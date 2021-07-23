Строительство инфекционной больницы в столице Коми задерживается почти на год

Опоздали на 11 месяцев

Напомним, что строительство нового здания для Республиканской инфекционной больницы началось в сентябре прошлого года, но уже в октябре работы были приостановлены. У заказчиков возникли замечания к разработке котлована: подрядчик не выполнил укрепление его стенок в районе старых корпусов медучреждения.

Возобновить строительство объекта удалось лишь в феврале 2021 года.

Министр строительства и ЖКХ Коми Игорь Кузьмичев, побывавший 21 июля на объекте вместе с представителем Службы единого заказчика Александром Кондратенко, заявил, что ситуация зимой прошлого года «была тяжелой», рассматривалась даже возможность расторжения договора с подрядчиком. Но в итоге сторонам удалось прийти к соглашению.

Сейчас отставание от графика составляет примерно 11 месяцев. Выполнен значительный объем земляных, арматурных, монолитных работ, подготовлено основание. Кроме того, рабочие сделали гидроизоляцию и утепление подземной части.

На данный момент стоимость строительства новой инфекционной больницы составляет 1,5 млрд рублей. Не исключено, что понадобится дополнительное финансирование. В основном это связано с увеличением стоимости стройматериалов, цена на арматуру, к примеру, выросла почти в два раза.

Существующий на сегодня основной корпус инфекционной больницы был построен в 1958 году. С вводом в эксплуатацию нового здания он подлежит сносу. Новый корпус будет представлять из себя шестиэтажное здание из трех соединенных между собой блоков. Общая площадь – 17,57 тыс. квадратных метров, мощность больницы – 100 коек.

Согласно контракту, завершение строительно-монтажных работ намечено на февраль 2022 года. А как новая больница пригодилась бы сейчас, если бы строительство шло не с отставанием, а с опережением! Начинали ее строить в конце первой волны COVID-19, сейчас, по данным ВОЗ, мир стоит на пороге третьей волны. Разгрузить Коми республиканскую больницу, повторно закрытую «под ковид», пока не удается…

Игорь АРТЕМОВ.