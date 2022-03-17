Осталось 27 километров (Блиц от 18 марта)

Федералы подкинут денег на строительство дороги Нарьян-Мар – Усинск.

Средства (почти 4 млрд руб.) выделены с целью опережающего завершения мероприятий нацпроекта «Безопасные качественные дороги». До конца года, как заверяет руководство Ненецкого округа, все работы на объекте будут выполнены. Протяженность недостроенного участка трассы составляет 27,3 км.

Будет вам в квартире газ

В 2022 году планируется завершение строительства газопроводов в пяти муниципалитетах Коми.

«Голубое топливо» получат жители поселков Седкыркещ, Лемью, Визябож, сел Додзь, Корткерос и Каджером. Возможность газификации получат 1807 домовладений и семь котельных. Запланированы также работы по трем объектам газовых систем в Ухте, Сосногорске и Троицко-Печорском районе, а также газификация населенных пунктов в Печоре.

Какие планы на лето?

В этом году дети-инвалиды будут отдыхать на море вместе с родителями.

Руководитель Минобрнауки региона Наталья Якимова сообщила о планах по летней оздоровительной кампании детей. Ожидается, что она начнется 30 мая (старт записи с 5 мая). Разными видами летнего отдыха планируют охватить до 50 тыс. детей. Это будут площадки при школах, трудовые отряды, лагеря в республике и за ее пределами. «Черноморскую зорьку» в Анапе преобразовали в госучреждение, где отдых будет организован круглогодично. Один из корпусов будут использовать для детей с ограничениями по здоровью. Это нововведение для республики.

Рыбак «поймал» крупный штраф

Рыбак из Коми выловил почти 300 хариусов и 100 сигов.

Удачная рыбалка в НАО обернулась для мужчины солидным штрафом. Браконьер выловил в местах нереста на озере Балбанты 281 хариуса, 117 сигов, одного язя, 13 окуней и столько же щук. Ущерб от незаконной рыбалки составил 103 тыс. рублей, который, как отмечено в решении суда, для указанных популяций рыб в названном водоеме является крупным.

Взыскала за гибель отца

Убийца заплатит дочери 350 тысяч рублей в качестве компенсации.

Трагедия случилась недалеко от Усть-Цильмы, в лесной избе на берегу Печоры. 21-летний Артур Филиппов застрелил из дробовика 56-летнего хозяина избы и 51-летнюю женщину, с которыми вместе распивал спиртное. После этого он сжег трупы вместе с избушкой. Приговором Верховного суда Коми Филиппов был приговорен к 15 годам лишения свободы. Дочь убитого обратилась в суд с требованием взыскать с преступника 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Признание – «царица правосудия»

Тверской суд не отпустил экс-главу Коми на принудительные работы.

В конце 2021 года осужденный просил суд заменить ему неотбытую часть наказания принудительными работами, но ему было отказано. Защита экс-главы обратилась с жалобой в суд, упирая на то, что на момент подачи ходатайства осужденный отбыл значительно более половины срока наказания, начальством колонии характеризуется положительно. Однако суд отказал выпускать Гайзера. Причем это решение имеет удивительную мотивировку: бывший губернатор не признал своей вины. А раз так, то будет и дальше сидеть за решеткой.

Приходите с паспортом

С 15 марта сделать прививку от COVID-19 снова можно на Республиканском стадионе.

Для прохождения вакцинации при себе необходимо иметь паспорт, медполис и СНИЛС. Экспресс-тестирование будет проводиться по медицинским показаниям в поликлинике по месту жительства. Пункт вакцинации работает с 10 до 16 часов с понедельника по субботу включительно.

168 подростков с прививкой

Продолжается вакцинация подростков от коронавируса.

По данным Минздрава Коми, 450 подростков привиты первым компонентом вакцины, еще 168 полностью завершили вакцинацию. Всего в республику поступило 720 доз вакцины для подростков. В лидерах по вакцинации – Сыктывкар, Ухта, Усинск, Сосногорск и Печора.

О, горяченькая пошла…

Начальник отдела ЖКХ администрации Вуктыла предстанет перед судом.

Прокуратура Коми направила в суд уголовное дело о халатности, в результате которой жители Вуктыла неоднократно оставались без теплоснабжения и горячей воды. По версии следствия, начальник отдела обязана была контролировать ход подготовки коммунальной инфраструктуры города к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021, в том числе со стороны ресурсоснабжающей организации ООО «Аквасервис». Чиновница располагала информацией о нарушениях в деятельности ООО, однако составила и подписала акт готовности к эксплуатации.

Собак убивать нельзя!

В Госдуме не поддержали закон о возможности убивать бездомных собак.

Проблему бездомных животных в России будут решать с помощью стерилизации, а не умерщвления. Такую поправку внесут в закон «Об ответственном обращении с животными». У регионов на законодательном уровне появится право самим определять: держать ли стерилизованных животных в приютах пожизненно или возвращать в естественную среду обитания.

Запрещенный «подарок»

Сотрудники сыктывкарской ИК-1 пресекли попытку доставки в колонию смартфона.

При вскрытии конверта, адресованного осужденному, они обнаружили пачку офисной бумаги формата А4, в которой был сделан вырез по размерам телефона. Примечательно, что в графе «Отправитель» значился штамп прокуратуры Коми. Уточнив, что к данному отправлению силовое ведомство не имеет отношения, к отправителю помимо административного наказания могут применить статью Уголовного кодекса РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Иностранцы бегут из Коми

Пять иностранцев, обучавшихся в СГУ, покинули Россию.

По сообщению Минобраза Коми, студенты выехали из страны сразу после 24 февраля, когда началась спецоперация на Украине. Причина отъезда – семейные обстоятельства, уточнили в ведомстве. Ранее две американские баскетболистки покинули клуб «Ника» и вернулись в США.