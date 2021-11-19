24 сентября с.г. в «Трибуне» вышла статья «Противостояние на Мезени. Жители Удоры недовольны новыми правилами охоты, позволяющими обыскивать лесные избушки и изымать оружие». Эта статья вызвала большой общественный резонанс, поскольку затрагивает интересы коренных жителей Коми, для многих из которых охота является традиционным промыслом.

Вкратце напомним, что житель деревни Макар-Ыб, ветеран вооруженных сил Михаил Карпов был привлечен к суду (по его мнению, неправомерно) за то, что в момент осмотра проверяющими его лесной избушки не имел на руках разрешения на «добычу охотничьих ресурсов». При этом он предъявил участникам рейда разрешение на хранение и ношение оружия. По словам пенсионера, охотиться он не собирался (никакой добычи у него не обнаружили), а ружье прихватил, чтобы «при необходимости отпугнуть хищников». Тем не менее, в его родовой избушке были устроены «погром, обыск, изъятие охотничьего ружья и патронов». Капитан 2 ранга в отставке М. Карпов считает эти действия произволом.

Хоть и с некоторым запозданием, но на публикацию «Противостояние на Мезени» откликнулся министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Алексей Кузнецов, который также выразил и позицию Республиканского центра обеспечения функционирования природных территорий и природопользования (сокращенно – Центр по ООПТ).

По мнению А. Кузнецова, предоставленная им информация может быть полезна для многих жителей республики («Трибуна» приводит аргументы министра в небольшом сокращении).

«Осмотр, а не обыск»

«8 мая этого года на территории заказника регионального значения «Удорский» проводилось контрольно-надзорное мероприятие. В состав рейдовой группы входили сотрудники ОВД по Удорскому району, СЗТУ Росрыболовства, а также старшие государственные инспекторы Республики Коми в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях, в том числе главный эксперт отдела особо охраняемых природных территорий ГБУ РК «Центр по ООПТ» Наталья Вурдова.

Все действия инспектора в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях регламентированы федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» (ФЗ-33). Это значит, что инспектор имеет право производить в границах ООПТ и их охранных зон досмотр транспортных средств и личных вещей граждан, изымать у граждан, нарушивших природоохранное законодательство, продукцию и орудия незаконного природопользования, транспортные средства и соответствующие документы. Что и произошло в случае с Михаилом Карповым, который находился на особо охраняемой природной территории.

Именно в рамках ФЗ-33 и был произведен осмотр (а не «погром и обыск», как указано в статье) охотничьей избы. Кроме того, весь процесс выявления административного правонарушения, в том числе осмотра избы, был зафиксирован на видеозаписи и предоставлен в суде. Об осмотре помещения (охотничьей избы) составлен акт осмотра, а об изъятии оружия – протокол изъятия. Оба документа подписаны Михаилом Карповым, и ни в одном из них он не внес заявления о несогласии с действиями рейдовой группы.

Очень жаль, что Михаил Карпов перед посещением государственного природного заказника «Удорский» не ознакомился с положением о заказнике, которое доступно на Геопортале Республики Коми, а также с Правилами охоты. Тогда бы он знал, что нахождение в охотничьих угодьях с оружием без разрешения на охоту уже приравнивается к охоте (ст. 57 ФЗ-209) и является нарушением Правил охоты (п. 5.2). А в данном случае речь идет о нарушении Правил охоты в границах особо охраняемой природной территории, что попадает под действие ст. 8.39 КоАП РФ («Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях»). Наказание за него предусматривает штраф от трех до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного нарушения. А вот наличие добытых охотничьих ресурсов только усугубило бы наказание.

«Закон об оружии»

Что касается заявления, «что не собирался охотиться и путевку не брал, а ружье прихватил, чтобы при необходимости отпугнуть хищников» – это самое любимое оправдание нарушителей Правил охоты. На самом деле согласно действующему законодательству разрешения на оружие делятся на несколько видов. Один дает право на хранение и ношение охотничьего оружия, второй разрешает хранить, но не носить с собой гладкоствольное оружие с длинным стволом, предназначенное для самообороны, третий – единый документ в формате лицензии – дает право на покупку, хранение и ношение оружия, предназначенного для самообороны, и четвертый – разрешение, позволяющее хранить и носить с собой короткоствольный огнестрельный «травмат».

Эти разрешения не взаимозаменяемы и выдаются под конкретный вид оружия. То есть, получив право хранить и носить с собой охотничье ружье для охоты, вы не можете использовать его для самообороны, т.е. «отпугивать хищников». Выдача разрешений на оружие регламентируется законом «Об оружии».

«Родовые угодья»

Что касается понятия «родовые угодья», которым апеллирует М. Карпов, то оно регулируется законодательством о территориях традиционного природопользования. В соответствии со ст. 1 федерального закона «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» (ФЗ-49) территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (далее – малочисленные народы) – это особо охраняемые территории, образованные для ведения традиционного природопользования и традиционного образа жизни малочисленными народами. На сегодняшний день в Республике Коми отсутствуют территории традиционного природопользования. Поэтому использование несколькими поколениями одной семьи тех или иных лесных территорий для охоты или рыбалки законодательно никак не регламентируется.

Минприроды Коми и Центр по ООПТ напоминают, что перед посещением особо охраняемых природных территорий республиканского значения необходимо ознакомиться с положением о посещаемой ООПТ, а также с Правилами охоты или рыбалки. Более подробную информацию об особо охраняемых территориях республиканского значения и режиме охраны ООПТ можно найти на Геопортале Республики Коми (https://gis.rkomi.ru/oopt)».

Алексей КУЗНЕЦОВ,

министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.