Отделения почтовой связи становятся доступнее для людей с инвалидностью

Почта России является активным участником государственной программы «Доступная среда». С начала ее реализации в Республике Коми частично или полностью для маломобильных групп населения было адаптировано 50 отделений почтовой связи.



В 2019 году в регионе запланирована реконструкция еще 23 почтовых отделений, расположенных в Койгородском, Прилузском, Сысольском, Удорском, Сыктывдинском, Сосногорском, Княжпогостском, Усть-Вымском районах, а также в Сыктывкаре и в Ухте.

В ходе реконструкции почтовые отделения оснащаются удобными входными пандусами, кнопкой вызова персонала, надписями, выполненными шрифтом Брайля, имеющим специальный цвет, и индукционными системами для людей со слуховым аппаратом. Для инвалидов-колясочников будут оборудованы специальные зоны обслуживания с низкими барьерными стойками. А слабовидящим посетителям ориентироваться в зале поможет напольная тактильная плитка.

Программа «Доступная среда» стартовала в 2016 году. Она была разработана Почтой России в соответствии с приказом Минкомсвязи РФ, определяющим порядок и условия обеспечения беспрепятственного доступа людей с инвалидностью к объектам и услугам почтовой связи. К концу 2019 года в Коми доступными для маломобильных групп населения станут 73 отделения почтовой связи.

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