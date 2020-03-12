Опять уронили (Блиц от 13 марта)

9 марта после обвала цен на нефть рухнул курс рубля. Всю неделю падение продолжалось. Еще 6-7 марта за американский «зеленый» надо было отдать 66-67 рублей, 9 марта стоимость его взлетела. 12 марта доллар стоил более 74 рублей.

Во всем мире фондовые рынки падают, ситуацию подогревают и постоянные страшилки про коронавирус. Эксперты считают, что упавший рубль восстановиться сможет нескоро.

Лесовозы встанут на прикол

Размер вреда при превышении допустимой массы для большегрузов в Коми планируют увеличить почти в три раза.

Если сравнивать предполагаемое к принятию постановление Правительства РК с действующими поправками, принятыми в 2015 году, размер взимаемых выплат увеличится примерно в три раза. Проект документа вынесен на общественное обсуждение.

Три опасных района

Три района Коми объявили опасными на время запуска нового спутника ГЛОНАСС.

Как сообщили в Минприроды республики, пуск ракеты-носителя «Союз-2» со спутником «Глонасс-М» с космодрома Плесецк запланирован на вечернее время будущего понедельника. Резервная дата запуска – 17 марта. При проведении пуска планируется использование районов падения «Вашка» (Удорский район) и «Железнодорожный» (Княжпогостский и Корткеросский районы).

«Забугорные» женихи

В прошлом году в Коми зарегистрировано почти 200 браков с иностранцами.

Как сообщает «КомиОнлайн», по сравнению с прошлыми годами количество таких браков сократилось. В 2014 году их было 330, а в 2015-м

– 269, в 2016-м – 227. Среди стран, с гражданами которых заключались браки в 2019 году, преобладает ближнее зарубежье, но были и экзотические страны вроде Ливии, Ганы, Ирака, Индии и Туниса.

«Шальной» кусок снега

В Сыктывкаре с крыши дома на ребенка скатилась глыба снега.

Инцидент случился 11 марта возле четырехэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. Очевидцы утверждают, что ребенок находился на руках у матери, которая ждала, пока старший ребенок вынесет из подъезда коляску. Ребенок был осмотрен медиками, у него диагностированы легкие травмы. Госпитализация не потребовалась. Как пояснили в мэрии, крыша была чистая, с нее скатился «шальной» кусок наледи.

Приставы не прошли мимо

Судебные приставы Койгородка спасли пятерых щенков.

Еще слепые щенки в пакете замерзали на снегу возле малосемейного общежития в центре Койгородка, когда живой сверток обнаружили люди в форме судебных приставов. Они обратились к известной на все село спасительнице животных Ульяне Майер. Информацию с призывом пристроить щенков разместили в соцсетях. Четверых щенков-мальчиков разобрали за пару дней, девочка жила у Ульяны дольше – две недели.

Чиновники стали невыездными

Чиновникам запретили зарубежные командировки из-за коронавируса.

Выезжать в зарубежные командировки разрешено только в самых неотложных случаях. Такие решения приняты оперативным штабом по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Маска, я тебя знаю!

Кондукторов, водителей, поваров и продавцов обяжут надеть «защиту».

Роспотребнадзор региона требует ввести план по нераспространению коронавируса и начать по нему работу немедленно. Как сообщила руководитель ведомства Л. Глушкова, независимо от эпидситуации в регионах, на территории Коми введен план защиты населения. Массовые мероприятия, в том числе в торговых сетях и ТРЦ, должны проходить в соответствии с планом: должны проводиться уборки, проветривания и кварцевание.

Дорогой ты наш сорняк

В Сыктывкаре готовы потратить 1,3 миллиона рублей на борщевик.

Администрация Сыктывкара ищет подрядчика на выполнение работ по уничтожению борщевика на территории города. Уничтожать сорняк будут путем опрыскивания гербицидами. Работы по химической обработке растения будут проводить в безветренную погоду при температуре наружного воздуха от + 10 до +20 градусов ранним утром или вечером. Обработка проводится не ранее, чем за 3-4 часа до дождя, а также через 4 часа после дождя.

Если перегнуть палку

В России могут исчезнуть напитки в маленьких бутылках.

Напитки в бутылках по 0,25 и 0,33 л перестанут выпускаться уже в 2021 году. О таких опасениях бизнеса рассказали «Известия». Риски связаны с возможным вступлением в силу нормативов, которые предполагают полную утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки. Это приведет к увеличению цен и может вынудить компании отказаться от бутылок небольшого объема. Литр напитка может подорожать в рознице на 1,5-3,5%.

Деньги на поправки

ЦИК России распределил между регионами 14,8 млрд рублей на подготовку и проведение голосования по поправкам в Основной документ страны.

Республика Коми получит из федерального бюджета 120,7 млн рублей, из республиканского бюджета планируется выделить 49,7 млн рублей. Напомним, всероссийское голосование по изменениям в Конституцию состоится 22 апреля, этот день будет нерабочим.

Из списков исключен

В Печоре дедушка сделал подарок внуку, оплатив алименты за сына.

Обычно ребенку доставались унизительные крохи с арестованных счетов отца-беглеца — 72 копейки, 1 рубль 16 копеек, 172 рубля, 1080 рублей. Через год поисков по всей стране, когда задолженность 34-летнего алиментщика достигла 600 тыс. рублей, в отдел судебных приставов по г. Печоре явился его отец и внес всю сумму. Такой подарок 7-летнему внуку дед сделал для того, чтобы фамилия сына-должника была исключена из Банка данных исполнительных производств. Теперь он сможет устроиться на высокооплачиваемую работу, куда его не принимали из-за записи о долгах в банке данных.