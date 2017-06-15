ОПГ держала в страхе предпринимателей

Следственное управление полиции завершило расследование уголовного дела в отношении 12-ти участников организованной преступной группы, действовавшей в Сыктывкаре с 2005 года.

Редакции известны фигуранты этого дела, однако правоохранители настаивают на том, чтобы не разглашать фамилии, пока не состоялся судебный процесс. А в том, что процесс будет громким, сомнений нет. Членам ОПГ инкриминируется целый букет преступлений: вымогательство, отмывание денег, умышленное уничтожение имущества и т. д.

Группировка действовала дерзко, с размахом, опутав своими щупальцами не только частные, но и государственные предприятия. Что, разумеется, было невозможно без влиятельных покровителей из чиновничьей верхушки Коми.

Вам морду набить или «тачку» спалить?

А начиналось все довольно банально. В феврале 2005 года некто Дмитрий Винокуров (назовем его пока так), отсидев за прежние преступления, прибыл в Сыктывкар. Тюрьма стала для него криминальным университетом, где он получил теоретическую подготовку «по отъему денег у лохов». Оглядевшись по сторонам, он взялся за дело, обратив внимание сначала на обычных таксистов.

Рэкетиры обложили таксистов данью. Естественно, делал это не сам Винокуров, а его помощники. Сначала это были ребята-спортсмены, Димины знакомые и приятели, среди которых оказались и бывшие сотрудники правоохранительных органов, некоторые из них даже имели боевой опыт в «горячих точках».

Вскоре большинство столичных перевозчиков оказалось под контролем новоявленного хозяина. Тех, кто добровольно не соглашался на работу «по-новому», могли просто «поучить вручную», а могли и «тачку» спалить.

Надо отметить, что помощников главарь подбирал толковых и дисциплинированных. В результате возникла преступная группа, которую можно охарактеризовать как устойчивую, сплоченную, с четким распределением ролей и строгой иерархией. Появились бригадиры, были руководители службы режима, которые наводили «порядок» на линии.

Следующим этапом «развития» ОПГ стало создание сети СТО — станций технического обслуживания автомобилей. Законодательство в этой сфере часто менялось, и бандиты этим умело воспользовались. Здесь принципы «работы» оказались такими же, что и при освоении рынка таксомоторов. Владельцам существующих СТО предлагали «делиться», а тем, кто не соглашался, объясняли, что это может повредить их имуществу или даже здоровью. Кого-то могли избить, а то и сжечь автомобиль.

Постепенно Винокуров обзавелся связями и покровителями, которые занимали высокие должности в разных учреждениях. Через них он получал информацию, а они от него — деньги. Криминальный спрут разрастался и влезал в другие сферы. В частности, члены ОПГ стали заниматься страхованием автомобилей, что вплотную было связано с теми же СТО.

Здесь схемы были похожими на тот же рэкет, но более изящный. В офисы компаний бандиты уже не врывались, а приходили солидные люди и предлагали директору «сотрудничество». Заключалось оно в том, что люди из окружения Винокурова создавали свою страховую компанию, работавшую от имени «сотруднической» фирмы. Как правило, руководитель соглашался. Дальше учреждение работало уже под контролем ОПГ.

От «Пегаса» до «Релакса»

Со временем ОПГ обзавелась солидными офисами для легализации преступного бизнеса. К моменту ареста в сфере влияния группировки оказалось порядка 20 предприятий, причем не только автотранспортных: ООО «Верас», ООО «Пегас», ООО «Гермес», ООО «Альфа-Транс», ООО «Трансагентство Коми», ООО «Автоперевозчик», ООО «Автоконтроль», ООО «Денив», НП «ТехЭксперт», ООО «Спортивный центр боулинг», ООО «Игра», ООО «Энигма», ООО «Бар Релакс», ООО «Проф-Инвест», ООО «УК Партнер» и некоторые другие.

Деньги здесь крутились огромные. Для того, чтобы выявить и отработать все связи, потребовался напряженный труд следователей и оперативных работников.

Дело, переданное в суд, составляет свыше ста томов. Скоро начнется процесс, на котором будут озвучены настоящие фамилии обвиняемых, а также их высокопоставленных покровителей. Мы узнаем много интересного и о том, как захватывались упомянутые предприятия, как действовали «деловые» люди и кто им помогал из числа пока «неустановленных лиц» в различных учреждениях…

Виктор СЕМЕНОВ.