Отозвали квитанции после проверки контролеро

«Ухтажилфонд» отозвал квитанции за вывоз мусора у жителей 1512 домов.

Как показала проверка Стройжилтехнадзора Коми, региональный оператор необоснованно выставил жителям 1512 домов счета за услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщает БНК.

По информации первого заместителя руководителя службы Стройжилтехнадзора республики Ольги Микушевой, проверку провели в январе 2019-го после многочисленных обращений жителей Коми.

Специалисты службы проанализировали обоснованность начисления платы регоператором в 7,5 тысячи многоквартирных домов.

Установлено, что по 1512 домам счета за данную коммунальную услугу региональный оператор выставил неправомерно, так как их собственники не принимали решений о заключении с ним прямых договоров. Без таких решений счета за коммунальную услугу по вывозу ТКО должны были быть предъявлены управляющими организациями, ТСЖ.

«Ухтажилфонду» на данное нарушение указали в ходе проверки. До ее окончания региональный оператор их устранил, пояснила Ольга Микушева.

Служба Стройжилтехнадзора наделена полномочиями по жилищному надзору. Регионального оператора ведомство курирует в части предоставления коммунальной услуги по обращению с ТКО.