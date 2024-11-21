Осторожно: летит ракета! (Блиц от 22 ноября)

27 ноября с 22.00 до 00.00 планируется запуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома «Плесецк». Об этом сообщает администрация Усть-Цилемского района со ссылкой на Минобороны РФ.

Зона падения отделяющихся частей ракеты, включающая Усть-Цилемский и Ижемский районы Коми, на период пуска ракеты объявляется временно опасной. Жителей районов просят соблюдать меры предосторожности. Резервные дни для запуска – 28 ноября, 3, 4, 9, 10 декабря.

Паспорт получили не все

К отопительному сезону полностью оказались готовы 26 из 30 муниципалитетов.

Об этом заявила и.о. министра строительства и ЖКХ Анастасия Пихней во время заседания в Госсовете Коми. К 1 ноября жилфонд и водопроводные сети подготовлены на 100%, котельные – на 99%, канализационные сети – на 97%. А вот паспорта готовности получили не все города и районы. В частности, Вуктыл не получает паспорт готовности уже несколько лет подряд.

Денег дали, но мало

На переселение из районов Крайнего Севера Коми получит всего лишь 571 млн рублей. Учитывая огромную очередь на переселение, это капля в море.

В 2024 году за счет федеральных средств жителям районов Крайнего Севера, и «чернобыльцам» выдано 133 жилищных сертификата. Поддержка составила 576,8 млн рублей, которой воспользовались 132 получателя, выезжающих из районов Крайнего Севера, и один льготник-«чернобылец». На 2025 год Коми получит 573,9 млн рублей, что в расчете составит 130 жилищных сертификатов.

Гибнут наши земляки

На этой неделе стало известно о гибели 11 бойцов из Коми.

В ходе специальной военной операции погибли Андрей Матюшин из Усинска, Илья Павлов, Александр Тимушев из села Усть-Нем, Иван Морохин из села Нижний Воч, Михаил Гордеев из поселка Нижний Одес, Дмитрий Ермоленко, Сергей Русанов и Владислав Гранкин из Удорского района, Василий Носов из деревни Загривочная Усть-Цилемского района, Илья Непорожний из деревни Пузла Усть-Куломского района и Александр Лобанов родом из села Спаспоруб Прилузского района.

Для больных жизнь – не сахар

Между субъектами РФ распределены 6,6 млрд рублей дополнительного финансирования на реализацию проекта «Борьба с сахарным диабетом».

Коми из этой суммы досталось более 6,6 млн рублей. Их направят на оснащение медицинских учреждений, которые помогают больным с сахарным диабетом в сельских и отдаленных местностях. На эти средства закупят анализаторы гликированного гемоглобина. Еще почти 14,8 млн рублей республика потратит на закупку портативных приборов непрерывного мониторинга глюкозы для беременных.

Две недели без свадеб

Загсы Коми не будут регистрировать браки в новогодние праздники.

Торжественные церемонии заключения брака будут проводиться во всех территориальных отделах загс вплоть до 27 декабря. В новом 2025 году первая регистрация будет проводиться 10 января. Прием заявлений в эти даты открыт: подать документы можно лично в орган загс, совместно через Госуслуги. При этом в дни новогодних каникул в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте, Усинске и Инте будут открыты приемные дни для регистрации смерти. График будет опубликован на сайте ведомства.

Коми в топе по ипотеке

Республика оказалась в лидерах среди регионов страны по ипотечным платежам.

Средний размер кредита у жителей Коми не превышает 3 млн рублей. В рейтинге регионов России республика стоит на 10-м месте, обогнав Челябинскую, Сахалинскую и Иркутскую области. Самое благоприятное соотношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих в 2024 году сложилось в Чукотском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. В конце списка – Северная Осетия, Дагестан и Калмыкия. По данным РИА Новости, отношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих составляет 43,1%, т.е. примерно 62,6 тысячи рублей.

Налоги: правила вычитания

С начала 2025 года вступят в силу обновления в системе налоговых вычетов.

Среди нововведений – увеличение стандартных вычетов на детей и появление нового вычета в размере 18 тысяч рублей за успешную сдачу нормативов ГТО. Для получения этого нового вычета обязательным условием станет прохождение диспансеризации. А для получения детского вычета теперь не нужно подавать заявление работодателю. Чтобы воспользоваться налоговыми вычетами, граждане могут обратиться в бухгалтерию по месту работы или воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте nalog.ru. Для подтверждения права на вычет необходимо собрать набор документов, включая справки от организаций, предоставивших льготируемые услуги. Вычеты можно получить не только за прошлый, но и за три предыдущих года.

Из искры возгорелось пламя

В Сестрорецке на территории местного музея неизвестные сожгли копию знаменитого шалаша, где Ленин с Зиновьевым летом 1917 года скрывались от ареста.

Представители КПРФ уже заявили, что этот акт вандализма надо рассматривать как проявление «антикоммунистической истерии».

Прийти на работу – и умереть

В Коми по состоянию на 1 ноября зафиксировано 10 несчастных случаев на производстве с летальным исходом.

Такие данные озвучила в Госсовете Коми зампредседателя правительства Коми Екатерина Грибкова. Количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более на ту же дату составило 242 человека. Всего в тяжелых и вредных условиях трудятся более 40 тысяч жителей республики – это 13,5% от общей численности работников.

Пассажирка сломала зубы

В Сыктывкаре водитель рейсового автобуса не сумел выдержать безопасную дистанцию и въехал в иномарку.

Известно, что 60-летний водитель ПАЗа за рулем уже 38 лет. Тем не менее, ДТП произошло. Автобус ехал по маршруту № 23 по улице Советской и на перекрестке напротив дома № 34 столкнулся в Mitsubishi Pajero. В ДТП пострадала пассажирка автобуса. У 65-летней женщины черепно-мозговая травма, сотрясение, ушиб шеи, перелом верхних передних зубов. Она не госпитализирована.