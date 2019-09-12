Ох, нелегкая это работа – ракетные блоки тащить из болота

В Удорском районе начались работы по вывозу и транспортировке блоков космических ракет, падающих на землю после старта с космодрома «Плесецк».

Руководство Коми неоднократно ставило вопрос перед Министерством обороны об очистке районов падения отделяющихся частей ракет-носителей. Однако вопрос этот военные долго не решали, ссылаясь на отсутствие финансирования.

Дело сдвинулось с мертвой точки лишь в 2017 году. Теперь после каждого пуска ракеты «Союз» с космодрома «Плесецк» должна производиться очистка мест падения.

Впервые за более чем 60-летнюю историю космодрома «Плесецк» упавшие блоки от четырех ракет вывезены из Удорского района обратно в Архангельскую область в распоряжение «Роскосмоса».

Зачистку космического мусора «Роскосмос» поручил «Военно-промышленной корпорации НПО машиностроения». А непосредственно работами (поиск и вывоз упавших блоков) занимается подрядчик – ООО «Бенефит Бизнес». Как рассказала «Трибуне» официальный представитель этой фирмы в Республике Коми Мария Чернышева, к этим работам будут привлекаться в первую очередь удорчане, хорошо знающие местность. Ведь на пути к упавшим с неба предметам много болот, непролазной глухой тайги. Кстати, для поиска блоков в лесном массиве применяются современные беспилотные летательные аппараты и вертолеты.

Фирма уже наняла нескольких удорчан. Предпочтение отдается физически крепким людям – работа очень тяжелая. К примеру, осенью 2017 года ракетный блок весом 4 тонны доставали из болота с глубины в 1,5 метра вручную. Даже гусеничная техника туда не смогла добраться.