От Рождества до Крещения у нас — Святки

В эти выходные у нас снова будут праздники. Например, непонятный для иностранцев Старый Новый год. Он появился потому, что юлианский календарь был заменен на григорианский и Новый год стали праздновать на 13 дней раньше.

Васильев день

А 13 января — Васильев день. Святой Василий (родился ок. 330 г.) умер как раз в первый день нового года по старому стилю, и в честь него день стал Васильевым. Еще праздник называют Щедрый вечер, Васильева коляда, Богатая кутья. По традиции в этот день положено готовить много кушаний, щедро угощать гостей. Обязательно делали блюда из свинины, ведь Василий считался покровителем свиней.

От Рождества до Крещения (19 января) на Руси шли Святки. Молодежь в эти дни и вечера устраивала игрища, пляски на улице, гадания, уцелевшие с языческих времен. И хотя православная церковь этот обычай не поддерживала, но и сурово за него не карала, ведь святочные забавы – вековая традиция русского народа. В Святках слились воедино языческий зимний праздник Коляда (так называлось у славян доброе божество мира и торжеств, которого чествовали 6 января) и христианские Рождество и Крещение.

В Щедрый вечер принято колядовать. В старину ряженые ходили по домам, пели, играли, тем самым отгоняя злых духов из деревни. За это хозяева угощали их чем-то вкусным. Изначально было принято, чтобы ночью с 13 на 14 января сначала девочки-подростки «щедровали», а уже утром – мальчики. И это тоже не просто так, ведь в древности существовало поверье, что в Новый год первым гостем в доме должен быть именно парень. Тогда весь год пройдет в радости и счастье. Если же наоборот – первой войдет девушка, то беды не миновать.

Страшная ночь

Считалось, что в Васильев день вся нечисть выходит на Землю, оттого ночь с 13 на 14 прослыла страшной. Согласно поверьям нечисть вселяется в животных. Поэтому если во дворе приблудилась чужая кошка или собака или еще кто, их старались тут же отогнать. А чтобы оградить свой скот от злых духов, его старались держать только в сарае. Также практиковался и такой обряд, с помощью которого хозяйки старались оградить дом от нечисти. Для этого они брали кочергу или простую палку, усаживались на нее как на метлу и таким образом обходили дом три раза.

Святки: гаданья да колядки

Пожалуй, нет ни одного праздника на Руси, который бы сопровождался таким богатым выбором обычаев, примет, обрядов, как Святки.

Ну и, конечно, в эти дни гадали. Самые «страшные» гадания были именно в Васильев вечер. Девушки ходили «слушать» за деревню, на перекресток дорог, в какой стороне залает собака — туда и замуж идти.

Подслушивали под окнами: если ругаются — в плохой дом выйдешь замуж, смеются — в хороший. Бросали обувь — в какую сторону носком ляжет… Страшным, но «самым верным» считалось гадание ночью в пустой бане с помощью зеркала и свечей. Решалась на такие высматривания суженого не каждая девушка.

Гадальщики раскладывали крупу, кусочки хлеба, ножницы, монетки, зеркало, миску с водой. Вносили петуха и смотрели, что петух клюет: крупу — к богатству, хлеб — к урожаю, ножницы — будет жених портным, монетки — к деньгам, клюет зеркало — будет муж щеголь, пьет воду — будет муж пьяница.

В гаданиях часто участвовали члены семьи и животные. Примером служит следующее гадание. Девушка заходила в любую из комнат первой и закрывала дверь. После нее кто-то из членов семьи запускал собаку. Если она сразу подбежит к гадающей, то ждет ее неземное счастье в будущей семейной жизни. Плохо, если собака начнет что-то вынюхивать, тогда муж будет ревнивым, жестоким и злым. Если же собака будет ласкаться к девушке, то будущий муж будет, наоборот, очень ласковым, добрым и любимым.

Народные приметы

Если утром на Васильев день пушистый иней на ветках — ждали, что в грядущем году уродится много меда. А вот если снег будет утром, то зима будет снежной и весна поздно наступит. Также сильные снегопады в этот праздник сулили богатый урожай. О хорошем урожае говорил и гололед на улице.

Прежде (по старому календарю) в этот день праздновали Новый год, поэтому часто говорили, что как проведешь этот, так и год пройдет: если весело — то и дальше так же будет, если с тоской и грустью – то и год будет печальным.