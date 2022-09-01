От любви до ненависти… (Криминал от 2 сентября)

43-летняя ухтинка во время ссоры убила своего сожителя.

Трагедия случилась в марте этого года в общежитии на улице Бушуева. Ухтинка ударила пьяного мужчину ножом в грудь, и он скончался на месте происшествия. Женщине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.

Инсульт за рулем

Днем 28 августа на дороге Ухта – Дальний водителю стало плохо, и он наехал на пешехода.

По словам очевидцев, ехавших сзади, машину 69-летнего владельца автомобиля Hyundai Creta «мотало из стороны в сторону». Недалеко от газовой заправки его вынесло на встречку, и он наехал на женщину, шедшую по обочине дороги. Пострадавшая погибла.

Не рой другу яму

Печорца отправили в колонию строгого режима за ложный донос.

Мужчина обвинил друга, который покупал ему продукты и оплачивал коммунальные счета, в похищении средств с его банковской карты. В результате следственных действий установлено, что сообщение о краже является ложным. Ранее неоднократно судимый печорец признан виновным и получил срок: 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Пока не села батарейка

Житель Коми потерялся в лесу и весь заряд в телефоне потратил на общение с женой.

59-летний мужчина заблудился в лесу под поселком Нижний Одес. Поняв, что не может выйти из леса, он позвонил супруге, и весь день они были на связи, пока в телефоне не села батарея. На следующее утро женщина обратилась в службу спасения. Спасотряд на квадроциклах выехал на место, где предположительно мог быть мужчина, и обнаружил следы человека, плутавшего в 3-х км от дороги. Чуть позже спасатели увидели машину, водитель которой вез «потеряшку». Тот находился в бодром состоянии и отказался от медицинской помощи. «Грибов не нашел», – признался он.

Зачем вы, девушки…

Сыктывкарка согласилась продолжить вечер с молодым человеком и лишилась телефона.

Девушка 25 лет познакомилась в баре с симпатичным парнем и пошла с его друзьями в гости. Там, после веселого застолья, девушка уснула, а проснувшись, не нашла свой мобильный. В тот же день подозреваемый был установлен. Выяснилось, что телефон он уже продал, а вырученные деньги потратил на спиртное. Кроме того, было установлено, что он успел также снять деньги с банковской карты девушки.

Обокрал собственную мать

Сыктывкарец отсканировал лицо спящей женщины и снял со счета 34 тысячи рублей.

61-летняя женщина заявила полицейским, что никому не сообщала данные своей банковской карты, поэтому не могла предположить, каким образом произошло списание средств. Полицейские выяснили, что на сотовом телефоне женщины был установлен пароль с функцией системы сканирования лица для его разблокировки. Похитителем денежных средств оказался сын потерпевшей. Ночью он взял телефон у спящей матери, поднес к ее лицу и после снятия блокировки перевел деньги. Горе-сын арестован.