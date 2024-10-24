Отправил девочке порно (Криминал от 25 октября)

Житель Прилузья знал, что его собеседнице по соцсети менее 18 лет.

Мужчина общался с несовершеннолетней, а потом, рассердившись на нее по какой-то причине, отправил изображение порнографического характера, которое нашел в свободном доступе в сети. Вину свою признал и добровольно возместил моральный вред, причиненный преступлением. В итоге суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком 1,5 года.

Рыбак сильно увлекся

Меньше чем за двое суток житель Печоры выловил свыше 80 кг хариуса.

Мужчина рыбачил на реке Большая Козлаю в районе села Сыня Печорского района. Выловив свыше 80 кг хариуса, он нарушил правила рыболовства. Ущерб водным биологическим ресурсам составил 141 тыс. рублей. Вину свою рыбак признал, однако причиненный ущерб добровольно возместить не спешил. Печорский городской суд взыскал с него указанную сумму в принудительном порядке.

Браконьеров поймали с поличным

В Усть-Цилемском районе расследуют уголовное дело по факту вылова ряпушки.

Двое 50-летних жителей района занимались незаконным промыслом на реке Печоре. Используя самодельную алюминиевую лодку, при помощи сети мужчины незаконно добыли 787 особей ценной промысловой рыбы. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми причинен ущерб в сумме 395 тысяч рублей. В отношении рыбаков возбудили дело. Им грозит наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Пожар на два миллиона

В поселке Заозерье Сысольского района сгорело здание клуба и почты.

Пожар в одноэтажном деревянном здании случился ранним утром 22 октября, к счастью, обошлось без пострадавших. Строение сгорело полностью. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Общий ущерб – свыше 2 млн рублей. Сейчас местные власти подыскивают помещение на территории поселка для временного размещения библиотеки и почты. Просчитывается стоимость работ по реконструкции помещений закрытой несколько лет назад школы-сада поселка Заозерье.

Кровавая «разборка» в Эжве

27-летний эжвинец получил ножевое ранение во дворе жилого дома.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний сыктывкарец, которому племянник сообщил о нелицеприятных высказываниях в свой адрес компании молодых людей. Дядя решил вступиться за родственника и направился в соседний двор. Разыскав парня, на которого указал племянник, он попытался «выяснить отношения». Завязался словесный конфликт, переросший в драку, которая закончилась поножовщиной.