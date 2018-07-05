Осторожно: шахта закрывается!

На этой неделе стало известно, что совет директоров АО «Шахта «Интауголь» принял решение о закрытии предприятия, о чем главу республики проинформировал министр инвестиций, промышленности и транспорта РК Николай Герасимов.

В советское время в Инте было шесть шахт. В эпоху «дикого рынка» они закрылись одна за другой. И вот настала очередь последней. Хотя при всех проблемах (главная из которых — отсутствие рынка сбыта) «Интаугля» жители приполярного города до конца не верили, что единственное градообразующее предприятие будет закрыто. Тем более, и старое, и новое руководство региона заявляли, что не оставят шахту в беде.

В течение нескольких лет шахта «Интауголь» получала из бюджета финансовую помощь. Всего полгода назад предприятию была выделена крупная сумма — свыше 1 миллиарда рублей. Горнякам раздали долги по зарплате, на самой шахте торжественно запустили новую лаву… И вот — шокирующая новость о ликвидации.

Исчерпаны ли все возможности, дабы сохранить шахту-кормилицу? «Трибуна» публикует два разных ответа на этот сакраментальный вопрос.

Угольный тупик

Председатель объединенной первичной организации Независимого профсоюза горняков Денис Баженов считает, что Инте готовят участь поселка с перспективой закрытия:

— Текущей производственной и хозяйственной деятельностью предприятия в период с конца 2016 года по настоящее время распоряжался конкурсный управляющий Игорь Раюшкин, самолично назначивший себя генеральным директором АО «Интауголь» в июне 2017 года. С полной ответственностью заявляю, что его деятельность не была нацелена на выведение предприятия из кризиса, а напротив, способствовала усугублению и без того сложной ситуации.

Так, к примеру, в июле 2017 года, получив государственный заем в размере 98 млн рублей на стабилизацию работы АО «Интауголь»,

он направил средства не на производственную деятельность, а на погашение задолженностей банкрота АО «Шахта «Интауголь», на базе которого и было создано новое предприятие. АО «Интауголь» было вынуждено выйти в длительный простой, прекратив производство из-за нехватки оборотных средств на текущую деятельность.

Нам доподлинно известно, что, когда летом 2017 года встал вопрос о получении займа в размере 60 млн рублей у компании «ПАО Т Плюс» для монтажа лавы (он был предварительно согласован администрацией шахты), И. Раюшкин и министр Н. Герасимов категорически отказались от финальной встречи с руководством «ПАО Т Плюс» и дачи гарантий по погашению займа. Потом этот отказ вылился предприятию в трехмесячное ожидание финансирования и увеличение срока ввода лавы № 843. Есть и другие примеры, которые подтверждают незаинтересованность ответственных лиц в дальнейшей работе шахты.

В августе 2017 года Н. Герасимов уже делал попытку заявить о ликвидации шахты. На встрече с трудовым коллективом он обозначил срок принятия такого решения — не позднее октября 2017 года. Тогда коллектив АО «Интауголь» выразил несогласие с таким решением регионального правительства и напрямую обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в привлечении стратегического инвестора для сохранения и развития градообразующего предприятия.

Следствием этого обращения стало распоряжение о выработке комплекса мер для решения проблем АО «Интауголь». В результате которого Правительством РФ из Резервного фонда РФ были выделены средства в размере 1,2 млрд рублей для возобновления производственной деятельности АО «Интауголь», находившегося в длительном простое, и погашения его текущих задолженностей.

С помощью средств государственной поддержки в марте 2018 года была подготовлена и запущена в эксплуатацию лава № 843. В мае добыча угля из этой лавы составила 86,5 тыс. тонн. Коллектив предприятия с честью начал выполнять взятые на себя обязательства. Но республиканские чиновники свои обязательства перед работниками АО «Интауголь» не выполнили.

Следует отметить тот факт, что экономика предприятия за период 2016-2018 годов не претерпела принципиальных изменений и заявленная убыточность была известна и ранее, что и послужило мотивом к разработке «Программы сохранения и развития АО «Интауголь» для выхода на рентабельный режим работы.

Но вместе с тем невыполнение обязательств по привлечению инвестора и реализации этой программы и освоение средств государственной поддержки для возобновления производства с заведомо убыточным сценарием деятельности предприятия, результатом которого неизбежно становится его банкротство и ликвидация, можно расценивать как умышленное причинение ущерба в особо крупном размере.

Эти факты должны быть подвергнуты проверке компетентными органами, а управленцы, допустившие такой сценарий, — отстранены от выполнения должностных обязанностей с привлечением к ответственности.

Что касается дальнейшей судьбы АО «Интауголь». Если мы сейчас позволим уничтожить нашу шахту, судьба нашего города — стать тающим поселком с перспективой скорого закрытия. Все остальные варианты сохранения города, к сожалению, на сегодняшний день не реализуются и ничем существенным не подкреплены и не обеспечены. Меры социальной поддержки освобождаемых в связи с ликвидацией АО «Интауголь» работников, предлагаемые правительством Коми, в лучшем случае лишь частично снимут социальное напряжение в Инте в период самой ликвидации предприятия. Но они вряд ли уберегут сам город от негативных последствий, которые неизбежно затронут каждого его жителя.

Единственным приемлемым решением для большинства жителей города было бы сохранение и развитие угледобычи в Инте. Может быть, у нас еще есть шанс этого добиться, если мы сами возьмем процесс привлечения инвестора в свои руки и не позволим этим управленцам похоронить предприятие, — считает профсоюзный лидер Денис Баженов.

«Инту никто не бросит»

Иного мнения придерживается министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми Николай Герасимов:

— Ситуацию можно оценивать по-разному, но если думать об экономике, то мы имеем дело с нерентабельным предприятием. Мы просто очень сильно запоздали с его закрытием. Вспомните кризисы 2005, 2009, 2015 годов, когда вставал вопрос о банкротстве «Интаугля» — уже тогда нужно было принять решение о ликвидации, наверняка сейчас было бы легче.

Мы на всех этапах пытались спасти предприятие, брали кредиты, получали поддержку правительства страны. Только за 2015-2017 годы АО «Интауголь» была оказана финансовая помощь в размере более двух миллиардов рублей. Однако вывести предприятие на устойчивый режим работы не удалось, и сейчас из-за возрастающей неконкурентоспособности добываемого угля у предприятия просто нет перспектив, а потому не откуда взяться и поддержке. Основной потребитель продукции «Интаугля» – ПАО «Череповецкая ГРЭС» – переводит свои котлы на газ, оно не будет нуждаться в угле.

Еще два с половиной года назад на приеме в правительстве страны по вопросу интинского угля я услышал, что мы прошли точку невозврата и впереди только остановка производства. Сейчас это стало очевидно всем. Существующая технология добычи угля не позволяет добиться даже нулевой рентабельности. Взгляните на цифры: шахта за отчетный период с начала года заработала около 30 миллионов рублей, а затраты на производство угля составили 90! Каждая проданная тонна угля приносит предприятию убыток в 300 рублей. Если продолжить добычу, к концу года убытки составят полмиллиарда рублей. Взять их просто негде.

В прошлый понедельник я говорил с коллективом. Разговор получился внятный, меня прямо попросили сказать о состоянии дел. И люди поняли, что другого выхода нет.

Что касается проблем — их много, их мы будем решать. Процесс ликвидации очень сложный и долгий. Никто Инту бросать не собирается. Что касается работников предприятия, создан штаб по урегулированию всех вопросов, связанных с ликвидацией. Прорабатываются все возможные варианты дальнейшего трудоустройства шахтеров. В частности, АО «Воркутауголь» готово совместно с правительством Республики Коми запустить программы переобучения и повышения квалификации для сотрудников «Интаугля», выразивших желание работать на воркутинских шахтах, а также рассмотреть возможность помощи в переезде в Воркуту шахтерских семей из Инты. Уже до сентября порядка трехсот специалистов начнут работу в АО «Воркутауголь», — подытожил Николай Герасимов.

Сергей МОРОХИН,

Анатолий ПОЛЬКИН.

P.S. Государственная инспекция труда в Коми организовала «горячую линию» для сотрудников АО «Интауголь». По вопросам применения норм трудового законодательства можно звонить по телефонам: 8 (8212) 31-59-06 и 31-54-85 в рабочее время с понедельника по пятницу.