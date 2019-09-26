ООО «Ухтажилфонд» рассылает веером «письма счастья», угрожая огромными штрафами

В заметке «Держи карман шире» («Трибуна» от 13 сентября с.г.) говорилось, что «Ухтажилфонд» рассылает всем юридическим лицам стандартные послания с требованием заключить договор (причем задним числом, с 1 ноября 2018 г.) на вывоз мусора. В противном случае «мусорная» фирма грозит огромными штрафами – до 350 тысяч рублей.

Письма рассылаются всем, независимо от того, является ли юрлицо собственником помещений или арендатором. Более того, «письма счастья» получают даже те организации, которые де-факто не имеют своего офиса. Так произошло, например, с ухтинским ТСН «Ленина, 41». Председатель товарищества Людмила Стаценко была предупреждена об ответственности начальником управления по обращению с ТКО фирмы «Ухтажилфонд» Дмитрием Кондратенковым.

На этой неделе «Трибуна» получила ответ на предыдущую публикацию, подписанный господином Кондратенковым. По его словам, он возложил ответственность за неуплату счета и уклонение от заключения договора на председателя ТСН, поскольку в открытом источнике ГИС ЖКХ была опубликована информация, что в этом ухтинском ТСН числятся четыре сотрудника. А коль имеются сотрудники, предполагается и офис, в котором они работают. От себя добавим: с таким же успехом «Ухтажилфонд» мог бы использовать в качестве справочной информации для выставления счетов, например, телефонную книгу.

Между тем законодательством России установлено, что единственным документом, подтверждающим право собственности на объект недвижимости (то есть на нежилое помещение в многоквартирном доме), является выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Причем закон предусматривает возможность получения выписки по запросам любых лиц в Кадастровую палату в течение трех суток. И совершенно точно известно, что в ЕГРН не содержится сведений о государственной регистрации офиса, принадлежащего ТСН «Ленина, 41».

И вот тут возникает вопрос: почему же не используется Реестр собственников, которым владеет Коми энергосбытовая компания (КЭСК), с которой у регоператора заключен так называемый биллинговый договор?

Ударили по рукам

Напомним, что власти Коми начали внедрять «мусорную реформу» на два месяца раньше всей страны. При этом было заявлено, что базы данных потребителей у «реформаторов» нет (хотя такая база наверняка имеется, например, у Государственного фонда капремонта и других структур, выставляющих счета потребителям). Точная база (по версии чиновников) якобы есть только у одной фирмы, причем частной – Коми энергосбытовой компании. И она готова ею «поделиться». Но небесплатно, разумеется.

И в октябре прошлого года был заключен агентский договор между «мусорным» оператором и КЭСК. Согласно этому договору КЭСК начала выставлять потребителям счета за мусор и получать деньги на свой расчетный счет. За эту «услугу» энергосбытовой компании положено «скромное» вознаграждение – по 6,24 руб. (без НДС) за каждый лицевой счет потребителя и дополнительно 2% (без НДС) от суммы денег, поступивших на расчетный счет компании.

«Мусорная прокладка»

Пунктом 4.1 данного агентского договора «Ухтажилфонд» передает полные сведения о каждом из потребителей КЭСКу. Таким образом, получается, что использование Реестра собственников КЭСКа вовсе не обязательно, можно привлекать и другие источники для выявления неких данных. Что, собственно, сегодня и делает региональный оператор.

В итоге, спустя практически год после заключения биллингового договора выясняется, что он далеко не полный и не обязательный. В связи с этим возникает вопрос: зачем вообще нужен КЭСК как посредник между потребителями услуг по обращению с ТКО и региональным оператором? Создается впечатление, что только как обуза по несению дополнительных расходов, не предусмотренных законодательством по ценообразованию тарифов на обращение с ТКО.

Кстати, не лишне напомнить, что еще до заключения биллингового договора и до того, как «Ухтажилфонд» стал региональным оператором, между этими двумя фирмами сложились непростые финансовые отношения. «Ухтажилфонд» в то время задолжал КЭСКу крупную сумму. Возможно, агентский договор как раз и помог решить эту проблему? Только какое отношение мы, рядовые потребители, имеем к финансовым разборкам между частными фирмами?

Владимир ИВАНОВ,

член Координационного совета управдомов Ухты.