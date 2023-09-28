Осквернил символ воинской славы (Криминал от 29 сентября)

49-летний ухтинец нанес надпись на мемориале «Вечный огонь».

В мае прошлого года мужчина с помощью баллончика с краской нанес на мемориале «Вечный огонь» трудноудаляемую надпись. Суд признал, что этим он повредил символ воинской славы России и оскорбил память защитников Отечества. Приговором суда ему назначено три года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Бросил умирать в подъезде

В Удорском районе будут судить мужчину, который избил и оставил знакомого без помощи.

По данным следствия, в июле 2023 года в квартире дома по улице Комсомольской поселка Усогорск двое мужчин распивали спиртное. После стихийно возникшей ссоры, обвиняемый жестоко избил знакомого, после чего оставил его в подъезде и скрылся с места происшествия. Жильцы дома, обнаружившие лежащего мужчину, вызвали полицию и бригаду скорой помощи. Однако потерпевший скончался в больнице от полученной закрытой черепно-мозговой травмы через несколько дней после случившегося.

Осторожно, яма!

«Спас-Коми» эвакуировал травмированного ухтинца из гаражной ямы.

Молодой ухтинец получил травму в собственном гараже. Крики о помощи услышали прохожие, которые и позвонили по номеру «112». Прибывшие на место спасатели обнаружили пострадавшего в смотровой яме гаража. Мужчина заливал битумом углубление, поскользнулся, упал, получил травму и выбраться из ямы самостоятельно не смог. В настоящее время ухтинец находится в больнице.

Не спите на скамейке

36-летний сыктывкарец украл рюкзак у спящего на улице мужчины

Житель с. Айкино Усть-Вымского района обратился в полицию с заявлением о хищении личных вещей и денег с банковской карты. В Сыктывкаре он занимался ремонтами квартир. Закончив очередной объект и получив расчет, вечером он собирался поехать домой, но присев на уличную скамейку, от усталости заснул. Подозреваемый был установлен. На допросе он признался в содеянном, пояснив, что, используя сим-карту потерпевшего, установил на свой телефон мобильное приложение нужного банка, поменял пароли и похитил порядка 260 тысяч рублей. Личные вещи выбросил, чтобы не вызвать лишних вопросов у родных. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Чужая карта

Житель Межадора укал и успел потратить с банковской карты 12 тысяч рублей.

Ранее судимый 57-летний безработный сельчанин в апреле 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил у сожительницы банковскую карту. С ее помощью он в течении нескольких дней неоднократно расплачивался в нескольких торговых точках района, приобретая в основном спиртное. Вину в содеянном мужчина признал и до вынесения приговора полностью возместил причиненный ущерб. Учитывая рецидив, суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.