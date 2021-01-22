С 31 августа 2020 г. начальником Управления МВД России по Сыктывкару работает Ильдар Хуснутдинов. А начинал он службу, как положено, простым «опером» в уголовном розыске. На его счету не одно раскрытое преступление. Об одном из них рассказывается в книге «Сыщики земли Зырянской», которую высоко оценил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. А министр внутренних дел по РК Андрей Сицкий назвал ее российским бестселлером.

Здесь вам не Чикаго!

Осень 2002 года для первого отделения отдела уголовного розыска УВД Сыктывкара выдалась по-настоящему жаркой. Чуть ли не еженедельно на стол начальника ложилась сводка, в которой значилось очередное убийство. Сотрудники отдела с ног сбились, чуть ли не ночевали на службе, однако работы меньше не становилось. Наоборот, каждый день ее только добавлял…

Однажды в понедельник с утра 25-летний старший оперуполномоченный Ильдар Хуснутдинов и его коллега Ринат Алехин изучали в кабинете материалы по свежим убийствам. Вдруг звонок: вызывает начальник отделения. «Срочно на выезд! Возле общежития на Парковой обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Судмедэксперт уже там».

Уже на лестнице Ринат в сердцах воскликнул: «Это не Сыктывкар, это Чикаго какое-то тридцатых годов! Каждый день – труп!». «Чикаго отдыхает! У нас похлеще будет!» – улыбнулся Ильдар.

Таинственный Павлик

Возле малосемейного общежития на Парковой располагалось несколько гаражей. Тут уже находилась следственно-оперативная группа. Судмедэксперт сообщил, что смерть наступила часов десять назад, то есть уже за полночь. Однако убит был мужчина не здесь, по всей вероятности, тело сюда принесли и положили между гаражами.

Служебно-розыскная собака взяла след и привела сыщиков в общежитие, где остановилась перед закрытой комнатой. Когда ее вскрыли, обнаружилось, что на полу видны следы крови, а мебель перевернута. Вскоре сыщики получили оперативную информацию и узнали, что убитым является некто Игорь Канев (фамилии фигурантов уголовного дела изменены), который в последнее время нигде не работал. Он собирался уезжать и потому продавал комнату, в которой проживал. А помогал в продаже какой-то риелтор, которого Канев называл Павликом.

Оперативники обратились к коллегам из других отделов по поводу криминальных случаев при продаже недвижимости. И от сотрудника отдела по розыску пропавших без вести Сергея Петухова получили интересную новость: среди риелторов есть человек, которого называют Павликом. Фамилия у него Морущак, и он проходит по одному из дел их отделения. Не так давно пропала семья Поповых – отец и его двадцатилетняя дочь. Риелтор Морущак помогал семье продавать их квартиру…

Хуснутдинов предложил в срочном порядке заняться этим таинственным риелтором, и опера взяли Морущака в разработку. Было заведено оперативное дело под кодовым названием «Риелтор». А на следующий день Морущака доставили в УВД города. На допросе тот сознался в убийстве. По его версии, в тот злополучный вечер они повздорили, потому что Канев не захотел отдавать комиссионные. Они как раз обмывали сделку, сидели за столом, и Канев бросился на него с ножом. Риелтор схватился за табурет, которым стал отмахиваться. Убивать не собирался, но не рассчитал силы и проломил голову нападающему. А потом, испугавшись, отнес тело к ближайшим гаражам.

Сыщики сразу заметили нестыковки в показаниях, да и не очень-то все сказанное походило на правду: вынести тело мертвого человека с четвертого этажа, пусть и ночью, не оставив следов и никому не попавшись на глаза в семейном общежитии, – дело непростое.

Нежданный гость

На следующее утро сыщики отправились на квартиру Морущака проводить обыск. И только приступили к работе, как раздался звонок в дверь. Вошедший, увидев в квартире милицию, попытался убежать, но его остановили. Выяснилось, что гость совсем недавно отбывал срок в ИТК-25, у него еще и паспорта нет, имеется только справка об освобождении. А из нее опера узнали, что перед ними – Николай Неприев, отбывавший срок за умышленное убийство. С Морущаком он якобы познакомился случайно, а сейчас просто зашел в гости…

– Как думаешь, что может быть общего у матерого убийцы с мелким риелтором? – спросил у Хуснутдинова Алехин. – Думаю, надо его задержать и проверить на причастность к преступлению.

При обыске в одном из ящиков письменного стола были найдены паспорта убитых Игоря Канева и отца и дочери Поповых.

Первые результаты

Вскоре опера получили информацию, что Морущак и Канев могли иметь отношение к нескольким убийствам в столице республики. Теперь все зависело от добытых доказательств… Первым заговорил Неприев. Он рассказал, что Павлик имел давнюю связь с Ириной Поповой. Однажды молодая женщина рассказала о заветной мечте жить отдельно от отца, для чего она уже довольно долго уговаривала его продать их двухкомнатную квартиру. Деньги от продажи они поделят: отец купит себе машину и уедет жить в деревню, а она сможет купить «однушку» в центре.

И тут Павлик предложил Ирине… не делиться с папой. Как? А просто его убить. Он сказал, что берет это на себя, ей даже делать ничего не придется, она и знать вроде как не будет ничего. Они из квартиры съедут, для соседей отец уедет в деревню, никто его искать не будет…

Как отметил на допросе рецидивист Неприев, для него самого оказалось удивительным то, что уговаривать Ирину не пришлось: она легко согласилась на убийство отца. Не подозревая, что тем самым подписала смертный приговор не только ему, но и себе. Дальше все пошло как по писаному. Павлик связался с Неприевым и предложил сделку: половину цены от продажи квартиры. Неприев должен был убрать и старого Попова, и его непутевую дочь. Что опытный убийца и сделал. Хладнокровно задушил сначала мужчину, а потом и молодую женщину.

После этого рассказа во всех подробностях Неприев написал явку с повинной. А на вопрос о том, где тела убитых, с усмешкой заявил: «А на самом видном месте, где никто искать не будет. Они в песочек закопаны. На городском пляже!»

На берегу Сысолы

В тот же день, а точнее – в ночь, Хуснутдинов с Алехиным вывезли Неприева на пляж. И здесь при свете прожекторов уже через час раскопок было обнаружено тело Николая Попова, завернутое в покрывало. Неприев рассказал, что трупы убитых они вместе с Морущаком привезли ночью на берег и закопали порознь. Метрах в десяти от отца была найдена и его дочь. Сыщики с содроганием представили себе, как здесь летом копались в песке дети, отдыхали взрослые. И если бы кто-то вздумал копнуть песок чуть глубже, вряд ли потом сюда ходил бы загорать…

А на следующий день Хуснутдинову и Алехину от оперативных источников поступила дополнительная информация: Неприев может быть причастен еще к одному убийству. Сыщики вызывают Неприева, и тот на прямой вопрос о том, нет ли у него на совести еще смертей, спокойно сообщает: «Есть!» Попросил стакан воды и, осушив его, заявил: «Каюсь, опера! Теперь уж смысла нет скрывать еще один труп. Рано или поздно вы бы на него все равно вышли. Там, на пляже, чуть подальше есть еще одна могилка. В ней – мой подельник Юра Седов. Жалостливый больно оказался, сдать нас грозился. Так что нам ничего не оставалось, как закопать и его!»

Как оказалось, подельник Неприева по убийству Поповых не знал, что они идут убивать сразу отца и дочь: Неприев его в подробности «операции» не посвятил. Седов не хотел убивать Ирину, он лишь «стоял на стреме» и процесс убийства даже не видел. После того, как убитых вывезли и закопали, он вздумал «качать права», вот Неприев его и зарезал на квартире Морущака. Тело убитого они вместе с Павликом расчленили, засунули в две коробки, обернули простынями и вывезли на «свое» кладбище.

В ту же ночь следственно-оперативная группа выехала на пляж и на месте, которое указал Неприев, нашла две коробки с расчлененными частями тела Юрия Седова.

Очередная жертва

Пока шли следственные действия, опера из СИЗО получили информацию, что Николай Неприев причастен и к убийству Канева в общежитии на улице Парковой. Надо отметить, что здесь убийца долго не запирался. Спокойно, как и на первом допросе, он поведал о том, как все было. Канев, по его словам, был их очередным «донором», но как-то очень уж долго не соглашался на продажу: все искал покупателя повыгоднее.

Чтобы ускорить процесс, они с Морущаком явились к Каневу в общагу, крепко того подпоили и стали требовать подписать бумаги на передачу собственности. Однако хозяин комнаты проявил строптивость. Тогда Неприев просто забил его табуреткой. А ночью они с Морущаком вынесли труп и бросили у ближайших гаражей…

Суд приговорил рецидивиста Неприева к пожизненному заключению. А вот риелтор Павлик Морущак до суда не дожил. У него в СИЗО случился психологический срыв. Сначала он отрезал себе ухо, а затем повесился в камере…

Анатолий СОЛОВЬЕВ.