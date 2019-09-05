Отдых обернулся для жителя республики инфарктом и счетом на полтора миллиона

Сентябрь 5, 2019 - Актуально

В неприятную ситуацию попали жители Усинска Олег и Ольга Касьяновы. Они поехали отдыхать в Таиланд. В один из дней Олегу стало плохо – начались боли в груди. Туристы обратились в страховую фирму, где им посоветовали ехать в больницу. После осмотра Олегу Касьянову провели операцию по шунтированию коронарных сосудов. Сейчас он находится на реабилитации.

Чтобы выехать на родину, супругам нужно собрать 1,2 млн руб.

Резкая перемена

Возможно, болезнь усинца спровоцирована именно переменой климата. После холодного и дождливого лета у нас на Севере жара, чрезмерная солнечная активность пагубно влияют на состояние сердца и сосудов. Медики говорят, что сердечникам крайне нежелательно ехать на юг. Жаркий климат требует изменения питьевого режима, то есть повышения употребления жидкости. А лишняя жидкость в организме – это дополнительная нагрузка на сердце и сосуды.
За свои услуги клиника выставила Олегу Касьянову счет – 1,5 миллиона рублей. Жена обратилась за консультацией в страховую фирму, которая обслуживала супругов, но там им заявили, что данный случай – не страховой.
– Они объяснили, что у отца уже был инсульт, который в дальнейшем перерос в инфаркт. Это не страховой случай. Компания выделила только 2 тысячи долларов, – рассказал «КП-Коми» сын супругов Никита Касьянов. – Родителей не выпустят из страны, пока долг не будет полностью погашен.

Не заплатишь – не уедешь

Кроме того, необходимо заплатить за реабилитацию Олега Касьянова в госпитале. Точная сумма пока неизвестна, как и дата выписки. Сын отметил, что благодаря помощи неравнодушных людей сумму на погашение задолженности понемногу собирают.
Остается добавить, что Касьяновых в Усинске многие знают. Ольга работает акушеркой. Олег – ветеран войны в Афганистане.
Пока больной находится в клинике, где прошла операция.
По последней информации, чтобы супруги могли выехать на родину, им нужно собрать 1,2 млн рублей. Из этой суммы часть супруги взяли в долг, еще 800 тыс. рублей в общей сложности собрали за два дня. Всего для возвращения усинцев домой осталось собрать 500 тыс. руб.
За каждый день пребывания в Таиланде чета Касьяновых также платит деньги, поэтому родные и близкие попавших в неприятную ситуацию усинцев просят всех неравнодушных подключиться к сбору.
Номер счета можно найти на страничке Ольги Касьяновой «ВКонтакте».

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