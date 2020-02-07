Общественник Борис Дианов считает, что в установке автобусных комплексов в Сыктывкаре присутствует коррупционная составляющая, и обосновывает свое мнение цифрами, которые предоставила сама администрация.

В 2016 году жители нового жилого микрорайона на Ручейной пожаловались в администрацию Сыктывкара на отсутствие должной инфраструктуры. До ближайшей автобусной остановки надо топать и топать по обочине дороги, которая не предназначена для прогулок, нет освещения в зимнее время. Пришел ответ, что жалоба обоснованна и принята к сведению, решение поднятых проблем будет учтено при формировании городского бюджета на 2017-2018 годы.

Чиновники учли «пожелания трудящихся», и в 2017 году на улице Панева появились две автобусные остановки. Молодцы? Увы, так считают далеко не все.

Копнул поглубже

Руководитель проекта «Дорожный респект. Сыктывкар» Борис Дианов, как говорится, решил копнуть поглубже и узнать, в какую сумму сегодня обходится возведение подобных объектов. Из ответа начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сыктывкара Александра Гонтаря следовало, что вся нужная общественнику информация имеется на официальном сайте столицы. Действительно, там удалось кое-что с трудом отыскать, но не все, чтобы до конца прояснить ситуацию.

Из имеющихся документов следует, что на сооружение одной автобусной остановки из казны было выделено 996 тысяч 826 рублей. Другая остановка обошлась на три тысячи дешевле.

Борис Дианов решил досконально изучить вопрос, поэтому посчитал, сколько на сие сооружение ушло листового поликарбоната и текстолита, других важных элементов конструкции, на эту тему выложил видеоролик «ВКонтакте». По интернету были взяты самые высокие цены на материалы. В итоге получилась сумма 66 тысяч рублей. Добавим стоимость работ, которые на прикидку могут оцениваться не больше, чем в 30 тысяч рублей. В итоге реальная стоимость остановки должна варьироваться в пределах 100 тысяч рублей, но никак не миллиона!

«Вышла из доверия»

В статье «Мэрия вышла из доверия?» («Трибуна» от 20 декабря 2019 г.) мы описали неприятную ситуацию, в которую попал владелец торговой сети «Ридер» Юрий Мартыненко. В 2015 г. Сыктывкарская администрация, ссылаясь на недостаток средств в столичной казне, попросила его помочь городу. Бизнесмен согласился и на свои деньги установил почти три десятка остановочных павильонов. Чиновники пообещали, что позднее ему скомпенсируют эти затраты. Однако, по мнению предпринимателя, его попросту обманули.

Но тут интересно другое: на сооружение и содержание в течение нескольких лет 27-ми остановочных комплексов бизнесмен потратил 3 миллиона рублей, то есть примерно по 110 тысяч рублей на каждый. Даже с учетом инфляции это на порядок меньше тех сумм, которые обнародованы общественником Диановым.

А если с учетом «откатов»?

Борис Дианов пошел еще дальше, включив в «переоборудование остановочных комплексов» (такая формулировка фигурирует в документе администрации) еще и асфальтовое покрытие 30 метров в длину и 3 метра в ширину, плюс бордюры. Затем взял самые высокие расценки на необходимые материалы, вышло порядка 300 тысяч рублей. Если последнюю цифру увеличить вдвое, включив в нее оплату работ и «откаты» чиновникам, то все равно миллион никак «не пляшется».

По словам руководителя «Дорожного респекта», сейчас остается только один вариант действий – добиваться установления истины с помощью правоохранительных органов.

Кстати, скромные однокомнатные квартиры (без отделки) в домах на улице Панева стоят примерно столько же, что и остановочный комплекс.

Сергей МОРОХИН.