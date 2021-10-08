В селе Усть-Цильма уже много лет существует свалка с отходами жизнедеятельности за минувшие сто лет. Свалка не зарегистрирована в ГРОРО и является незаконной.

«Трибуна» уже не раз рассказывала, что с самого начала «мусорной реформы» эту незаконную свалку использует региональный оператор – здесь накапливается мусор, который должен вывозиться на полигон в Ухту. Создается впечатление, что Росприроднадзор закрывает глаза на явное нарушение экологического законодательства.

Жизнь с чистого листа

С 1 января 2021 года вступила в силу новая Территориальная схема по утилизации отходов. Теперь расчеты по вывозу мусора производятся в тоннах. До этого объемы ТКО считали в кубометрах, что приводило к беспардонным припискам.

В Усть-Цилемском районе, по данным действовавшей до недавнего времени Территориальной схемы, за время проводимой мусорной реформы был

предусмотрен вывоз 120 тысяч кубометров ТКО на Ухтинский полигон.

В феврале с.г. Усть-Цилемский район посетила группа чиновников во главе с вице-премьером правительства Коми Ириной Бахтиной. По информации тогдашнего руководителя «Регионального оператора Севера» Д. Поповцева, сопровождавшего комиссию, за период «мусорной реформы» из района вывезено всего 4 тысячи кубометров. При этом комиссия «на глазок» оценила залежи свалки в 10-12 тысяч кубометров.

После отчета правительственной комиссии «о проделанной работе» на канале «Юрган» «Трибуна» опубликовала статью под названием «Кубическая сила». Куда делись 100 тысяч кубометров мусора?». Этот материал получил большой резонанс, однако ответа из официальных кругов редакция так и не получила. Поэтому теперь, спустя полгода, мы можем предположить, что эти 100 тысяч «кубов» существовали только на бумаге. Тем не менее, регоператор по-прежнему требует оплаты за этот «мифический мусор».

На зависть факирам

По информации «Регионального оператора Севера», на 1 сентября 323 юридических лица (в их числе индивидуальные предприниматели) имели просроченную задолженность за вывоз мусора на общую сумму более 350 миллионов рублей. В свою очередь, регоператор крупно задолжал своим партнерам – владельцам полигонов и подрядчикам по вывозу мусора.

Чтобы воздействовать на неплательщиков, руководство «Регоператора Севера» приняло ряд мер и в первую очередь – попытку взыскания долгов через суд.

Еще в июне официозные СМИ сообщали, что «главный мусорщик» готов принять решение об уступке права требования задолженности потребителей услуг по обращению с ТКО третьим лицам (полагаем, коллекторам). Предупреждение, конечно, грозное, но вряд ли выполнимое. Дело в том, что Соглашение от 22 июня 2018 года, на основе которого ООО «Ухтажилфонд» получил статус регионального оператора на территории Республики Коми, пунктом 8.8 лишает его возможности уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из настоящего Соглашения.

Будем «выравнивать»?

Счета за «невывезенный мусор» оператор выставляет огромные, и суды, как правило, становятся на его сторону. Ведь доказать факт приписок практически невозможно: договоры зачастую оформлены так, что потребитель платит по нормативу, который не соответствует фактическому объему вывозимого мусора. Тем не менее, некоторые предприниматели соглашаются на оплату – они боятся судиться.

Недавно в среде потребителей услуг регоператора появился термин «мусоровыравнивание», то есть урегулирование споров без обращения в суд. ТПП (Торгово-промышленная палата) РК организовала согласительную площадку, основной задачей которой является установление понятных партнерских отношений между бизнесом и оператором, не доводя разногласия до судов. Насколько это законно – сказать трудно, поскольку суммы в счетах, выставляемые потребителям, зачастую сильно уменьшаются. В настоящее время, по некоторым данным, «решалой» рассматриваются более двадцати обращений представителей бизнеса.

Сами с усами

В этих непростых условиях ООО «Цилемское» из селения Трусово решило заняться раздельным сбором пластикового мусора. В сети Интернет предприниматель разместил объявление, что с 1 октября начинает приемку пластикового мусора, прием производится в пятницу и субботу.

Другой предприниматель – ИП «Носов А.Я.» – купил пресс для упаковки, подготовленные отходы картона отправил своим транспортом в Киров, сдал покупателям вторсырья и получил деньги, на что приобрел для своего грузовика авторезину. Остальные предприниматели объединились и поставили вопрос перед местной властью об оплате за услуги по мусору только по фактически выполненным результатам вывоза мусора, благо такой коммерческий учет законодательство допускает, а Арбитражный суд поддерживает инициативу жителей МКД. Пример – дело

№ А4318025/2021. На ближайшей сессии депутаты Усть-Цильмы рассмотрят такое обращение предпринимателей.

Владимир ИВАНОВ,

Александр ЧУПРОВ,

депутат Совета Усть-Цильмы.