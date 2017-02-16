На вопрос «Трибуны», глава заявил, что не собирается уезжать из Коми

Вчера, 16 февраля, после доклада перед депутатами Госсовета губернатор провел большую (участвовало более 60 представителей СМИ) трехчасовую пресс-конференцию. Первый вопрос Сергею Гапликову был задан корреспондентом «Трибуны»:

— Сергей Анатольевич, на выборы Главы Коми вы шли с программой «Возрождение республики». Обещали, что будет введен в строй санаторий «Серегово», построены завод башенных кранов в Сыктывкаре, тепличный комплекс в Емве и многие другие объекты. Вы уже полтора года возглавляете Коми, но пока дела обстоят далеко не радужно. По итогам прошлого года социально-экономические показатели, наоборот, ухудшились. Продолжился спад производства, увеличилась безработица. Между тем вы много времени проводите в Москве, и ходят упорные слухи, что скоро покинете республику. Если это так, что же будет с предвыборными обещаниями?

— Я должен быть в гуще событий на федеральном уровне. Пример: доля софинансирования из федерального бюджета на Коми предполагалась всего в 20 процентов. Мое присутствие обеспечило увеличение до 40 процентов. Не был бы я в Москве — получили бы в разы меньше федеральных средств. Каждый наш министр сегодня закреплен за федеральным профильным ведомством. Я с каждого министра спрашиваю: как идет взаимодействие, включение республики в федеральные программы и проекты? Например, нас в Москве поддержали с проектом развития санавиации. В перспективе — создание в Коми своего санитарного авиаотряда.

Что касается «Серегово»: а чего же вы 30 лет молчали? Стандарты за последние годы сильно изменились, и мы должны им следовать, чтоб людям ничего на головы не упало, чтоб формальдегид не источали стены и так далее. В принципе легче было санаторий снести, чем достроить… Мы скрупулезно подошли, запустили экспертизы, получили сотни замечаний. Там было закуплено и установлено не соответствующее требованиям оборудование, мы его вернули поставщикам. Тем самым избежали неэффективного расходования бюджетных средств на сотни миллионов рублей.

Достроим мы «Серегово»! И это не лозунг. Этот проект — наша боль. Проект перспективный — бальнеологическое лечение и оздоровление граждан.

Или вот Воркута: из-за аварии шахту «Северная» пришлось законсервировать. Мы обещали не допустить того, чтобы горняки остались без работы. И мы выполняем обещание: вместе с компанией Воркутауголь решаем вопросы трудоустройства.

Интауголь. Разве мы довели предприятие до такого состояния? Нет. Кто сделал — имена известны. Я каждый божий день в ручном режиме контролирую функционирование предприятия, выплату зарплат и отчислений, поиск рынков сбыта. И так — масса вопросов…

В сегодняшний доклад я включил только самое основное. А так бы я сутки мог говорить, что сделано за минувший год. Но я нигде не говорил, что светлое будущее наступит уже прямо завтра!

Что же касается слухов об отъезде — не дождетесь! Мне нравится республика, я живу здесь и не собираюсь покидать Коми.



Сергей Гапликов: «Я нигде не говорил, что

светлое будущее наступит уже прямо завтра!».

Аварий стало меньше

Вопрос редактора ухтинской телепрограммы «День»:

— В поселке Водный за федеральные деньги произвели реконструкцию «хвостохранилища». Уже практически год назад работы завершились, а объект до сих пор не числится на балансе. Неизвестно, кто за него отвечает и охраняет. И еще: Ухта с нетерпением ждет реставрации детского парка…

— Объект «хвостохранилища» по всем параметрам безопасности подтвержден Ростехнадзором. Вопрос с надежностью объекта не вызывает сомнений. Мы ведем переговоры с Росатомом о том, что они должны обслуживать такого рода объекты, мы этого добьемся. Объект будет под охраной в ближайшее время.

В планах по Ухте — детский парк. Суммы планируем солидные. Не отказываемся от этой идеи.

Вопрос журналиста из Вуктыла:

— Каковы планы по возрождению в селе Дутово фермерских проектов?

— Иногда приходится тормошить власти Вуктыла. Новые сельхозпроизводства обязательно появятся. Не имеет значения — считается ли территория благоприятной для АПК, мы везде будем развивать фермерство. В планах — отстаивание комплекса мер по развитию аграрного сектора на федеральном уровне. И свои средства будем изыскивать на сельхозпроизводителей.

Вопрос агентства ТАСС:

– Какова ситуация с ПАО «Т Плюс»?

— Новое руководство компании знает, как работает отрасль ЖКХ на Севере. ТЭЦ-2 подготовлена в краткие сроки к зиме. Девять котлов в работе, ребята! Турбины в рабочем состоянии, на станции — порядок.

С «Реновой» (собственник ПАО «Т Плюс» — Ред.)на форуме в Сочи подпишем соглашение, благодаря которому сможем реализовать новый важный проект в Сосногорске. Компания рассматривает варианты вхождения в концессионные соглашения в Коми. Мы им предлагаем Усинский водовод — он нуждается в ремонте для обеспечения бесперебойного функционирования. Объект не один, а три срока отслужил. Ставим задачу реализовать по этому объекту оптимальные технические решения. Аварий в Коми в отрасли ЖКХ за полтора года стало меньше в разы. Но нужно их минимизировать и дальше.

Главное — создать качественные условия для работы и жизни в Заполярье и изменить внешний облик Воркуты — снести пустующие здания. У меня есть ощущение, что в Воркуте через некоторое время нужно будет вновь строить дома, потому что туда будут ехать специалисты на работу как раз в рамках развития Арктических проектов. Поэтому нельзя закрывать заводы по производству стройматериалов на севере Коми.

«Скелеты» в шкафах

Вопрос интернет-портала «7х7»:

— Есть люди, назначенные вами, покинувшие госслужбу в силу того, что ими заинтересовались силовики. Как вы подбираете кадры?

— Я спрашиваю, когда хочу взять на работу человека: у тебя есть «скелет»? Они мне все сказали — нет. Профессиональные качества их меня устраивали. Тукмаков (В. Тукмаков, бывший глава кабмина Коми — Ред.) клялся — нет «скелетов», смотрел мне в глаза. Обманул. Не понимал, чем грозит? Я каждому задавал вопрос. Но поймите — мне нужны профессионалы. Меня бы спросили — я бы честно ответил, чтоб работодатель понимал: иметь ли со мной дело. Но то, что все эти люди старались и работали — это да. Претензии к ним не имели отношения к их последней работе.

Вопрос телеканала «Юрган»:

— Руководитель на местах теперь — «расстрельная» должность. Надо ли главе назначать и снимать мэров?

— Последние 15 лет я сам работал на «расстрельных должностях». Если допускаются нарушения — надо быть готовым к реакции прокуратуры и других надзорных ведомств. Я ориентируюсь на профессионализм и порядочность специалистов в своей кадровой политике. И умение думать головой, прежде чем принимать решения. Сначала пусть тараканов человек вытравит, чтоб не бегали в голове, а потом претендует на руководящую должность.

Приведу пример. Завел ты кота. Приходишь домой. И вот одно дело — ты взял на руки его, и он замурчал. Другое дело — когда ты его — ногой. А ведь люди — не животные…

«Был бы я стариком Хоттабычем»

Вопрос журналиста из Троицко-Печорского района:

— Земляки ждут строительства спортобъекта. Когда начнется?

— Как появится от вас заявка — рассмотрим ее на предмет обоснования и включим в программу.

Вопрос БНК:

— Когда ощутим результаты инвестпроектов и какова работа Яндиева?

— Инвестпроект — это не только поиск партнера, но и оформление документации, земельного участка. Это минимум два года. И только потом наступает стадия реализации проекта. Все делается по этапам. Если мы каждый день не сообщаем о стадии реализации проекта — не значит, что бросили проекты. Мы сопровождаем совместную работу правительства и партнеров по всем проектам. Из готовых — производство башенных кранов в Сыктывкаре. Я считаю, это успех. Мы двигаемся шаг за шагом.

Вопрос газеты «Республика»:

— Ощущаете ли вы дефицит управленцев в республике? Что с этим делать? Варягов будете приглашать?

— А кто такие варяги? Наша республика не в составе Российской Федерации? Давайте более уважительно выражаться. И потом, а что, в Коми все коренные? Это не регион, куда в ГУЛАГ ссылали со всего Союза в эпоху репрессий? Конечно, здорово, что те, кто здесь живут, считают регион родным. Но ведь в разное время республика развивалась благодаря и коренным, и приезжим специалистам. Для меня главное в человеке — не место прописки, а профессионализм и готовность вносить свою лепту в развитие Коми.

Вопрос агенства «Комиинформ»:

— Принимаются ли меры в связи с дефицитом лекарств в государственных аптеках?

— Не так все печально, но проблемы есть в задержке выполнения рецептов. Есть препараты, которые стоят на очереди. Есть жизненно важные препараты, они на жестком госконтроле. Не хватает информации у людей. Я каждый раз спрашиваю в районах: чего не хватает? Есть проблемы в этой сфере, там долги накоплены. Госаптеки вынуждены, а коммерческим дано право выбирать. Я слежу за этой ситуацией: если есть конкретика — сообщите мне, я лично разберусь с этой ситуацией.

Вопрос Издательского дома «Коми»:

— Сокращается население Коми. Как вернуть людей в глубинку?

— Нужно создавать комфортные условия на селе — благоустраивать территории, открывать социальные объекты, строить жилье, создавать рабочие места. Был бы я стариком Хоттабычем, оторвал бы волосок из бороды и — трахтибидох! — решение всех проблем.