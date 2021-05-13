Отечество оценило (Блиц от 14 мая)

Народный поэт Коми Надежда Мирошниченко удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Эту высокую награду Н. Мирошниченко получила за многолетнюю плодотворную деятельность и заслуги в развитии отечественной культуры и искусства. Еще один наш земляк, спасатель парашютно-десантной группы Ухтинской региональной поисково-спасательной базы Сергей Гульков удостоен почетного звания «Заслуженный спасатель Российской Федерации».

Чрезвычайная ситуация

11 мая на реке Колва обнаружена радужная нефтяная пленка.

По информации администрации Усинска, разлив нефти произошел на территории Ненецкого автономного округа. Источник утечки нефти, который находится практически у границы с Усинском, выявлен. ООО СПАСФ «Природа» уже приступило к локализационным мероприятиям в районе 1 и 4 моста в соответствии с согласованным планом по ликвидации ЧС. Мэр Усинска Николай Такаев подписал постановление о введении на территории муниципалитета режима «Чрезвычайная ситуация».

Не выступай на крыльце!

Лидер коммунистов Коми Олег Михайлов оштрафован на 75 тысяч рублей.

Сыктывкарский суд усмотрел в его встрече с избирателями 15 августа 2020 года на Стефановской площади признаки не только собрания, но и митинга. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил защитник депутата Виктор Воробьев. «Причем, по мнению судьи Дульцевой, ключевым признаком, придавшим собранию признаки митинга, оказалось проведение его на крыльце!» – заметил юрист в беседе с корреспондентом «КомиОнлайна».

Не всякая трава съедобна

В Усть-Куломском районе дети во время прогулки отравились неизвестным растением.

Факт отравления двоих детей 9 и 10 лет ядовитыми растениями, которые даже в сухом виде употреблять категорически запрещено, зафиксировали в больнице райцентра. Один из них в бессознательном состоянии направлен санавиацией в Сыктывкар. Как пояснил пришедший в сознание мальчик, во время прогулки они с братом съели лист зеленой травы, похожий на морковный. Проводится проверка.

Никогда ты не будешь майором

Бывшего следователя из Ухты обвинили в превышении полномочий и подлоге.

Установлено, что в 2019-2020 годах дама в чине капитана юстиции при расследовании уголовных дел подделала визы согласования руководства следственного управления МВД в постановлениях уголовных дел. Кроме того, она подделала и подписи заместителя прокурора Ухты. Вину в совершении преступлений женщина не признала. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Клещи проснулись

С 7 по 13 мая за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 336 человек, в том числе детей – 93.

Всего с начала сезона в медицинские учреждения обратилось 549 пострадавших от укусов клещей, в том числе детей – 139.

Теперь их полсотни

Михаил Рогачев и Аркадий Крупенько пополнили список почетных граждан Сыктывкара.

Совет столицы Коми рассмотрел кандидатуры на получение звания «Почетный гражданин Сыктывкара» 13 мая. В 2021 году поступили ходатайства о присвоении звания для историка Михаила Рогачева (посмертно) и почетного председателя Белорусской национально-культурной автономии в Коми Аркадия Крупенько. Оба ходатайства были удовлетворены. Теперь в Сыктывкаре 50 почетных граждан.

Зэков отправят в Арктику

Осужденных привлекут к строительству крупных объектов и работам по очистке Арктики.

Об этом говорится в Концепции развития российской уголовно-исполнительной системы (УИС) на период до 2030 года. На сегодня право на замену лишения свободы принудительными работами имеют около 182 тыс. осужденных. Долю трудоустроенных лиц на производственных объектах УИС к 2024 году планируется увеличить до 55%. Время работы на объектах в Арктической зоне планируется засчитывать в срок отбывания наказания «в льготном исчислении».

Ветеранам нужен праздник

В Коми предлагают установить новую памятную дату – «День ветеранов боевых действий».

На интернет-портале общественных обсуждений нормативных актов появился проект указа главы Коми об установлении 1 июля нового праздника. Инициаторами стали руководители ветеранских организаций республики. Высказать свое мнение по поводу законодательной инициативы и внести свои предложения может каждый желающий.

Федералы подкинут денег

Коми получит 26,6 млн рублей на восстановление дорог после паводка.

Правительство России решило помочь в этом году лишь двум регионам: 450 млн рублей будет направлено на восстановление дорог в Иркутской области и Республике Коми. Речь идет именно о региональных, межмуниципальных и местных дорогах, поврежденных паводком. В 2020 году, напомним, республика получила на эти цели 50 млн рублей.

Из батареек сделают рельсы

Полторы тонны опасных отходов, собранных в Коми, отправят на переработку в Челябинск.

К примеру, только «ЭкоПатруль» в Ухте собрал несколько сотен килограммов отработанных батареек. Все собранные опасные элементы направятся на завод по переработке. Из них извлекут цинк, марганец и графит, чтобы потом из этих материалов можно было произвести, например, карандаши, минеральные удобрения и даже железнодорожные рельсы.

Viva la vida!

Ночь музеев 15 мая в Центре культурных инициатив «Югор» пройдет с мексиканским колоритом.

Название программы «Viva la vida!» («Да здравствует жизнь!») связано с творчеством Фриды Кало. Торжественное открытие выставки репродукций Фриды станет главным событием в рамках «Ночи музеев» на площадке Центра. Кроме того, гостей центра ожидают мастер-классы по мотивам картин знаменитой художницы, песочное шоу, музыкальные подарки от солистки Театра оперы и балета РК Анастасии Морараш и танцевального коллектива «Ритм». Завершит «Ночь музеев» показ документального фильма, посвященного Фриде Кало. Вас ждут с 19.00 до 22.00. Вход бесплатный.

Чтобы не попасть в кабалу

В Госдуме подготовили законопроекты, которые позволят гражданам заранее отказываться от любых кредитов и не платить по ним, если их все-таки оформят. Так депутаты хотят защитить заемщиков от оформления мошеннических ссуд, пишет РБК.

Речь идет о двух законопроектах — поправках в Гражданский кодекс и законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях», которые позволят гражданам при желании указывать в кредитной истории отказ от получения любых ссуд.