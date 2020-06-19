«Отряд не заметил потери бойца»? «Казус Гапликова»: тень экс-главы до сих пор витает над пустым креслом премьер-министра Коми

После сентябрьских выборов будет сформирован новый состав Госсовета Коми. И теперь появился шанс повысить значимость республиканского парламента в системе органов власти.

Это зависит не только от воли избирателей, но и от решения Конституционного суда РК, который в минувший вторник рассмотрел запрос, направленный от депутатов Госсовета РК Олега Михайлова, Екатерины Дьячковой (фракция КПРФ) и Галины Нагаевой (фракция ЛДПР). Суть его – проверить на соответствие Конституции Коми ряд положений регионального закона (принят в 2013 году) о главе, правительстве и органах в системе исполнительной власти.

Одно седалище – на «два стула»

Речь, в частности, идет о порядке назначения председателя правительства Коми. Многие обратили внимание на то, что после «скоропостижного» отбытия из региона Сергея Гапликова, сидевшего на «двух стульях», освободилась должность не только главы, но и председателя правительства. Однако очередной московский назначенец Владимир Уйба сейчас ходит лишь в статусе временно исполняющего обязанности главы Коми. А кто в таком случае является председателем правительства?

Логично было бы предположить, что раз Сергей Гапликов перестал быть главой правительства, то весь кабинет министров должен уйти в отставку. А оставшиеся министры – получить статус врио.

Однако этого не произошло. Лишившись премьер-министра, кабмин республики продолжает функционировать в обычном режиме. Как в песне: «Отряд не заметил потери бойца».

Сам себе начальник

По региональному закону от 2013 года, в Коми должен быть реальный председатель правительства – статусное и самостоятельное чиновничье звено. Но при этом нет и прямого запрета на совмещение им должностей. То есть все отдано на откуп исполнительной власти. Глава сам себя может назначить председателем правительства (ни у кого не спрашивая) и сам себя после этого контролировать.

Однако в действующей редакции Конституции Коми четко прописано, что глава региона выведен за пределы правительства (он в него даже не входит). То есть на данный момент на заседаниях правительства действующий глава не руководит процессом принятия решений, а лишь ведет совещания, являясь по сути модератором.

Стоило ли удивляться, почему экс-глава Коми Сергей Гапликов появлялся в парламенте лишь раз в год. И только для того, чтобы зачитать дежурный годовой отчет о своей деятельности (как того требует федеральное законодательство). После зачитывания заранее подготовленного текста он по-быстрому удалялся.

А действительно, чего церемониться? Фактически парламент никак не мог влиять на процесс формирования регионального правительства. Да и сами депутаты к этому не стремились. Напомним, что большинство мест в парламенте Коми занимают «единороссы», лояльные Желтому дому.

За Госсоветом оставили лишь право утверждать заместителей председателей правительства. Такие куцые полномочия выглядят как насмешка над депутатским корпусом.

Кто тут «карманный»?

По мнению юриста Андрея Никулина (он представлял в Конституционном суде интересы заявителей), результат спора может оказать существенное влияние на будущую расстановку сил во власти. Новому главе региона (вне зависимости от того, кто займет эту должность), в случае удовлетворения Конституционным судом РК требований заявителей, придется считаться с парламентским большинством при формировании правительства Коми. При этом Госсовет теоретически сможет сколь угодно отклонять предлагаемые главой РК кандидатуры председателя кабмина. При таком раскладе местным чиновникам придется считаться с парламентом, который многие называют «карманным». И этот «карман» находится в губернаторском пиджаке.

Кстати, что касается федерального правительства, то Госдума РФ имеет право лишь трижды отклонять кандидатуру премьер-министра, предлагаемую Президентом РФ. В случае дальнейшего упрямства (такое можно сегодня представить лишь теоретически) Госдума может быть распущена и объявлены новые выборы.

Но чтобы перестать быть «карманным», Коми парламенту нужно еще одно условие – в нем должны быть представлены различные политические силы. Напомним, что в 2014 году «самостоятельного» председателя правительства Владимира Тукмакова депутаты утвердили единогласно, не задав (даже ради приличия) ни одного вопроса.

Решение Конституционного суда по запросу депутатов будет обнародовано на следующей неделе.

Сергей МОРОХИН.