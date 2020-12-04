Бывшие жители поселка Ичет-ди Вуктыльского района обратились в «Трибуну» с коллективным письмом, в котором рассказывают о бедственном положении кладбища, где покоятся их родственники. Но речь в этом письме идет не только о сельском погосте, а и о сохранении исторической памяти…

«В 1931 году наши родители были высланы из благословенных черноземных воронежских степей, 1700 человек из них были оставлены на берегу Печоры.

Что им пришлось пережить, коротко не расскажешь. Только за 1931-32 годы умерли от холода, голода, различных болезней триста человек. В основном, старики и дети. Хоронили их зимой просто в снег, не было гробов, да и земля была очень мерзлой. Возили и старики на дровнях. Весной собирали и складывали в братскую могилу. Сколько человек умерло, точно не знает никто.

В конце 30-годов жизнь начала постепенно налаживаться. У нас появился колхоз, где трудились все от мала до велика. А потом началась война. Наших мужчин забрали в 1942 году, так как у них было клеймо «спецпоселенец». Ушли все мужчины с 18 лет, обратно вернулись только несколько человек. Во время войны в поселке остались только женщины, старики и дети. Смертность была очень большой.

В начале 60-х годов поселок расформировали. Жителей развезли по близлежащим населенным пунктам, поселок был закрыт. Осталось огромное кладбище, бараки что снесли, а что сожгли. Но мы не забыли свою малую Родину. Постоянно сюда приезжали, ведь здесь захоронены наши родные и близкие.

В середине 90-х годов силами бывших жителей построили гостевой дом, часовенку, облагородили кладбище. Теперь приезжающим было где остановиться, помолиться в часовенке, куда из Вуктыла приезжал священник.

В 1997 году мы собрали всех бывших жителей из разных уголков страны, ведь многие разъехались. Приехало около 200 человек. Что это была за встреча!.. Все плакали, обнимали друг друга, вспоминали те страшные дни… К нам прилетели глава республики Юрий Спиридонов и председатель Госсовета Иван Кулаков, уроженец Ичет-ди. Владыка Питирим освятил нашу часовенку, подарил икону Божьей Матери «Знамение». В часовенке появилось много икон, фотографий, тетрадь с отзывами и благодарностями…

Сюда постоянно приезжала молодежь из Вуктыла. Они знакомились с материалами, чистили кладбище эпохи тоталитарного режима. Благодаря газовикам, которые в 1997 году через овраг проложили трубы и построили мостик, мы могли посещать эти места. Но затем потоки воды повредили мост, он пришел в негодность. На машине не приехать.

Покосилась часовенка, но наша память жива. Нас тянет на это место. Мы обращались за помощью в различные инстанции, но ответ один: кладбище не действующее, средств на него нет. Дорога к нему в собственности муниципального округа «Вуктыл» не числится…».