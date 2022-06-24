18 июня Воркута встречала гостей. В «Арктическом марафоне-2022» приняли участие 437 любителей бега.

Организаторы масштабного спортивного мероприятия – ООО «Газпром трансгаз Ухта» совместно с ОППО «Газпром трансгаз Ухта профсоюз», ООО «Мир бега» (RUSSIA RUNNING) и администрацией Воркуты. Впервые «Арктический марафон» был проведен в 2019 году. К сожалению, следующие два года из-за пандемии коронавируса он проходил в другом формате. Хотя, на удивление организаторов, не менее массово. Поскольку собраться в одном месте было нельзя, бегунам предложили провести «марафон» онлайн. После несложной процедуры регистрации все желающие выходили на беговые маршруты в своем городе и, преодолев выбранную дистанцию, загружали результат в интернет. В таком формате «Арктический марафон» сумел собрать более тысячи участников со всей России. И вот снова Воркута!

Было бы желание…

На этот раз в заполярный город приехали бегуны из 16 регионов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Тюменской, Архангельской, Вологодской и Ярославской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и др. Были участники, приехавшие целыми семьями.

– Главная наша цель сегодня – это дети. Уверен, из нынешних участников марафона обязательно вырастут люди, которые любят и ценят здоровый образ жизни. Бег – это такой вид спорта, который не требует никаких особых затрат. Можно бегать в любой местности – степях, горах, городах, поселках… Нужны только желание и воля к преодолению прежде всего себя, – сказал участник марафона, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта», депутат Госсовета РК Александр Гайворонский.

Специальным гостем мероприятия стал олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, двенадцатикратный чемпион России по бегу на 800 и 1500 метров, спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Юрий Борзаковский.

Тундра, ветер и комары

Всего было пять дистанций: 600 метров для детей, 3, 10, 21,1 и 42,2 километра для взрослых. Маршруты были построены с учетом расположения основных достопримечательностей города. Участники имели возможность увидеть главный символ города – памятный знак «Воркута 67 параллель», насладиться видом летней тундры и очертаниями Уральских гор… Ни свирепые воркутинские комары, ни ветер и дождь не смогли испортить бодрого настроения бегунов.

Самому маленькому участнику марафона было всего четыре года. Родители, бабушки и дедушки присоединялись к детям во время забега, всячески подбадривая и помогая им на маршруте.

«Бежали не ради какого-то результата, а ради удовольствия и общения, – поделился впечатлениями один из участников забега, многодетный отец из Сыктывкара Степан Чураков. – Удалось замечательно провести время, почувствовать какое-то единение. Здорово видеть, что семьи принимают участие вместе со своими детьми».

Музыкант из Ухты Константин Фрейман рассказал корреспонденту «Трибуны», что приезжает на марафон уже второй раз. Когда началась пандемия, он не прекратил тренировки и занимался бегом в парке, постепенно увеличивая дистанцию. В этом году пробежал 21,1 км. «Последние километры дались нелегко, но радость на финише компенсировала все неприятные эмоции, – признался он. – Бег помогает мне обрести ясность мысли, поймать вдохновение и особенное настроение для написания новых песен. Песня рождается легко, искренне, из самого сердца…».

Самому старшему участнику марафона исполнилось 70 лет. Несмотря на почтенный возраст, мужчина выбрал максимальную дистанцию – 42,2 км – и успешно ее преодолел!

Раздали медали

Новинкой этого года стало участие пейсмейкеров, задача которых – вести бег по дистанции в равномерном темпе с тем, чтобы финишировать в точно заданное время. Менее опытные участники забега могли ориентироваться на темп пейсмейкеров и соотносить свою скорость с ожидаемым результатом. Узнать пейсмейкеров на «Арктическом марафоне» можно было по яркой оранжевой майке и синему воздушному шарику, на котором было написано время, за которое бегун намерен преодолеть маршрут. Время, затраченное на дистанцию, фиксировалось при помощи индивидуальных GPS-трекеров.

На финише всех без исключения участников ожидали веселые болельщики и памятные медали. Организаторы установили пункт гравировки, где на медаль можно было нанести свой личный результат. Лучшие из лучших в своем зачете получили дипломы и денежные призы.

«При выборе марафона нужно искать места, которые оставят о себе яркие впечатления на всю жизнь. Воркута для этого подходит идеально: город с сильной энергетикой и историей, бескрайние просторы тундры… Непременно приедем на будущий год» – так говорили все, с кем удалось мне пообщаться. И действительно, эмоции после забега «зашкаливали», атмосфера задора и воодушевления царила как среди легкоатлетов, так и многочисленных гостей спортивного праздника. А это значит, что основную цель – пропаганда здорового образа жизни и спорта – «Арктический марафон» выполняет на все 200%.

Пятый марафон в Воркуте назначен на 17 июня 2023 г.

Ада ХРАМОВА.