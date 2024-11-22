Как мы уже сообщали, с 1 сентября в России вступили в силу новые правила коммерческого учета объема и массы ТКО. Суть новации в том, чтобы население и бизнес впредь платили не по нормативам, а по реальному количеству накопленного мусора.

«Свой глазок – смотрок»

Не прошло и шести лет с начала «мусорной реформы» (напомним, в Коми она стартовала 1 ноября 2018 года – на два месяца раньше, чем в других регионах), как правительство РФ пришло к здравому выводу: надо брать с потребителя деньги по факту услуги, а не по усредненному нормативу, принятому региональными властями.

Странно, что чиновникам понадобилось столько времени для осознания очевидного. Ведь за большинство других услуг мы платим именно так – по факту. Было бы абсурдно, если б, к примеру, с клиента такси взимали единую плату, независимо от километража. Или, допустим, в ресторане вам бы выкатывали счет по некоему нормативу, а не за то, что вы реально съели и выпили.

Еще одна «странность» в том, что все предыдущие годы допускался двойной способ подсчета количества мусора – в «кубах» и в тоннах. И у регионов появилось широкое поле для манипуляций с цифрами, а по сути – для приписок. К примеру, в Чувашии учет ТКО изначально велся по весу. А вот в нашей республике решили поступить хитрее: с населения плата начислялась по объему (то есть в «кубах»), а на главном мусорном полигоне – Ухтинском – его до сих пор считают в тоннах.

Вообще, перевод «кубов» в тонны – занятие интересное. Считается, что 1 тонна отходов – это 1,56 куб.м. Но это в среднем. Ведь разные виды мусора имеют различную плотность – от 60 до 120 кг/куб.м. А под воздействием влаги, сезонных факторов – до 250 кг/куб.м. То есть разброс по цифрам очень большой. И считают их, разумеется, не в пользу потребителей.

И наконец, третья «странность». Мало того, что плату начисляют по гипотетическому нормативу, так еще и берут ее из расчета жилой площади. То есть властям и региональному оператору абсолютно наплевать на то, сколько человек проживает в той или иной квартире. На одних и тех же «квадратах» жилплощади могут разместиться и 20 азиатов-гастарбайтеров, и одинокая бабушка-одуванчик, от которой мусора – кот наплакал.

Все смешалось в нашей «палатке мер и весов»: мы платим за мусор в «кубах», но по квадратным метрам, а на полигоне его считают в тоннах. Такая вот получается «веселая» математика.

«Некультурные» граждане

Теперь российское правительство дает новую установку регионам: учитывать ТКО не по нормам накопления, а по реальному количеству вывезенных контейнеров с мусором.

Даже председатель регионального комитета по тарифам Анна Тюрнина назвала постановление «долгожданным». Для применения новых условий, которые теперь распространяются как на жилые дома, так и на бизнес, по ее словам, должны быть обязательные условия: тот, кто генерирует отходы, должен быть «привязан» к своей контейнерной площадке и иметь письменное соглашение с регоператором. На каждой контейнерной площадке обязательно должна быть табличка с указанием, кому принадлежит данная площадка и кто может ею пользоваться.

Однако ряд других чиновников и депутатов в Коми не одобряет эти нововведения. Власть имущие высказывают различные опасения. Говорят, например, о том, что у жителей региона «нет культуры обращения с ТКО и многие граждане выбрасывают мусор в чужие контейнеры».

Деньги не пахнут

Похоже, что у регоператора имеются лоббисты во всех эшелонах власти. И на самом деле они опасаются совсем другого: в результате перехода на новые правила учета «главный мусорщик» республики может потерять часть своей выручки.

Кроме того, при перерасчетах придется объяснять многочисленные «нестыковки», связанные с отчетностью по утилизации ТКО.

Поэтому с большой вероятностью можно предположить, что процесс перехода на новые правила учета ТКО в Коми будет всячески затягиваться. Пойти на прямой саботаж региональная власть, конечно, не рискнет. Но надолго затянуть реализацию правительственного постановления местным чиновникам вполне по силам.

Виктор СЕМЕНОВ.