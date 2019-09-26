«Отец» страховой медицины в Коми выслушал приговор

В среду Сыктывкарский городской суд вынес приговор бывшему главе Минздрава Коми и экс-руководителю клиники «РГС-Мед» Георгию Дзуцеву, который обвинялся в мошенничестве.

«РГС-Мед» оказывала населению платные услуги, одновременно получая за них деньги по договорам обязательного медицинского страхования, заключенным с территориальным ФОМС и двумя страховыми медорганизациями.

С января 2012-го по декабрь 2014 года сотрудники клиники внесли в реестр 276 тыс. пациентов, которым якобы была оказана медпомощь в рамках обязательного медицинского страхования.

По версии следствия, ущерб от преступления составил 87 млн рублей. Эти средства были перечислены в счет возмещения затрат на бесплатное лечение граждан, вследствие чего медицинская услуга была оплачена дважды: из бюджета, а также из личных средств пациентов.

Экс-министр здравоохранения, который в 90-е стоял у истоков страховой медицины в Коми, своей вины не признал и заявил, что его совесть абсолютно чиста. Тем не менее, суд назначил ему наказание – три года условно и штраф 300 тысяч рублей.