Опасные нунчаки (Криминал от 24 марта)

38-летний сыктывкарец отправится в колонию за изготовление «холодного оружия».

Прошлым летом мужчина подарил своему знакомому «нунчаки», самодельно изготовленные почти 20 лет назад. Однако «подарок» этот признан холодным оружием ударно-дробящего действия, и даритель теперь отправится на 8 месяцев в исправительную колонию строгого режима.

Икорки захотелось

35-летняя воркутинка вынесла из магазина две банки красной икры.

Общая стоимость похищенного составила около 800 рублей. В содеянном женщина раскаялась и возместила причиненный ущерб. Но поскольку ранее она привлекалась к административной ответственности за мелкое хищение, то суд назначил ей наказание в виде исправительных работ на 2 месяца.

Брат наказал обидчика

Пьяная ссора в охотничьей избушке закончилась ампутацией ноги.

Из-за чего вспыхнул конфликт в охотничьей избушке на реке Вишере, его многочисленные участники в суде внятно объяснить не смогли. Сам застрельщик был сильно пьян. Получив отпор, он привез из корткеросского села такого же нетрезвого брата, который дважды выстрелил в ногу обидчика. Позже ее пришлось ампутировать. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью стрелок был наказан лишением свободы на 2 года 9 месяцев.

Златая цепь на парне том…

27-летний житель Эжвы ограбил ювелирный магазин.

Молодой человек попросил показать ему золотую цепь стоимостью более 90 тысяч рублей и убежал с ней из магазина. В дальнейшем он реализовал похищенное в одном из ломбардов Сыктывкара. Личность похитителя была установлена сотрудниками полиции по камерам видеонаблюдения. Поскольку ранее он был судим за хранение наркотических средств и грабеж, суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы в ИК строгого режима.

Орудие убийства – табурет

48-летний житель Прилузского района в пьяном угаре убил приятеля.

В октябре 2022 года компания распивала спиртное в квартире. В какой-то момент возникла ссора, и подсудимый нанес 58-летнему приятелю ногами и деревянным табуретом не менее восьми ударов, в том числе в область головы. От полученной тяжелой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался. Подсудимый приговорен к восьми годам лишения свободы.

«Я тебя зарублю!»

За угрозы жене устькуломцу прописали принудительные работы.

Осенью прошлого года после завершения работ по хозяйству житель села выпил спиртного. Супруга, естественно, была этим недовольна, и мужчина решил ее припугнуть. Схватив топор, которым недавно рубил дрова, он в присутствии детей замахнулся им на жену, крича: «Я тебя зарублю, ты сегодня не проснешься!». Женщина реально восприняла эту угрозу и обратилась в полицию. Суд хотел назначить ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы, но, учитывая раскаяние и публичное извинение, в итоге заменил на 8 месяцев принудительных работ.