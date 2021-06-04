Как переносят Covid-19 дети и пожилые, мутирует ли местная «корона» и почему важна прививка, рассказывает врач-инфекционист Дмитрий Киршин.

Республиканская инфекционная больница больше года была форпостом в борьбе с новым вирусом. Именно она приняла первого пациента с коронавирусом – студента из Ирана – 5 марта 2020 года. Пациент пробыл в стационаре около трех недель, что было

обусловлено, главным образом, необходимостью изоляции носителя опасной инфекции и ожиданием результатов тестов. Когда его выписывали, стационар уже был полон. Сюда стали массово поступать больные со средней и тяжелой формами Covid-19 со всей республики. Максимальные нагрузки медики больницы испытывали в апреле…

Это был настоящий трэш

– Вначале было очень тяжело психологически, надо было адаптироваться, – вспоминает Дмитрий Владимирович. – Все было в новинку: привыкали к пациентам, к режиму, антиковидным костюмам. С конца марта я стал жить отдельно от семьи, потому что рабочий день стал ненормированным, мы жили не дома – кто прямо в больнице, а кто рядом. Летом стало относительно поспокойнее, но со второй половины сентября – совсем «весело»: пошел поток тяжелых пациентов со всех районов. В октябре-ноябре доходило до ста с лишним пациентов в день.

Машины «скорой» приезжали круглосуточно. Медикам на приеме было очень тяжко: ведь надо провести осмотр, выделить тяжелых, направить на анализы, кого-то определить в другую больницу… Тогда действительно, как нынче говорят, был трэш. Но справились. А в конце года все немного успокоилось, как и в целом по стране, есть тенденция к спаду.

– Но вряд ли мы можем сказать, что все позади.

– Конечно, нет. Тревожный настрой сохраняется.Инфекция показала, что уровень заразности высокий. Вирус передается воздушно-капельным путем, распространяется повсеместно, поэтому все должны будут так или иначе с ним познакомиться. В какой форме – другой вопрос. Переболеть или быть уже защищенным? Тут много зависит от охвата населения вакцинацией.

– Медики вашей больницы болели?

– Да, многие переболели. Врачи, медсестры, санитарочки… Кто тяжело, кто полегче, на ногах, не зная об этом. Узнавали позже, когда делали тест на антитела.

– Какова ситуация сегодня?

– Мое отделение вот уже две недели выведено из «красной зоны». Но в реанимации у нас есть ряд ковидных коек. На сегодня основным ковидным госпиталем в Сыктывкаре остается четырехэтажное здание радиологического отделения Республиканского онкодиспансера. Есть ковидные койки в городской больнице в Эжве. Обстановка в целом рабочая, но расслабляться не стоит. Каждый день мы видим новых пациентов с подтвержденным ковидом. Поток не такой большой, но стабильный.

Народ устал и хочет праздника…

– Много ли больных в Ижме, Усть-Цильме?

– В каждом районе есть. Не скажу по цифрам, потому что северные районы прикреплены не к нам, за них отвечают Ухта и Воркута, но и оттуда тяжелых пациентов возят к нам.

– Эти районы названы не случайно. Оперативный региональный штаб по борьбе с коронавирусом объявил, что в этом году там отменяются традиционные праздники «Горка» и «Луд». Люди не понимают почему?

– Поймите, скопление народа, а уж тем более такие мероприятия, на которые приходят не только молодежь, но и очень много возрастных местных жителей, может быть опасно. Не думаю, что они там все поголовно привиты и будут беспрекословно соблюдать масочный режим. А ведь у нас столько поступлений, связанных с одним очагом. Задача Роспотребнадзора как раз в том, чтобы не было условий для появления таких очагов, не было скопления народа. Понимаю, людям обидно. Наша задача – объяснить: нужно потерпеть.

– Люди устали терпеть.

– И уже расслабились многие. Ни в магазинах, ни в транспорте не соблюдается масочный режим. Я даже за собой порой замечаю: не хочется надевать маску, но она всегда со мной. И я поддержу наши власти. Потому что риск есть. Пусть на празднике будут один-два человека, легко болеющих и, может, даже не знающих об этом, но они будут общаться и по цепочке заразят остальных. Многие будут болеть тяжело, потому что пожилые, как правило, имеют еще и сопутствующие заболевания – диабет, артериальная гипертензия, проблемы с сердцем…

Иммунный ответ

– Вирус мутирует, уже известны британский и индийский штаммы. «Дошли» они до Коми?

– У нас был выявлен случай заражения британским штаммом. Женщина переболела.

– Чтобы получить коллективный иммунитет, в Коми до осени должны быть вакцинированы не менее 60% населения. Успеем?

– Я думаю, на такое количество населения это вполне решаемо. Другой вопрос: как это организовать и, главное, как убедить людей? Прививки бояться не надо, от прививки не заболеешь. В идеале надо делать быстрее, уж очень инфекция нехорошая, с точки зрения осложнений.

– Скептики говорят, что прививка не защищает от болезни. Попадают ли к вам те, кто уже сделал прививку?

– Есть и такие пациенты. Даже привитый человек может болеть ковидом. Но надо смотреть, на какой стадии вакцинации он к нам попал, это очень важный момент. Говорить: «раз я попал после прививки, значит, она не работает» – неверно. Любая прививка работает с иммунной системой. Иммунитет может на время снизиться. В чем у нас проблема, на мой взгляд? Чтобы сделать прививку качественно, надо бы за две недели до нее соблюдать изоляцию. Но ведь эти условия почти никто не соблюдает. А за это время человек теоретически может поймать вирус, и он будет находиться в инкубации. Мы делаем прививку и усугубляем процесс, потому что страдает иммунитет. Вакцина сама не вызывает заболевание, но она может поспособствовать болезни, с точки зрения иммунного ответа.

Саму вакцину, повторюсь, бояться не нужно, никто не экспериментирует на людях, все рассчитано, на что влиять и как. Вакцина – это маскировка. Мы просто пытаемся обмануть нашу иммунную систему. Организм отвечает на прививку как на инфекцию и начинает вырабатывать антитела, вот и все. Это имитация заболевания.

Накроет ли нас третья волна?

– На сегодня в России лицензированы уже три вакцины. Какую выбрать?

– Можно прививаться любой, они все зарегистрированы. Более изученная и проверенная – «Спутник-V».

«ЭпиВакКорона» и «КовиВак» можно использовать как альтернативу. «ЭпиВак» изначально была затеяна для людей возраста старше 65 лет, но ее также можно использовать с 18 лет. Она считается помягче, чем «Спутник».

– Болеют ли коронавирусом дети и нужно ли их прививать?

– Да, но заболевание у детей протекает обычно в легкой форме, тяжелых случаев у нас не было. Пока специфической вакцины для детей не придумано, но, я думаю, она рассматривается. Ковид – инфекция непредсказуемая, вирус мутирует, и всякое может быть. Конечно, государство будет думать о вакцинации всех категорий населения, не только взрослых.

– Вы сами вакцинировались?

– Я переболел в декабре, но хочу ближе к осени проверить титры антител и, по возможности, сделать прививку. Тем более что осенью, скорее всего, нас снова ждет подъем заболеваемости.

– То есть впереди третья волна?

– Всякое может быть. Ковид никуда не денется. Поэтому в общественных местах надо по-прежнему соблюдать масочный режим, использовать перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Беседовала Лиля ВОВК.

ДЛЯ СПРАВКИ

Дмитрий Киршин в 2007 году окончил лечебный факультет Коми филиала Кировской государственной медакадемии. После прохождения интернатуры с 2008 года по настоящее время он работает врачом-инфекционистом, с 2014 года – в должности заведующего отделением кишечных инфекций Республиканской инфекционной больницы. Лучший инфекционист республики по итогам регионального этапа конкурса «Лучший врач года-2020».