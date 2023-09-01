Осторожно: частная собственность! «Человейники» наступают – сыктывкарцы проиграли «войну» местечковым олигархам и чиновникам мэрии

Люди, обращающиеся в государственные органы за помощью, обычно получают ни к чему не обязывающие отписки. Но и в них иногда содержится весьма любопытная и даже скандальная информация…



Напомним, что с 2017 года жители столичного микрорайона «Орбита», где проживает более 60 тысяч человек, вели борьбу за сохранение последней пустующей территории в 9 тысяч квадратных метров, где можно разбить сквер. На их стороне был закон, по которому нельзя вести точечную застройку, был президент страны, подписавший указ о формировании комфортной и безопасной городской среды. Ведь всем понятно, что «Орбита» и так перегружена разного рода «точками», автомобильные пробки стали обычным явлением, нет возможности развивать социальную инфраструктуру.

Тем не менее, на месте потенциального сквера сегодня полным ходом ведется возведение очередного «человейника». Хотя был шанс на другой исход.

– Будучи депутатом городского Совета, я неоднократно вносил проект изменений в правила землепользования и застройки, которые бы позволили обустроить сквер в «Орбите», – говорит депутат Государственного Совета Коми Илья Богданов. – Но «единороссовское» большинство в Совете, лоббируя интересы застройщиков, отклоняло инициативы.

Администрация Сыктывкара не предприняла ничего для обмена данного участка, хотя заверяла жителей, что работа в этом направлении ведется. Застройщик, аффилированный с рядом депутатов горсовета и Госсовета Коми, ускоренно начал строительство…

Взгляд из Москвы: «Все у вас хорошо!»

Из ответов на запросы жителей «Орбиты», искавших правду в высоких московских кабинетах, следует, что в Сыктывкаре есть три парковые зоны общегородского значения: «Парк им. Кирова, парк им. Мичурина, парк «Строитель». Радиусы обслуживания парков по времени их доступности от мкр «Орбита» не превышают доступности на общественном транспорте 30-45 минут…», что вполне вписывается в правила градостроительного проектирования и благоустройства, считают в Управлении президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций.

А между строк читается: мол, зря жалуетесь, все у вас хорошо. Хотите отдохнуть, садитесь в автобус – и в добрый путь.

Но самое скандальное было дальше…

Следующий – Покровский?

В письме из Москвы говорится, что Министерство строительства и ЖКХ Республики Коми предложило администрации Сыктывкара рассмотреть вопрос расширения и дополнительного благоустройства пешеходной зоны Покровского бульвара на земельном участке, который «в настоящее время находится в частной собственности, но не используется по назначению». Городским властям предлагается его выкупить.

Насчет выкупа все понятно. Непонятно другое: почему чиновники по-тихому продолжают раздавать «добрым людям» земельные участки?

Речь идет о части территории Покровского бульвара, где сейчас располагаются детские аттракционы, а зимой ставится новогодняя елка. То есть и там в любой момент может начаться возведение очередного «человейника».

«Лысая гора»

Еще со времен правления Вячеслава Гайзера предпринимаются попытки хоть как-то облагородить набережную Кировского парка, куда московский чиновник предлагает жителям «Орбиты» ездить отдыхать. Но ничего дельного не выходит. Недаром эту полузаброшенную прибрежную территорию в народе теперь называют «Лысая гора».

Каждый год чиновники обещают вот-вот закончить все работы, но этого не произойдет ни в ближайшее время, ни в обозримом будущем.

Из того же письма из Управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций следует, что «на реализацию проекта благоустройства набережной необходимо 1 753,32 млн рублей. В том числе средств федерального бюджета – 1 262,39 млн рублей, республиканского бюджета – 403,27 млн рублей, местного бюджета – 87,66 млн рублей. По информации Министерства строительства и ЖКХ РФ, средства в федеральном бюджете на реализацию проекта благоустройства набережной на плановый период 2024 и 2025 годов «не учтены».

То есть история с обустройством столичной набережной «подвисла» на неопределенное время. Но почему мы об этом узнаем не от мэра столицы Коми, а от какого-то московского чиновника? Может, глава администрации столицы Владимир Голдин наконец-то даст хоть какое-то объяснение происходящему. И по ситуации с точечной застройкой в «Орбите», и по Кировскому парку. Вообще, надо больше общаться с горожанами, должность обязывает.

Сергей МОРОХИН.