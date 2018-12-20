Оставшись без денег, обманутые пайщики хватаются за сердце

Времена нынче трудные — люди выживают как могут. Затягивают пояса, ищут дополнительный заработок. А кто-то пытается выгодно вложить деньги, рискуя при этом потерять свои «кровные»…

Обещали МММиллионы

Еще весной уходящего года в Коми разразился скандал в связи с закрытием очередной финансовой «пирамиды». Сотрудниками отдела экономической

безопасности УМВД России по Сыктывкару возбуждено уголовное дело в отношении руководителей кредитно-потребительского кооператива «Народная касса». Их заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Фирма существовала с 2014 года и привлекала деньги граждан под 6-7% в месяц! Схема была простая: у одних брали, другим давали взаймы.

В результате «пирамида» лопнула, офис «Народной кассы» закрылся. Зато «открылось» уголовное дело, по которому потерпевшими проходят сотни граждан. Им нанесен многомиллионный ущерб.

Отдал «гробовые»

Но остались другие фирмы, готовые «помочь», их в республике немало. Одна из них — КПК «Фонд СФП» (кооператив «Фонд скорой финансовой помощи»). Организация была зарегистрирована в 2011 году, основным видом деятельности является «денежное посредничество». Судя по данным, которые есть в открытом доступе, действовал кооператив в нескольких городах Крыма и в Коми. В нашей республике его офисы имелись в Сыктывкаре, Ухте, Ижме и Объячево.

В конце ноября — начале декабря в редакции «Трибуны» стали раздаваться тревожные звонки. Люди рассказывали, что вложили деньги в кооператив, но ни процентов, ни вкладов получить обратно не могут.

Так, пожилой житель Объячево отдал «скорой помощи» последнее — «гробовые» деньги, которые его дочь отнесла в кассу кооператива. Захлебываясь от обиды, тяжело больной старик рассказывал, что остался без денег и теперь не знает, куда обращаться.

В такой же ситуации оказалась и пенсионерка из Ухты Татьяна Владимировна. Она вложила в СФП свои средства, но теперь двери «конторы» закрыты, куда делся кооператив — неизвестно.

По словам пайщиков, многие поверили кооперативу именно потому, что он не сулил фантастических барышей. В отличие от классических «пирамид», КПК «Фонд СФП» предлагал «умеренные» проценты — чуть выше банковских.

Судя по данным, которые есть на сайте кооператива, вложить можно было сумму от 30 тысяч до полутора миллионов рублей. Процент зависел от суммы вклада и срока, на который вносились деньги. Предельный срок — полтора года, в этом случае вкладчик мог получить до 11%.

Дверь заперта? Стучите!

Первыми забили тревогу крымские клиенты кооператива – им стали регулярно задерживать выплаты. В Коми пайщики (особенно ухтинцы) в мае 2018 года начали жаловаться на сайте фонда:

«Мне вклад еле вернули. Отдавали частями с задержкой больше месяца. Ходил в офис почти каждый день за своими кровными, наслушался хамства».

«Не выплатили сумму вклада и мне. Кормили завтраками — якобы вот майские праздники, потом была легенда, что сильно большие очереди на возврат вкладов, потом рассказывали про финансовый кризис в стране. Верните деньги!»

«Пора создавать группу «Кинутые пайщики КПК «Фонд СФП»! А в прокуратуру нужно обязательно обращаться и всем разом. Не ведитесь на уговоры кооператива — подождать, идите немедленно, потом может быть поздно, т.к. за это время можно ликвидировать предприятие».

В сентябре появились такие записи: «Выплату вкладов задерживают на 4 месяца, выплатили только часть. Председатель на звонки не отвечает. Вразумительных ответов нет. Буду обращаться в правоохранительные органы».

«Все идет к банкротству. Кто первый получит решение суда, тому хоть что-то достанется. Остальных ждет разочарование».

«В Ухте на Октябрьской закрыт их офис. Написано: «Переехали». Нового адреса нет. На старые телефоны никто не отвечает».

В ноябре появилась информация о том, что фонд находится в стадии ликвидации. Пайщики кооператива оставляют на сайте свои контактные данные и предлагают объединиться.

Людмила КУДРЯШОВА.

P.S. В Коми – сотни обманутых

«По заявлениям жителей Сыктывкара, Ухты, Прилузского и Ижемского районов по фактам неисполнения кредитных договоров со стороны руководства КПК «Фонд скорой финансовой помощи» проводится проверка, — сообщили «Трибуне» в МВД по Республике Коми. — В настоящее время в отделы полиции поступило более 200 заявлений. Назначено проведение бухгалтерского исследования финансово-хозяйственной деятельности организации.

Гражданам, пострадавшим от действий КПК, следует обратиться в отдел полиции по месту жительства и написать заявление, предъявив документы, подтверждающие внесение денежных средств в финансовую организацию».