Отдых обернулся для жителя республики инфарктом и счетом на полтора миллиона

В неприятную ситуацию попали жители Усинска Олег и Ольга Касьяновы. Они поехали отдыхать в Таиланд. В один из дней Олегу стало плохо – начались боли в груди. Туристы обратились в страховую фирму, где им посоветовали ехать в больницу. После осмотра Олегу Касьянову провели операцию по шунтированию коронарных сосудов. Сейчас он находится на реабилитации.

Резкая перемена

Возможно, болезнь усинца спровоцирована именно переменой климата. После холодного и дождливого лета у нас на Севере жара, чрезмерная солнечная активность пагубно влияют на состояние сердца и сосудов. Медики говорят, что сердечникам крайне нежелательно ехать на юг. Жаркий климат требует изменения питьевого режима, то есть повышения употребления жидкости. А лишняя жидкость в организме – это дополнительная нагрузка на сердце и сосуды.

За свои услуги клиника выставила Олегу Касьянову счет – 1,5 миллиона рублей. Жена обратилась за консультацией в страховую фирму, которая обслуживала супругов, но там им заявили, что данный случай – не страховой.

– Они объяснили, что у отца уже был инсульт, который в дальнейшем перерос в инфаркт. Это не страховой случай. Компания выделила только 2 тысячи долларов, – рассказал «КП-Коми» сын супругов Никита Касьянов. – Родителей не выпустят из страны, пока долг не будет полностью погашен.

Не заплатишь – не уедешь

Кроме того, необходимо заплатить за реабилитацию Олега Касьянова в госпитале. Точная сумма пока неизвестна, как и дата выписки. Сын отметил, что благодаря помощи неравнодушных людей сумму на погашение задолженности понемногу собирают.

Остается добавить, что Касьяновых в Усинске многие знают. Ольга работает акушеркой. Олег – ветеран войны в Афганистане.

Пока больной находится в клинике, где прошла операция.

По последней информации, чтобы супруги могли выехать на родину, им нужно собрать 1,2 млн рублей. Из этой суммы часть супруги взяли в долг, еще 800 тыс. рублей в общей сложности собрали за два дня. Всего для возвращения усинцев домой осталось собрать 500 тыс. руб.

За каждый день пребывания в Таиланде чета Касьяновых также платит деньги, поэтому родные и близкие попавших в неприятную ситуацию усинцев просят всех неравнодушных подключиться к сбору.

Номер счета можно найти на страничке Ольги Касьяновой «ВКонтакте».