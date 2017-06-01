Операция «ликвидация»: конфликт, скандалы

Ликвидация ТСЖ — событие для Коми беспрецедентное. До сих пор товарищества собственников росли как грибы. И впервые одно из них решили прикрыть. Причем — со скандалом…

С 1 июня в Сыктывкаре должно начать свою деятельность новое ТСЖ «Свободы-10а». Между тем 29 мая состоялось первое судебное заседание по ликвидации ТСЖ «Стефановский», в который входит дом на улице Свободы, 10а, а также два дома на улице Кутузова. ТСЖ это имеет общий двор, но границ участков у каждого здания нет. По новому закону это запрещено, а потому было принято решение о ликвидации данного ТСЖ.

Процедура ликвидации наверняка займет много времени (потребуется провести аудит, составить разделительный баланс, собственники должны заслушать отчет правления и т.д.). Время потребуется и на завершение судебного процесса — следующее заседание назначено на 25 июля.

По идее, до ликвидации должно действовать старое правление, но часть собственников дома по ул. Свободы, 10а решила не ждать окончания раздела, а сразу создать свое ТСЖ. Инициатором выступил один из собственников — Иван Филипченко.

Без отчета

Решение о ликвидации вступило в силу еще в июле прошлого года, но прежнее правление ТСЖ «Стефановский» его вроде как и не заметило. По мнению некоторых собственников, зная о ликвидации, оно стало злоупотреблять своими обязанностями, тратить деньги без отчета. Возник конфликт, старый председатель сложил полномочия, а новый отчитываться не обязан. И вот на фоне этого конфликта и выяснилось, что ТСЖ нужно ликвидировать. Поскольку практики ликвидации нет, возникли вопросы о самой процедуре. Однако с созданием нового ТСЖ все вопросы про отчеты вроде бы исчезают: кто с кого будет спрашивать, если старого ТСЖ уже нет, а новое приступило к работе?

Естественно, возникла другая группа, которая не согласилась с действиями организаторов нового ТСЖ, к тому же ее члены настаивали на проведении отчета, получении отчета и баланса. Много вопросов вызвали нововведения избранного правления, в частности, резкое увеличение оплаты услуг, а также набор работ, которые были указаны в смете. Они были просто фантастические!

Начальнику жилинспекции Сыктывкара ушло заявление двухсот собственников, в котором сообщалось, что проведенное Иваном Филипченко очно-заочное голосование прошло с нарушениями жилищного законодательства, оно не отражает мнение большинства, поскольку бланки «Решения собственников по вопросам, поставленным на общем собрании» распространялись выборочно.

«Сообразили» на троих?

Но заявления не были приняты на том основании, что протокола в инспекции нет, а коль так, то и оценивать пока нечего. Тогда заявители отправились с таким же заявлением к руководителю ГЖИ республики, где им разъяснили, что служба не имеет полномочий по государственной регистрации юридических лиц. Оказалось, что такими полномочиями обладает ИФНС — инспекция налоговой службы. Туда было направлено заявление, в котором перечислялись все нарушения при проведении собрания (указано 18 пунктов).

Ответ, полученный Виктором Данякиным, который обратился в инспекцию от имени инициативной группы, его обескуражил. Заместитель начальника Евгений Мезин указал, что у инспекции не возникает правовых оснований для проведения проверки достоверности сведений, включаемых в государственный реестр при создании юридического лица. Более того, «при предоставлении соответствующих закону №129-ФЗ документов у инспекции возникает обязанность по проведению такой регистрации». Другими словами, как понял Виктор Данякин, налоговая инспекция проверять сигнал не будет.

Но самое большое удивление у инициативной группы вызвал тот самый протокол, который был в числе документов, представленных для внесения в государственный реестр господином Филипченко. Оказалось, что председателем собрания оказался как раз Иван Филипченко, а секретарем — он же. В состав правления избрано всего три человека: Иван Филипченко, Зинаида Липина, Павел Балашов. Интересно, что голоса подсчитывали опять же эти трое: Филипченко, Липина и Балашов. Удивительно ли, что председателем ТСЖ стал тот же Филипченко?

Это еще не конец

Сегодня новое ТСЖ «Свободы-10а», возглавляемое господином Филипченко, должно приступить к работе. Когда «протестная» инициативная группа обратилась к новоизбранному председателю с просьбой показать пакет документов, то получила ответ, что в них содержатся персональные данные, поэтому он не имеет права их показывать. И тогда Виктор Данякин с товарищами решил искать защиту в правоохранительных органах. В Генеральную прокуратуру отправлено письмо с пакетом документов (письмами-жалобами и ответами из инспекций, протоколом собрания). Кроме того, готовится заявление в полицию.

Анатолий ПОЛЬКИН.