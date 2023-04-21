19 апреля на сессии Госсовета Коми депутаты рассмотрели отчет об итогах работы правительства республики за 2022 год.

С докладом выступила исполняющая полномочия председателя правительства Эльмира Ахмеева. Она подробно рассказала о достигнутых результатах в социальной и экономической отраслях региона.

«Социальные обязательства перед населением выполнены, – объявила докладчик. – Сегодня жители республики получают порядка 80 видов социальных выплат. Расходы на социальную поддержку составляют порядка 67% от всех расходов, или 77,6 млрд рублей».

Есть позитивная тенденция к снижению численности малоимущих граждан. Их число по сравнению с началом 2022 года снизилось почти на 4 тысячи человек, а число малоимущих семей – более чем на тысячу. В прошлом году в Коми расширили действующие и ввели новые меры социальной поддержки.

Говоря об экономических показателях, Эльмира Ахмеева отметила возросший общий объем доходов бюджета Коми. В 2022 году он вырос на почти на 24% к уровню 2021 года. 19 млрд рублей удалось привлечь в регион из федеральной казны.

«Значительный прирост собственных доходов Коми позволил снизить уровень госдолга республики на 1,8 млрд рублей. На 1 января 2023 года эта сумма составила 32,6 млрд рублей, или 30,3% от налоговых и неналоговых доходов», – подчеркнула Э. Ахмеева.

Большинством голосов правительственный отчет был одобрен депутатами. Председатель Госсовета Сергей Усачев заявил на брифинге, что «это результат работы не только правительства, а всей нашей команды – органов исполнительной и законодательной власти региона». «Все озвученные достижения – это частично наши достижения, как и промахи, которые нужно учесть и не допускать в дальнейшем», – отметил он.

По доходам и расходы

Кроме отчета на сессии были рассмотрены также еще 18 вопросов. В частности, депутаты внесли поправки в бюджет 2023 года, учитывая увеличение доходной и расходной части почти на 200 млн рублей. Общий объем доходов республиканского бюджета составит 95,7 млрд рублей, расходы – 107,9 млрд рублей.

Расходы увеличили по следующим направлениям: 140 млн – на организацию отдыха и оздоровления детей, 100 млн – на укрепление материально-технической базы санатория «Черноморская зорька», 100 млн – на поддержку молодых семей в рамках Года молодежи, 56,7 млн – на организацию дополнительных заездов в санатории «Северное Сияние» и «Колос», 50 млн – на обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений. Также средства выделены на производство продукции оленеводства, подготовку документации для реконструкции интерната в селе Пажга под кадетскую школу и другие цели.

Кроме того, депутаты установили минимально возможные налоговые ставки при применении упрощенной системы налого-обложения для социальных предприятий до 2027 года и проиндексировали на 4% размер ежемесячных денежных выплат опекунским и приемным семьям.

Планируется также расширить перечень направлений, по которым можно потратить средства регионального материнского капитала. Сегодня, напомним, это улучшение жилищных условий, проведение капитального или текущего ремонта жилья, получение образования и платных медицинских услуг для детей. Проектом предлагается разрешить также приобрести транспортное средство.

«Мы, депутаты, должны принимать законы, которые будут работать на людей, которые актуальны здесь и сейчас. В январе в мой адрес поступило обращение от жительницы Усинска с просьбой разрешить родителям использовать семейный капитал в том числе и на автомобиль. Я изучила опыт других регионов, – оказалось, что более чем в десяти субъектах России такое право у семей с детьми уже есть, – рассказала Евгения Лясковская, представляя законопроект. – В современном мире автомобиль становится незаменимым помощником для семей с детьми. Однако транспортное средство является дорогостоящей покупкой. Возможность оплатить часть его стоимости суммой РСК делает покупку более доступной».

С подачи депутатов на сессии прозвучало также еще одно предложение: учесть потребности жителей труднодоступных и отдаленных местностей и разрешить помимо автомобиля приобретать также снегоходы, мотосани, катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства. В итоге законопроект приняли в первом чтении. После доработки его еще раз рассмотрят июньской сессии Госсовета.

Стоит отметить также еще один важный вопрос, который остается на контроле депутатов – внесение изменений в федеральный закон «О страховых пенсиях». «Мы продолжаем добиваться справедливости в отношении женщин республики» – так прокомментировала ситуацию вице-спикер Госсовета Коми Валентина Жиделева. Речь идет об исчислении периодов работы, дающих право на досрочное назначение пенсии по старости женщинам, родившим двоих и более детей и достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 лет в приравненных к ним местностях.

«Дело в том, что часть наших женщин имеет смешанный стаж: часть трудовой деятельности они вели, допустим, в Воркуте, где проработали менее 12 лет, а затем переехали в Сыктывкар и отработали, допустим, 15 лет. То есть в общей сложности они имеют большой северный стаж, но закон не позволяет его суммировать. Таким образом, ежегодно более 250 женщин не имеют возможности выйти на пенсию досрочно», – пояснила вице-спикер.

По словам депутата, Госсовет уже «привлек на свою сторону» аппарат Уполномоченного по правам человека в России, имеется также заключение экспертов федерального уровня о том, что эту правовую неточность надо устранить. «Будем обращаться с законодательной инициативой», – резюмировала вице-спикер.