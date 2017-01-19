От нас ушел Эдуард Цанга

14 января в Санкт-Петербурге скоропостижно скончался бас-баритон оперной труппы Мариинского театра — наш земляк Эдуард Цанга.
Эдуард родился и вырос в Сыктывкаре. Здесь и проявились его способности. Он поступил в музыкальное училище — вначале на дирижерское отделение. Затем Цанга перевелся на вокальное отделение к замечательному педагогу Марату Константиновичу Козлову. Именно благодаря поддержке педагога и многих других неравнодушных людей, благодаря таланту и труду (а не деньгам и влиятельным родственникам) Эдуард Цанга поступил в Нижегородскую консерваторию.
В оперной труппе Мариинского театра Эдуард работал с 2008 года, куда был принят после окончания Академии молодых певцов при Мариинке. Ему рукоплескали зрители Франции, Испании и Люксембурга.
В Сыктывкаре его помнят как человека не только талантливого, но и простого в общении, легкого на подъем, юморного, но при этом самокритичного.
В памяти любителей оперного искусства Цанга — это князь Владимир Галицкий («Князь Игорь»), Руслан («Руслан и Людмила»), князь Гремин («Евгений Онегин»), Сурин из «Пиковой дамы»…
12 января артист попал в больницу, но от госпитализации отказался. На следующий день ему снова стало плохо, и он вскоре скончался. Реанимационные мероприятия не помогли.
Он умер на взлете, на 38-м году жизни, когда его творческая карьера стремительно шла в гору. У него остался маленький сын.