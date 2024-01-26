Фонд политических репрессий «Покаяние» находится на грани закрытия. Об этом 17 января на расширенном заседании правления фонда заявил его председатель Игорь Жеребцов. Напомним, директор Института языка, литературы и истории КНЦ УрО РАН занял пост председателя два года назад, после скоропостижного ухода его создателя Михаила Рогачева.Напомним, директор Института языка, литературы и истории КНЦ НЦ УрО РАН занял пост председателя два года назад, после скоропостижного ухода создателя фонда Михаила Рогачева

9 февраля, скорее всего, будет последним днем рождения фонда. 26 лет назад он создавался с целью восстановления исторической правды и социальной справедливости в отношении жертв политических репрессий и увековечения их памяти. На сегодняшний день издано 10 томов мартиролога «Покаяние», включающих более 130 тысяч биограмм различных категорий репрессированных. Каждый том посвящен определенной группе: заключенным Ухтпечлага, ИТЛ Коми АССР, трудармейцам, полякам, духовенству…

Не только история

В 2000-2015 гг. фондом или при его участии изданы 36 томов (серия «Приложение к мартирологу»), сборники статей, материалы конференций, библиографический указатель по истории политических репрессий в Республике Коми. Все издания бесплатно распространялись по школам, библиотекам и музеям.

Кроме того, при участии фонда прошли 14 международных, всероссийских и региональных научных конференций и 9 выставок. Фонд помогал в организации школьных республиканских конференций по историческому краеведению «Отечество – земля Коми», выделял средства на проведение поисковых экспедиций, во время которых было установлено более 30 памятных знаков на местах бывших спецпоселков, лагерных пунктов, мест захоронений спецпоселенцев и заключенных.

Важным направлением в деятельности фонда была помощь родным и близким, общественным организациям, научным центрам в поиске сведений о судьбах политзаключенных и спецпоселенцев, находившихся в лагерях и ссылке в Коми АССР. Поиски проводились по базе данных фонда, архивным документам МВД РК и УФСБ РФ по РК, Национального архива РК, других региональных архивов…

И вот теперь встал вопрос о ликвидации фонда. Почему? Формально – из-за денег. Точнее, их отсутствия.

Порвется «связь времен»

Много лет фонд «Покаяние» работал на средства, целенаправленно выделяемые из республиканского бюджета, а также за счет пожертвований и грантов. Однако в последние годы, как сообщил на заседании Игорь Жеребцов, Республиканская программа «Покаяние», принятая по инициативе первого главы Коми Юрия Спиридонова, не выполняется.

Иссяк и грантовый ручеек. За последние два года фонд не получил ни копейки. Единственная помощь – освобождение от арендной платы за две комнаты, которые занимает фонд в Доме печати (но не от коммунальных платежей). Из-за отсутствия средств пришлось отказаться от издания двух уже готовых к печати томов мартиролога. В 2024 году финансирования также не предвидится.

По словам председателя, для того, чтобы выпустить два последних тома мартиролога, фонд предпримет очередные попытки подать заявки на российские гранты для общественных организаций, обратится за поддержкой к российским общественным организациям, занимающимся тематикой политических репрессий. Но принесет ли это успех, неизвестно. «Сложившееся положение вызывает глубокое сожаление, – отметил И. Жеребцов. – Работники фонда вынуждены начать подготовку к его ликвидации. Документы будут передаваться в архив, книги – в библиотеки. Одна из двух комнат будет освобождена, чтобы на период процесса ликвидации, который займет не менее года, сократить коммунальные платежи».

Председатель подчеркнул огромную научную и общественную значимость многолетней работы фонда, выпустившего фундаментальное издание «Связь времен», учебное пособие для вузов, ряд других книг по истории политических репрессий, оказавшего помощь жителям России и других стран в поисках информации об их родственниках, подвергшихся политическим репрессиям. «После ликвидации фонда заниматься этим будет некому», – констатировал он.

По словам И. Жеребцова, он направлял обращения к представителям различных органов власти с просьбой оказать содействие фонду. К сожалению, они остались без ответа.

Есть ли варианты?

Между тем на заседании правления обсуждался вопрос о возможном переформатировании направлений работы фонда, расширении ее тематики, связанной не только с восстановлением исторической правды в отношении жертв политических репрессий, но и с сохранением и «межпоколенческой ретрансляцией исторической памяти, обеспечением преемственности традиционных духовно-нравственных ценностей, изучением и популяризацией историко-культурной жизни России и Республики Коми в различные исторические эпохи, увековечением памяти и подвигов героев, деятельности видных исторических личностей, противодействием попыткам искажения и фальсификации исторических фактов».

Это был уникальный проект

«Трибуна» попросила прокомментировать ситуацию тех, кто имеет непосредственное отношение к теме. Сын Михаила Рогачева, тоже историк по образованию, Алексей Рогачев, как выяснилось, узнал о возможной ликвидации из нашего обращения.

– Ну, что я по этому поводу думаю… Фонд «Покаяние», который более двух десятилетий занимается восстановлением исторической правды и социальной справедливости в отношении жертв политических репрессий, получил признание на российском и международном уровне. Я много раз слышал о том, какой уникальный проект существует в Коми и как это прекрасно, что власти его поддерживают и дают развиваться. Это очень правильно – не стесняться своей истории и сохранять ее. История – разная. Она не может всем и полностью нравиться. Проект себя не изжил, но, вероятно, мы живем уже совсем в другой эпохе, когда эти вопросы перестали быть первостепенными и даже второстепенными… Могу только сожалеть о происходящих событиях.

Игорь Сажин, историк, правозащитник: «Пока вопрос о ликвидации не стоит. Идут только размышления о дальнейшем развитии событий по поводу финансирования. фонд «Покаяние» – это некоммерческая общественная организация. Когда-то государство взялось финансировать это НКО, но потом у него возникли другие приоритеты. И вместо того, чтобы как-то все это институциализировать – либо через ВУЗ, либо через КНЦ или музей, – чиновники пошли по схеме простого отказа от финансирования. Сейчас, скорее, обществу надо ответить на вопрос: насколько самим жителям Республики Коми нужна такая общественная организация и готовы ли они что-то делать в этом направлении? У руля фонда должны стать люди, которым этот фонд действительно нужен и для которых он не является дополнительной общественной нагрузкой».

Автор многих статей мартиролога «Покаяние», библиофил и краевед Анатолий Попов считает, что в случае ликвидации фонда часть его материалов можно было бы передать в Музей истории ГУЛАГа в Москве, а библиотеку и остальные материалы фонда – в Национальную библиотеку РК, где открыть для этого личный кабинет Михаила Борисовича Рогачева. «Создание такого кабинета – это не только дань уважения и Памяти замечательному историку, но и подтверждение желания Республики Коми не забывать Историю», – считает он.

Лиля ВОВК.