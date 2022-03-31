Осторожно, ракета! (Блиц от 1 апреля)

В двух районах Коми ждут падения частей ракеты-носителя, запущенной с космодрома в Плесецке.

Жителей Ижмы и Усть-Цильмы просят 7 апреля воздержаться от посещения потенциально опасной территории в связи с планируемым пуском ракеты-носителя «Союз-2». Район падения отделяющихся частей ракеты охватывает шесть пограничных кварталов Щельяюрского участкового лесничества (кв. 560, 35, 70, 88, 120, 470).

Закончились бумажные ленты

В Сыктывкаре и Ухте автобусы перевели на электронные билеты. Как сообщает «Комиавтотранс», с 21 марта при оплате проезда безналичным способом (банковской/транспортной или социальной картой/смартфоном) пассажиры получают электронный билет.

Отказ от чек-билетов «подстегнули» санкции: на российском рынке сложился дефицит чековой ленты. В Ухте перевозчик УАТП введет билет в электронном виде со 2 апреля. Для подтверждения факта поездки электронный билет можно получить в мобильном приложении «Транспортная карта» (доступно для iOS и Android) или на сайте t-karta.ru.

Против армии не попрешь

Ухтинку привлекли к административной ответственности за публичные действия, направленные против Вооруженных Сил России.

Женщина разместила на своей персональной странице в соцсети «ВКонтакте» записи: одну – с оскорблением в адрес высшего должностного лица страны; вторую – дискредитирующую действия военных в ходе спецоперации. В суде ухтинка пояснила, что не считает это правонарушением. За каждую запись ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Мост восстановлен

В Усть-Куломском районе возобновилось движение через реку Лопъю.

Аварийно-восстановительные работы длились полтора месяца. Руководитель администрации Усть-Куломского района Сергей Рубан лично выезжал с комиссией для приемки работ. Претензий к объему и качеству работ не выявлено, и мостовой переход официально допущен к эксплуатации. Средства на выполнение восстановительных работ были выделены из резервного фонда правительства Коми, но сумма не уточнялась.

«Республика помнит»

Вышла в свет новая книжка о видном государственном деятеле Коми – Иване Морозове.

29 марта в Национальной библиотеке РК состоялась презентация издания. Иван Морозов руководил регионом 22 года, с его именем связывают эпоху крупных экономических достижений в жизни республики.

Кровососам объявили войну

В Сыктывкаре спецсредствами против клещей обработают 300 тысяч квадратных метров территории общего пользования.

С мая до середины июня противоклещевая обработка будет проведена во всех городских парках, скверах, памятных местах и на общегородских кладбищах.

Альпиниста пришлось спасать

77-летний пермяк покорил Саблю. А вот самостоятельно спуститься с горы не смог.

28 марта на Аранецком перевале произошло ЧП. В спасотряд поступило сообщение о том, что нацпарк «Югыд ва» посетил турист из Перми. Мужчина официально зарегистрировался, оставил свою машину в деревне Аранец и в одиночку покорил гору Саблю. Когда подошло время возвращаться, турист понял, что самостоятельно спуститься не сможет – ноги отекли, покрылись волдырями, а лыжи сломались. Кроме того, разыгралась метель. Отряд нашел альпиниста и эвакуировал его в Аранец.

В Воркуте судят банду

В организованную преступную группировку входили 18 человек.

На счету банды «Маски», созданной в 1994 году, 29 вымогательств, хулиганских действий, преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, причинение вреда здоровью 36 потерпевшим. С тремя участниками группировки прокурором Воркуты были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Двое уже выслушали приговор и отправятся в колонию строгого режима.

История с бородой

Осужденному разрешили носить бороду и усы длиннее 9 мм.

В адрес Уполномоченного по правам человека в Коми обратился осужденный, который пожаловался на действия администрации колонии. Мужчину привлекли к дисциплинарной ответственности в виде устного выговора за ношение усов и бороды длиннее 9 мм. После прокурорской проверки выговор был отменен, права осужденного восстановлены.

Бил жену и ребенка

Горе-муж наказан «за неисполнение обязанностей по воспитанию своего несовершеннолетнего ребенка, а также за совершение истязания ребенка и супруги».

Ухтинским судом установлено, что на протяжении длительного времени подсудимый не работал, злоупотреблял алкоголем, систематически бил и истязал своего малолетнего ребенка и супругу, унижал и оскорблял их, причиняя не только физические, но и моральные страдания. Виновному назначено наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима.

Пляж за 703 тысячи рублей

На интернет-портале «Госзакупки» опубликована заявка на выполнение работ по подготовке официального места купания к летнему сезону 2022 года.

Начальная цена – 703,1 тыс. рублей, в прошлом году начальная цена была 689 тыс. рублей. Желающие принять участие в электронном аукционе могут подать заявки до 7 апреля. 11 апреля конкурсная комиссия определит подрядчика, с которым будет заключен договор. Победитель аукциона в срок до 5 июня должен произвести намыв песка земснарядом объемом в 5 тыс. кубических метров.

Врача заманивают деньгами

В Ухтинскую городскую больницу № 1 ищут врача анестезиолога-реаниматолога. Ему обещают платить 300 тысяч рублей.

Медучреждение обещает полную занятость, высокий доход на период работы в ковидных подразделениях, сменную работу и досрочный выход на пенсию по старости.