Операция «Ликвидация» затягивается

Конфликт на улице Свободы в Сыктывкаре немного угас, но не ликвидирован.

«Бунт на корабле или Операция «Ликвидация»: конфликты, скандалы» — так назывался материал, опубликованный в «Трибуне» от 2 июня с.г. В нем рассказывалось о том, что самое крупное ТСЖ Сыктывкара под названием «Стефановский», которое объединяло свыше 730 квартир трех домов на улице Свободы и Кутузова, ликвидируется, а на его месте уже возникло ТСЖ «Свободы 10а». По мнению группы собственников, выступающих против выделения одного дома из ТСЖ, прошло оно с нарушениями законодательства, поскольку не проведена ликвидация старого товарищества, нет разделительного баланса, не проведено общее собрание, не избраны законным способом правление и председатель, не известно, кто сейчас управляет домом и кому платить деньги за ЖКУ. В связи с этим в правоохранительные органы был направлен пакет документов с просьбой расставить все точки над «i».

На днях редакция получила письмо, в котором юрист вновь созданного ТСЖ «Свободы 10а» Игорь Сбоев изложил другую точку зрения на эту спорную ситуацию.

Переходный период

В письме сообщается, что дом по улице Свободы, 10а не имеет общих границ с двумя другими домами ТСЖ — Кутузова, 13 и 15. Наличие этого факта и явилось основанием для требования о ликвидации данного товарищества. Получив такой приказ, правление ТСЖ «Стефановский» приняло решение о необходимости проведения собрания собственников многоквартирного дома 10а по ул. Свободы.

Жилищным и гражданским кодексом предусмотрены следующие виды реорганизации: слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование. С целью экономии было решено провести реорганизацию в виде выделения — как более простую и дешевую процедуру. У этой процедуры есть еще один плюс: согласия собственников других домов не требуется. При выделении «старое» ТСЖ отдает вновь созданному часть своих активов, долгов, обязательств, прибыли, фондов и т.д.

Голосование проводилось с целью выделения многоквартирного дома 10а по ул. Свободы из состава ТСЖ «Стефановский».

После этого о принятом собственниками решении уведомляется налоговая инспекция. Следующий шаг — составление разделительного баланса, уведомление кредиторов, должников и пр. Процедура реорганизации в форме выделения на практике может проводиться до 1 года.

После составления всех документов, согласования разделительного баланса, согласия кредиторов и прочих действий документы подаются в налоговую инспекцию, о чем в выписке ЕГРЮЛ делается соответствующая запись.

От редакции. На данный момент судебной практики по ликвидации ТСЖ в республике не наработано, такая процедура в Сыктывкаре проводится впервые. Только что созданное ТСЖ «Свободы 10а», которое должно было приступить к работе 1 июня, по утверждениям противников создания нового товарищества, не имеет законных оснований для дальнейших действий. Все это вызывает множество вопросов у собственников МКД. Не устраивает их и то, что на «переходный период» новая команда отводит целый год, жильцы опасаются, что дом окажется вообще без управления. Можно предположить, что впереди еще много споров и даже судебных разбирательств. А это значит, что точку в этой истории ставить пока рано.

Тихон САНИН.