Отчим потребовал «сатисфакции» (Криминал от 10 июня)

Мужчина отрубил бывшему парню своей падчерицы фалангу пальца.

Перед этим он требовал у него 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Не получив их, мужчина взял нож и резанул бывшему ухажеру по пальцу. Оказалось, что отчим ранее был неоднократно судим, в том числе за тяжкое преступление, сейчас он взят под стражу.

Вот такая вышла «козлятина»…

Ветеринарная экспертиза помогла установить причину смерти домашних животных.

На ферме в Пажге погибли три козы. Хозяин был уверен, что их расстреляли неизвестные, однако ветэксперты дали другое заключение: смерть животных наступила от острой кровопотери в результате нападения хищника. Фермер с заключением не согласен, тем более что сейчас он остался и без коз, и без их мяса. Мужчина настаивает, чтобы были установлены «все обстоятельства инцидента».

Пес скулил, и хозяин его задушил

42-летний житель Инты решил избавиться от пса весьма негуманным способом.

Он отвел его на железнодорожные пути, дважды ударил обухом топора по голове, после чего задушил. Естественно, смерть собаки сопровождалась болью и страданием, что учел суд. Как и показания свидетелей, рассказавших, что пес часто сидел на улице и скулил, потому что хозяин не пускал его в дом. И кормили собаку чаще соседи, а не ее владелец. Вину в содеянном мужчина не признал. Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Переломы – уже не шутки

Нелепая ссора соседей закончилась побоями и судом.

Воркутинка позвонила соседке, чтобы поздравить ее. По телефону женщина не признала знакомую и пошутила, что ее голос похож на мужской. Соседка обиделась и нагрубила в ответ. Завязалась ссора, которую звонившая решила продолжить очно. Она зашла в квартиру к обидчице и толкнула ее. Упавшую товарку рассерженная женщина затем еще била ногами, сломав ей кости голени, а также два ребра. Суд назначил «оскорбленной обидчице» два года лишения свободы условно.

Ревнивец довел до убийства

Чтобы скрыть преступление, женщина вымыла нож и сделала дома тщательную уборку.

56-летняя сыктывкарка распивала спиртные напитки с 35-летним возлюбленным. В ходе застолья между ними возник конфликт. Мужчина обвинил даму в неверности, а та в ответ ударила его по голове бутылкой водки. После этого пара помирилась и продолжила застолье. Однако спустя час конфликт вспыхнул вновь. Женщина пырнула ревнивца кухонным ножом в живот, а затем вызвала бригаду скорой помощи. Медики госпитализировали потерпевшего в реанимацию, но сообщили в полицию. Несмотря на то, что дама хотела скрыть следы преступления, ее вина была доказана.

Связался с малолетней

34-летний мужчина из Сосногорска проведет полтора года в колонии строгого режима за то, что вступил в половую связь с девочкой-подростком 15-ти лет.

Совершил он это по обоюдному согласию, но в состоянии алкогольного опьянения и точно зная, что потерпевшая не достигла 16-летнего возраста. Смягчающим обстоятельством суд признал явку с повинной и раскаяние в содеянном.