Бюст Александра Карпинского установят по инициативе доктора биологических наук, академика Академии наук СССР Михаила Павловича Рощевского. В том, что в Коми появился свой научно-исследовательский институт, огромную роль сыграл именно Карпинский, считает он.



Президент Академии наук СССР побывал в Сыктывкаре в 1933 году и высоко оценил потенциал местных ученых. Он убедил органы власти Коми автономии, руководство Наркомата просвещения РСФСР и своих коллег по Президиуму АН СССР в необходимости создания и всесторонней научно-методической поддержки научно-исследовательского института в Сыктывкаре. 17 апреля 1934 г. такой институт в Сыктывкаре был создан. Сотрудники Коми научно-исследовательского института краеведения (КНИИК) изучали коми язык, литературу, историю, экономику, природные ресурсы региона.

Основной задачей КНИИК являлась «координация и обобщение научно-исследовательской работы, проводимой разными областными и внеобластными учреждениями и организациями, организация исследований по истории, культуре и экономике Коми области в соответствии с задачами народно-хозяйственного развития, а также составление первого тома Коми Советской Энциклопедии».

В 1969 году в Сыктывкаре по адресу ул. Бабушкина, 5 появилась мемориальная доска из белого мрамора с надписью: «В этом здании 19 июля 1933 года был устроен прием первому выборному президенту Академии Наук СССР, отцу русской геологии Карпинскому Александру Петровичу». Теперь здесь же будет установлен бюст ученого, автором которого стал народный художник Республики Коми Анатолий Неверов.

Наша справка:

Карпинский Александр Петрович (1847-1936 гг.) – геолог, общественный деятель. С 15 мая 1917-го – первый избранный президент АН СССР.

А. Карпинский составил сводные геологические карты Урала и Европейской части СССР. С Республикой Коми его имя связано с работой в организованной Печорской бригаде Полярной комиссии АН СССР. По итогам исследований была разработана рабочая гипотеза развития Печорского края на перспективу до 1950 г., а в Архангельске организовано Бюро по изучению Северного края, которое в 1936 г. было преобразовано в Северную базу АН СССР.