На экраны всех кинотеатров страны вышел фильм «Праведник» – реальная история, случившейся в начале Великой Отечественной войны в оккупированной немцами Белоруссии.

Советский Моисей

Оккупанты устроили охоту на евреев, многие из которых попрятались по лесам, часть прибилась к партизанам. Для партизан гражданские стали обузой, и командование решило вывести евреев за линию фронта. Эту миссию поручили 28-летнему политруку Николаю Киселеву (его сыграл 43-летний Александр Яценко). На пределе сил измученные люди, которых преследовали фашисты, прошли по лесам почти 1500 км. В итоге политрук вывел 218 евреев.

Обещанную ему Золотую Звезду Героя Киселев не получил, вместо нее были многочисленные проверки СМЕРШа. Особисты посчитали политрука (ранее побывавшего в плену) дезертиром. Помогли Киселеву спасенные им евреи. Их доводы услышали, и обвинения были сняты.

Николай Яковлевич Киселев умер в 1974 году в возрасте 60 лет. Он никогда не рассказывал об этой истории и не считал, что совершил подвиг. А вот израильские историки говорят, что даже на фоне самых известных историй спасения евреев в годы Второй мировой войны случай Киселева абсолютно уникален. В 2005 году израильский институт «Яд ва-Шем» присвоил ему звание «Праведник народов мира», и теперь каждый год 5 июня, в день сожжения белорусской деревни Долгиново, потомки спасенных из ада собираются в Тель-Авиве, чтобы почтить память советского Моисея.

Такая работа

В фильме «Праведник» снимались многие известные актеры – Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Константин Хабенский. В одной из главных ролей – особиста Рогова, сопровождавшего евреев вместе с Киселевым до линии фронта, – театралы Коми без труда узнают земляка Николая Бутенина. 22 года, начиная с 1989-го, он работал сначала в академическом театре драмы им. В. Савина, а затем в Национальном музыкально-драматическом театре РК.

В 2011 году Бутенин переехал в Тулу и теперь помимо работы в местном театре активно снимается в кино. После выхода фильма «Праведник» артист дал несколько интервью тульским СМИ. По словам Николая Бутенина, режиссер отдал эту роль ему на откуп. То есть актер должен был сам решить, какой он, Рогов, хороший или плохой.

«Самое главнее, что он не сволочь. Труженик войны. Простой русский мужик, который выполняет свою работу. Это его работа – в дерьме копаться, подозревать всех. Предателей было выше крыши, и агентов тоже…».

Актер признался, что ему очень понравился сценарий. «Я читал, меня до слез прошибало. Он о простых людях: настолько они далеко от войны, как я от балета. Здесь дело не в евреях, а в людях, не приспособленных к войне совершенно. Там же старики, дети, женщины. И вот этот командир отряда, которого играл Яценко, вел их по немецким тылам».

Фильм «Праведник» снимали в Белоруссии. «Места шикарные и напоминают Север, только деревья выше, – признался актер. – Но комаров не было, причем от слова совсем».

Заговорил по-немецки

«Съемки проходили в местах, где когда-то были боевые действия. Остались следы воронок», – рассказывает Н. Бутенин.

Самый сложный, по словам артиста, эпизод – переход через речку. Была холодная ночь, и ледяная вода. Актеры и каскадеры были в гидрокостюмах, а бедная массовка мерзла в одних рубашках. «Я стоял в закатанных штанах в этой ледяной воде целых три дубля. К концу у меня ноги уже совсем задубели, ничего не чувствовали».

Еще Николаю Бутенину по роли надо было говорить на немецком. У него был педагог, и проблем с языком не было, «шпрехать» он начал довольно быстро. К тому же, как признался артист, после работы в Национальном театре Коми, он очень хорошо все ловит на слух. Там ему, не владевшему коми языком, приходилось на слух учить большие куски текста. Некоторые он помнит до сих пор.

Блатная «романтика»

Сегодня в актерском списке Николая Бутенина работа в 40 фильмах, в том числе таких известных, как «Искупление», «Тайна перевала Дятлова», «Дурак», «Степные волки», «Дуэлянт», «Трасса смерти», «Иван Денисович»… В театре он чаще играл и играет степенных героев-красавцев, а в кино – брутальных злодеев, вертухаев, сидельцев. Это вполне объяснимо, потому как в кино в первую очередь ценится фактура. У Николая высокий рост, хороший мужской типаж.

В поселке Водный, в котором родился артист и где по-прежнему живет его мама, жили ссыльные и много «откинувшихся» (освободившихся) зэков. Вся эта «романтика», по словам Бутенина, всегда была у него на виду. Хотя «беспредела не было и по улице можно было идти спокойно. Даже морду если набьют, то не до смерти. Был свой кодекс. Хреновый не хреновый, но он был».

В начале карьеры, признается артист, он действительно чаще «сидел по авторитетным статьям». В фильме «Человек из ниоткуда», например, у начинающего артиста планировался всего один эпизод в камере. Но он так хорошо сыграл, что заставил режиссера обратить на себя внимание и роль увеличили. Если вначале его герой сидит на верхней шконке, то в 16-й серии уже приглашен на сходку воров. Вот такой карьерный рост!

Среди сокурсников Бутенина по Щукинскому училищу были Андрей Соколов, Никита Джигурда, Алексей Серебряков. Они, по словам артиста, тоже начинали с таких ролей. Позже на кастингах Бутенину стали говорить: «Все хорошо, только глаза у вас какие-то не бандитские…»

Внук царского офицера

Стоит, наверное, напомнить, что от театра парень из Водного был далек. В интервью «Трибуне» он рассказывал, что его дед был дворянин, царский офицер. Но внук его не застал и себя дворянином никогда не ощущал. После армии недолго учился в военном училище, но затем вернулся на завод и работал слесарем-инструментальщиком.

В поселке при ДК была театральная студия, друзья уговорили его пойти туда. Уже первую его роль в спектакле «Жестокие игры» по пьесе Арбузова оценили на конкурсе как лучшую мужскую. А потом – его величество Случай! В Минкультуры Коми решили собрать национальный курс и отправить на учебу в Щукинское училище. Бутенина тоже пригласили на просмотр. Далее – Москва…

Лиля ВОВК.