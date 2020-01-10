Ухту объявили самым безопасным городом республики.

Туроператоры отменили прямые вылеты в ОАЭ из Сыктывкара. По данным «Комиинформа», произошло это из-за «пустых кресел», официально – ненаполняемости рейсов. Сейчас вылететь в ОАЭ можно только из крупных российских городов.

Приговор о штрафе в отношении фирмы, не достроившей школу в сыктывкарской «Орбите», вступил в силу.

В Троицко-Печорском районе спасатели в новогоднюю ночь помогли полицейским выбраться из леса.

ТОС «Возрождение» из села Лойма Прилузского района опубликовал в интернете свое изобретение – вертеп из дров.

Жители поселка Максаковка спасли провалившуюся в яму собаку.