обращалось в ООО «ТеплоВодоканал» с просьбой выполнить все необходимые мероприятия для обеспечения надежного теплоснабжения домов и объектов. Однако теплосетевая компания не выполняет и этих обязательств.

Как заверяют в ООО «ТеплоВодоканал», паспорт готовности к отопительному сезону 2016-2017 компанией получен. Но откуда тогда возникают вопросы о качестве подготовки оборудования и систем теплоснабжения?

Долги копились годами

Задолженность ОАО УК «Княжпогостское ЖКХ» начало копить еще в июле 2012 года, и к августу 2014-го она достигла почти трех миллионов. Тогда предприятие «Газпром трансгаз Ухта» подало иск в Арбитражный суд республики о взыскании этой суммы, но управляющую компанию признали банкротом.

В связи с банкротством управляющей компании в августе 2014 года в Княжпогостском районе была образована новая компания — ООО «ТеплоВодоканал», которая по сей день осуществляет свою деятельность в поселке Синдор. Спустя год ООО «ТеплоВодоканал» и ОАО «Княжпогостское ЖКХ» заключили соглашение о переуступке права требования с выплатой ООО «Газпром трансгаз Ухта» суммы в размере 11 684 тыс. рублей.

Долг плюс текущие платежи перед газотранспортным предприятием организацией гасились небольшими суммами и к январю этого года уменьшились лишь на 42%.

Что будет дальше?

«Газпром трансгаз Ухта» неоднократно направлял письма в адрес Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РК с просьбой оказать содействие в решении этого вопроса, но ситуация до сих пор остается неизменной. Долг за теплосетевой компанией числится до сих пор.

То, что за услуги и ресурсы нужно платить, знают все. И, например, жители Синдора делают это достаточно исправно. Но почему тогда им не предоставляют качественных коммунальных услуг? И почему свои деньги не получает поставщик энергии? И каким еще способом донести до ООО «ТеплоВодоканал» эту прописную истину?

Кроме того, компания продолжает бесплатно использовать ресурсы «Газпром трансгаз Ухта», и через некоторое время эти 9 миллионов превратятся в еще большую сумму. Ну а дальше — очередное банкротство и безмолвие муниципальной и районной власти?