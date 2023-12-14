Отцы – молодцы! (Блиц от 15 декабря)

В Коми полторы сотни отцов получают пособие по уходу за маленьким ребенком.

По данным регионального отделения СФР, на 12 декабря 150 мужчин находятся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет. Пока папа ухаживает за малышом, ему ежемесячно выплачивается пособие в размере 40% среднего заработка. Средства предоставляются до момента, когда ребенку исполнится 1,5 года. Минимальный размер выплаты составляет 8,6 тыс. рублей в месяц (плюс районный коэффициент), максимальный – 33,2 тыс. рублей. Время отпуска учитывается папам в стаж, а также формирует его пенсионные коэффициенты.

Автобусный парк обновят

«Комиавтотранс» в 2024 году закупит шесть новых автобусов на газомоторном топливе.

Об этом во время пресс-конференции 12 декабря рассказал первый замруководителя администрации Сыктывкара Александр Гонтарь. Кроме того, в будущем году по маршруту № 17 задействуют новые автобусы большей вместимости. Всего на данный маршрут поступят 17 автобусов: 15 основных и 2 резервных.

Даешь электрокары!

Коми присоединится к пилотному проекту по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

Пилотный проект стартовал в 2022 году и с тех пор в рамках эксперимента реализуется почти в половине регионов России. Создание инфраструктуры предполагает, что к 2030 году доля выпускаемых отечественных электромобилей в общем объеме производства транспортных средств достигнет не менее 10%. В Коми, как обещал министр экономразвития Евгений Пономаренко, до 2025 года должно появиться пять зарядных станций для электромобилей.

Погибли солдаты из Коми

Почти каждую неделю приходят горькие вести о наших земляках, павших на поле брани.

На днях стало известно, что в ходе СВО погиб рядовой Артем Жуков родом из Воркуты, служивший в должности гранатометчика мотострелкового отделения. Иван Лапшин из села Чухлэм Сысольского района. До участия в СВО проживал в Сыктывкаре. Служил в должности старшего регулировщика комендантского отделения. 2 декабря погиб уроженец поселка Нижняя Омра Алексей Шевцов.

«Призвание» танцора Миронова

Премьер балетной труппы Театра оперы и балета Коми стал лауреатом Всероссийского конкурса профмастерства «Призвание».

Конкурс проводился онлайн по фото- и видеоматериалам с целью повышения профессионализма преподавателей образовательных учреждений культуры. Роман Миронов сегодня занят во всех ведущих партиях балетных спектаклей театра.

Сельчане остались без бани

Прокуратура Сысольского района требует от властей района открыть в Визинге общественную баню.

В Визинге проживает около 7 тысяч человек, причем многие из них – в домах без централизованного водоснабжения и ванных комнат. Баня в Визинге, единственная на весь район, была закрыта 1 сентября с.г. Жители неоднократно адресовали вопрос о причинах закрытия бани органам местного самоуправления, но положительно вопрос так и не был решен.

Минздрав явно «лихорадит»

Не прошло и месяца, как у ведомства появился новый руководитель.

Исполнение обязанностей руководителя Министерства здравоохранения Коми с 8 декабря возложено на 41-летнего Сергея Булатова. До этого он был первым заместителем министра. Татьяна Марунич, руководившая министерством с 22 ноября, была назначена «и.о.» после неожиданного отъезда в Москву Ваграма Даллакяна. Тот, в свою очередь, напомним, получил повышение после ухода на СВО Игоря Дягилева. Недавно шестимесячный срок командировки г-на Дягилева закончился, но в Коми, судя по всему, он возвращаться не собирается.

С. Булатов родом из Кировской области, выпускник Вятского государственного гуманитарного университета. До Минздрава Коми успел поработать главным врачом санатория «Серегово».

Такаеву «дали» еще пять лет

Николай Такаев переизбран главой муниципального округа «Усинск» еще на пять лет.

Как сообщили в администрации Усинска, депутаты усинского Совета единогласно поддержали кандидатуру Николая Такаева путем тайного голосования на очередной, девятнадцатой, сессии Совета, которая состоялась 14 декабря.

Участие в заседании приняли заместители главы администрации округа, представители Контрольно-счетной палаты, прокуратуры, руководители структурных подразделений администрации.

Свою кандидатуру на должность главы округа подали три человека. По результатам работы конкурсной комиссии к голосованию были допущены два кандидата, Николай Такаев и директор школы № 4 Михаил Лосев.

Сразу пять юбилеев

В Коми научном центре 21 декабря пройдет Всероссийская научно-практическая конференция.

Конференция посвящена социально-экономическим, демографическим и историческим исследованиям на Севере России и приурочена сразу к нескольким юбилеям, которые отмечаются в этом году. Это 100-летие со дня рождения видного ученого-экономиста Владислава Подоплелова (1923-2000), 300-летие Российской академии наук, 80-летие создания КНЦ УрО РАН, 75-летие проведения экономических исследований в КНЦ и 35-летие образования Института социально-экономических и энергетических проблем Севера КНЦ УрО РАН.

Умер заслуженный врач

Бывший главный врач Республиканского кожно-венерологического диспансера скоропостижно скончался на 71 году жизни.

Алексей Северинов начал свою карьеру в 1982 году, став руководителем Сосногорской ЦРБ, а затем, с 1995 года, был назначен главным врачом Республиканского КВД. За годы его трудовой деятельности были внедрены новые эффективные методы лечения и диагностики. Алексей Викторович пользовался авторитетом как среди пациентов, так и среди медицинской общественности. Долгие годы он возглавлял Совет главных врачей Республики Коми.