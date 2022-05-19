Отличница угодила под суд (Криминал от 20 мая)

20-летняя сыктывкарка оказалась на скамье подсудимых из-за наркотиков.

Все могло бы быть по-другому, но, окончив среднюю образовательную и музыкальную школы с отличием, она решила заняться преступной деятельностью. Нашла в интернете лиц, распространявших наркотики, и согласилась стать «закладчицей». При попытке сбыта 16 граммов синтетического наркотика девушка была задержана полицией.

Не стреляйте в темноте

Росгвардейцы Коми за неделю изъяли 15 единиц охотничьего оружия.

Почти все нарушения связаны с несоблюдением сроков продления разрешительных документов. В период сезона охоты Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Коми напоминает об основах безопасного обращения с оружием. Нельзя стрелять на шум, на шорох, по неясно видимой цели. Заряжая и разряжая оружие, его следует направлять стволами вверх или в землю. Запрещается охота ближе 200 м от жилья.

Жертвы весенней воды

15 мая два охотника перевернулись на надувной резиновой моторной лодке.

Беда стряслась на реке Айюва возле поселка Керки Сосногорского района. Одному охотнику удалось выбраться на берег, а второй пропал. Спасатели продолжают его искать. Кроме того, в Ухте в районе поселка Изъюр на реке Седью перевернулась лодка с тремя людьми. К тому времени, как на место прибыли спасатели, всех троих уже вытащили на берег местные жители.

Трагедия на общей кухне

55-летняя ухтинка убила соседа по общежитию.

Причиной трагедии, случившейся на общей кухне, стали алкоголь и агрессивное поведение потерпевшего. По словам свидетелей, мужчина, как обычно, сам затеял ссору: оскорблял, выгонял соседку из кухни, словами и действиями провоцируя ее на ответные действия. В итоге получил удар ножом в грудь. Приложив к ране тряпку, потерпевший ушел в свою комнату, лег спать и через несколько часов умер от кровопотери. Суд посчитал, что женщина совершила умышленное убийство и приговорил ее к семи годам лишения свободы.

В погоне за красотой

Жительница Печоры решила сделать омолаживающие процедуры.

Нашла в социальной сети страничку местного салона и оставила заявку. Ей ответили, что нужна предоплата. Дама перечислила 4 тысячи рублей на указанный счет, а потом еще раз такую же сумму, потому что первый платеж, по словам администратора, якобы не прошел. Придя в назначенное время для процедуры в салон, она выяснила, что попалась на уловки мошенников, с которыми общалась через сайт-двойник. Похожая ситуация произошла и в Усинске, где девушка решила заказать препараты для уколов красоты и связалась с представителем магазина в одной из соцсетей. Девушка перечислила на указанный счет 18 тысяч рублей и лишилась денег.