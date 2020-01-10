Расследование уголовного дела о преступном сообществе Юрия Пичугина завершено.
В качестве фигурантов по уголовному делу проходят 18 человек. Все обвиняемые, в том числе лидеры преступного сообщества Юрий Пичугин, Виктор Карпов, Хадис Азизов, Сергей Вануйто, содержатся под стражей.
Деятельность преступного сообщества была пресечена в феврале 2017 года. Сбор доказательств был затруднен тем, что преступное сообщество Пичугина имело огромное криминальное влияние в Республике Коми и за ее пределами, его участники заработали авторитет безжалостных и кровожадных преступников, в связи с чем большинство процессуальных лиц неохотно сотрудничало со следственными органами.
Объем уголовного дела составил 311 томов. В ходе расследования уголовного дела с тремя участниками ОПC были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, и материалы в отношении них выделены в отдельное производство. К настоящему времени подсудимым вынесены приговоры. Остальные 18 обвиняемых завершили ознакомление с материалами уголовного дела.