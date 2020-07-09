Отзовитесь, птицеловы! (Блиц от 10 июля)

Печоро-Илычский заповедник начал набор волонтеров. С 17 августа по 3 октября в заповеднике пройдет кольцевание птиц.

Основная работа волонтера – обход сетей, выемка птиц из них и доставка их кольцевателю. «Мы ждем выносливых парней и девушек без возрастных ограничений, способных проходить ежедневно до 20 км, поздно ложиться и рано вставать, любящих природу…» – говорится в пресс-релизе заповедника.

В Коми горят леса

За одни сутки в тайге вспыхнуло пять лесных пожаров.

Жаркая погода и грозы способствуют возникновению возгораний. В Усть-Куломском районе зафиксировано четыре лесных пожара. Еще два зафиксированы на границе с Пермским краем неподалеку от деревни Канава. Еще один – площадью 21 гектар – полыхает на границе Корткеросского и Усть-Куломского районов в Лопыдинском участковом лесничестве.

Заткнули фонтан

Спасатели «СПАС-КОМИ» заглушили газовый фонтан.

Сообщение об открытом фонтанировании газа на скважине №2 Кожимского месторождения в Интинском районе поступило от руководства ООО «Тимано-Печорская Газовая Компания» еще 26 июня. 3 июля работы по ликвидации газового фонтана были завершены.

Чиновники ответят за хамство

Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект об административном наказании чиновников за хамство.

РИА Новости сообщают, что уличенных в грубости будут дисквалифицировать на срок до года, а при повторном случае — до двух лет. Для государственных и муниципальных служащих также введут штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, за повторное правонарушение — от 100 до 150 тысяч. Ко второму чтению депутаты обещают разработать закрытый перечень форм оскорблений.

Разговоры станут короче

Во втором полугодии 2020 года мобильная связь может подорожать в среднем на 14%, пишет «Российская газета».

В первом полугодии минимальные пакетные тарифы на связь, по оценке аналитиков, подорожали на 8%. Оценивались тарифы восьми операторов во всех регионах России. Так, минимальный пакетный тариф по сравнению с декабрем 2019 года подорожал с 270 до 291 рубля. Больше всего увеличились тарифы у Tele2 – на 13%.

Совсем страх потеряли?

В сыктывкарских автобусах зафиксировано массовое несоблюдение масочного режима.

Как сообщает пресс-служба администрации Сыктывкара, очередной рейд на предмет соблюдения профилактических мер в период пандемии коронавируса зафиксировал тотальное игнорирование использования масок в автобусах. Нарушают режим не только пассажиры, но и водители.

Где тут у вас туалет?

В 2020 году Сыктывкар отметит 240-летие щедро, с размахом: по сообщению пресс-службы мэрии, к этой дате обновят аж пять туалетов.

Из них – два в парке имени Кирова, один – за библиотекой имени Маршака и еще один – за зданием Коми республиканской академии государственной службы и управления. «Туалетный» проект обойдется в 9,5 млн рублей.

Поборются за мандаты

Представители компартии подали документы в Избирком Коми на участие их кандидатов в выборах депутатов Госсовета РК.

Как сообщили в Избиркоме, в партийных списках КПРФ 15 кандидатов, планирующих принять участие в выборах по одномандатным избирательным округам, и 56 кандидатов, идущих по единому округу.

В общей части партийного списка выдвиженцев по единому округу два действующих депутата Госсовета Коми: Олег Михайлов и Екатерина Дьячкова.

В Коми сдавали русский

Самый массовый ЕГЭ в регионе прошел без нарушений.

В 2020 году проведение ЕГЭ по этому предмету разделено на два дня – 6 и 7 июля. 6 числа на 68 пунктов проведения экзаменов во всех муниципальных образованиях региона пришел 3061 выпускник. 7 июля сдавали ЕГЭ по русскому языку еще 1092 выпускника. Для них были открыты 19 пунктов.

Как сообщает Рособрнадзор, экзаменационная модель ЕГЭ по русскому языку в этом году не менялась, а сами задания можно квалифицировать как не очень простые и не очень сложные. Свои результаты участники экзамена, сдающие его 6 июля, получат не позднее 20 июля, сдающие 7 июля – не позднее 23 июля.

Сирота на чужбине

Медведь-найденыш из Коми обживается в зверином интернате.

Найденного под Сыктывкаром, на дырносских дачах, медвежонка отвезли в специализированный центр в Тверь. Выяснилось, что это самка, она получила имя Пужа и сейчас осваивается на новой территории.

Пужу пытались поместить в младшую группу центра, но общего языка косолапые не нашли. Остальные медведи «держатся особняком», лишь иногда подходя к участку вольера, где устроилась Пужа.

Лучшие получат деньги

6 июля в республике подвели итоги конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности.

Победителями стали 12 человек. Это учителя из Сыктывкара, Ухты, Инты, Воркуты, Прилузского и Сыктывдинского районов. Победители конкурса на звание лучшего учителя республики получат премии от 150 тыс. до 200 тыс. рублей.

За ошибки в работе

Экс-руководитель Сыктывдинского района выплатит государству 8,5 млн рублей.

Вступил в силу приговор Сыктывдинского районного суда Коми в отношении бывшего руководителя Сыктывдинского района Олега Лажанева. Ему назначено наказание в виде года лишения свободы условно, в пользу Сыктывдинского района с него взыскано 8 млн 519 тыс. рублей. Верховный суд оставил приговор без изменения.

Лунтик из мультика

Швейной фабрике предъявлен иск на 4 миллиона рублей.

Студия анимационного кино «Мельница», которая сняла для программы «Спокойной ночи, малыши» анимационный сериал «Лунтик и его друзья», подала иск к ООО «Сыктывкарская швейная фабрика Текстиль Коми». Она потребовала взыскать 4 млн рублей компенсации за нарушение исключительных прав на изображения персонажей из мультсериала.

Заседания постоянно откладывались и переносились, Арбитражный суд Коми 7 июля снова принял решение отложить разбирательство. Следующее заседание состоится 9 сентября.