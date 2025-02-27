«Отелло» выслушал приговор (Криминал от 28 февраля)

Мужчина зарезал соседа, приютившего его сожительницу.

63-летний житель поселка Югыдъяг во время совместного распития спиртного поссорился с сожительницей, и та ушла из дома. Утром мужчина обнаружил ее спящей в соседнем доме. Ревнивец учинил дикую расправу: сожительницу ударил пустой бутылкой по голове, а соседу нанес несколько ножевых ранений, от которых тот скончался. Усть-Куломский районный суд назначил убийце восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Директора посадили за взятку

Директор Усть-Вымской тепловой компании отправится в колонию строгого режима.

Игорь Горбунов предложил представителю предпринимателя, выполнявшего работы по реконструкции участков водопровода в Микуни, помочь решить вопрос с авансом, а в дальнейшем – с приемкой работ. Свои услуги директор оценил в 800 тысяч рублей. Представитель подрядчика передал директору 200 тысяч рублей, а затем обратился в правоохранительные органы. Суд назначил взяточнику наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 1,6 млн рублей.

Высадил из ЗИЛа ударом локтя

Пассажир выпал из машины и получил травму.

Водитель ЗИЛа ехал по лесной дороге между населенными пунктами Паспом и Крутоборка Усть-Куломского района. В салоне вместе с ним находился его знакомый, который в это время пил водку. Произошел конфликт, и водитель ударил локтем пассажира по лицу. Тот не удержался, выпал из движущейся машины, ударился о землю, получив травму. Водителю присудили год ограничения свободы.

Пять метров кабеля

Воркутинскому шахтеру назначили исправительные работы за кражу со склада.

Работник шахты «Воркутинская» под конец смены проник на склад и отпилил 5,5 метра кабеля, причинив ущерб предприятию в размере 13 тыс. рублей. Момент кражи кабеля был заснят на камеру видеонаблюдения. Суд назначил шахтеру наказание в виде 8 месяцев исправительных работ.

Спалил две квартиры

Житель Усинска не сумел обжаловать приговор.

Неудача в личных взаимоотношениях с девушкой настолько расстроила мужчину, что побудила его поджечь ее квартиру, а также квартиру, в которой проживал он сам. В результате возгорания огнем были повреждены обе квартиры, уничтожены мебель и бытовая техника. Суд первой инстанции назначил поджигателю наказание в виде 3 лет принудительных работ. Осужденный обжаловал приговор, однако Верховный суд Коми оставил приговор без изменения.