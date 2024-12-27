26 декабря известный в республике журналист Игорь Бобраков отметил 70-летие.

К своему юбилею Игорь Алексеевич успел побывать в разных ипостасях. В 70-е годы ХХ века он был режиссером, возглавлял городскую театр-студию «Эскиз». В годы перестройки оставил театр и ушел в журналистику. Работал в газетах «Вечерний Сыктывкар», «Молодежь Севера», «Республика», сотрудничал с питерской газетой «Невское время».

Одно время он занимался политикой, а в начале «нулевых» на два года стал муниципальным служащим, работал управляющим делами администрации города. Выйдя на пенсию, стал водить экскурсии по городу (он один из участников проекта «Пешком по Усть-Сысольску») и пробовать себя в литературе. В журнале «Арт» вышла его «Театральная повесть», на сцене академического театра драмы поставлена

пьеса (написанная в соавторстве с Николаем Зюзевым) «Питирим Сорокин», два года назад издал авантюрно-фантастический роман «Лестница Леонардо да Винчи».

Читателям «Трибуны» Игорь Бобраков хорошо известен по очеркам об истории республики и выдающихся личностях, связанных с Коми краем.