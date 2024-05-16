Отпрыски рыжего Фокса (Блиц от 17 мая)

В сыктывкарском зоопарке родилось шесть очаровательных лисят.

Лисята тут родились впервые, рассказала ветеринарный фельдшер зоопарка Анастасия Ерунова. Потомство появилось на свет у серо-бурой лисицы Роксаны и рыжего Фокса. В диких условиях это большая редкость, поэтому метисы чаще появляются именно в зоопарках. Сейчас лисята в щенячьем темном окрасе. Предсказывать, каким он будет, когда зверьки повзрослеют, в зоопарке не берутся. В отличие от родителей, щенки получились более домашними, они легко идут к людям на руки. 28 мая малышам исполнится два месяца, они уже переходят от материнского молока на взрослый корм.

Подорожали яйца и зубные щетки

Комистат представил данные об изменении потребительских цен на отдельные виды товаров.

Выросли цены на яйца куриные (на 2,3%), масло подсолнечное (1,6%,), свинину (1,4%), а также капусту белокочанную (7,6%), картофель (4,8%) и яблоки (1,7%). В то же время наблюдалось снижение цен на пшеничную муку и маргарин (на 2,1% и 1,7%), огурцы (5,5%) и помидоры (3,3%). Среди отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на щетки зубные (2,8%), сухие корма для домашних животных (1,8%) и зубные пасты (1,5%).

Дорогие «ухтинские бобики»

В Ухте на отлов собак дополнительно выделили 6 миллионов рублей.

Мэр города Магомед Османов подписал постановление о дополнительном финансировании для заключения контракта на отлов бродячих собак. Сумма финансирования – шесть миллионов рублей, источник – резервный фонд. Напомним, что из республиканского бюджета на отлов бесхозных собак в этом году выделено более 31 млн рублей. Причем самую большую субвенцию (свыше 6,3 млн рублей) получит Ухта.

За больным – на вездеходе

Ухтинский отряд «СПАС-КОМИ» выезжал в Вуктыльский район для эвакуации тяжелобольного.

Утром 9 мая в скорую помощь обратился житель пос. Лёмты. Врачи не смогли доехать до населенного пункта по бездорожью, поэтому в поселок на вездеходе «Вепрь» отправились спасатели. По лесной дороге в село Дутово пожилого пациента доставили уже вечером, предположительно у него случилось острое нарушение кровообращения мозга. Спасательная операция продолжалась до позднего вечера.

Операция «Пьяные бантики»

В дни выпускных и последних звонков в Сыктывкаре пройдут профилактические рейды.

Такие рейды пройдут, в частности, 25 мая в день последних звонков (с 19.00 до 23.00) и 29 июня в день проведения выпускных вечеров (с 18.00 до 23.00).

Семеро не вернутся домой

За последнюю неделю стало известно о гибели на СВО еще семи уроженцев Коми.

Алексей Пантелеев из поселка Жешарт Усть-Вымского района погиб 12 февраля с.г. Павел Влас из поселка Приозерный Корткеросского района погиб 24 апреля. 4 мая – Сергей Пономарев из села Ношуль Прилузского района. 10 мая – Дмитрий Круглик из Сыктывкара. Кроме того, есть подтверждение о гибели Дмитрия Штырой из Усть-Цилемского района и Дениса Рогалева из Сыктывкара. 15 мая стало известно о гибели ухтинца Санжара Худайбердиева.

«Конфликт интересов»

По иску прокуратуры Троицко-Печорского района досрочно прекращены полномочия главы поселения «Приуральский».

При проведении проверки прокуратура района выявила факты нарушения главой сельского поселения Галиной Кутеля законодательства о противодействии коррупции. Вопреки установленным запретам, она незаконно осуществляла дополнительную оплачиваемую деятельность, а также не урегулировала возникший у нее «конфликт интересов». Прокуратура поставила вопрос о досрочном прекращении полномочий главы за допущенные нарушения законодательства.

Прощай, «бакалавр»!

Понятие исчезнет из российского высшего образования с 2025 года.

В новой системе высшего образования РФ, которая может начать функционировать с 2025 года, не будет бакалавриата, а только высшее и специализированное высшее образование, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Министр заявил также о необходимости переходить на срок обучения в пять-пять с половиной лет, особенно это касается инженеров и педагогов.

Чепалова удивила

Олимпийская чемпионка Юлия Чепалова решила пойти в депутаты.

Прославленная лыжница сообщила в своих соцсетях, что хочет участвовать в предстоящих выборах и стать депутатом Хабаровской краевой думы. Юлия Чепалова – трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, родилась в Комсомольске-на-Амуре. В 2019 году она вышла замуж за известного лыжника из Коми, бронзового призера Олимпийских игр в Турине Василия Рочева. Сейчас она живет в Хабаровске.

После двух лет простоя

В поликлинике Усинска запустили рентген-аппарат.

Оборудование было закуплено в 2022 году, но через несколько месяцев сломалось. Пока медучреждение решало проблему, усинцы проходили исследования в районной больнице. Вновь введенное в строй оборудование позволит врачам поликлиники проводить точную диагностику. Аппарат цифровой, он не требует пленки, на нем можно проводить все виды рентгенологических исследований.

Прописала южан в Инте

Пенсионерка фиктивно прописала в своей квартире четырех жителей южных регионов России.

62-летняя жительница Петрозаводска, имея квартиру в Инте, за денежное вознаграждение прописала в ней жителей южных регионов страны. Все «поселенцы» никогда не посещали северный город, а прописку оформили с целью получения повышенных социальных выплат. Возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация» (до 3-х лет лишения свободы).

Девушка делала это за деньги

В Усть-Вымском районе 19-летняя сотрудница салона сотовой связи продавала данные об абонентах мобильного оператора.

Девушка откликнулась на поступившее ей в мессенджере предложение незаконного заработка. Пользуясь служебным положением, она осуществляла вход в информационные базы компании, где получала доступ к персональным данным физических лиц. Затем фотографировала их с монитора компьютера и за денежное вознаграждение перенаправляла снимки заказчику.