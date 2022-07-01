Какой же детектив обходится без погони? Лихие автомобильные гонки – украшение любого триллера. Но то, что в реальной жизни случилось однажды на автотрассе Сыктывкар – Киров, пожалуй, покруче обычных киношных трюков…

Берегитесь, автомобили!

Когда в ясный апрельский день 1986 года над оживленным шоссе, по которому мчались десятки машин, на опасно низкой высоте завис вертолет, водители были ошарашены. Они подумали, что идут съемки какого-то боевика.

Однако то была милицейская операция по задержанию опасных преступников, сбежавших из колонии под Ухтой.

А началось с того, что старший уполномоченный Управления уголовного розыска Анатолий Попов доложил замминистра МВД Коми АССР Евгению Трофимову, что за последние сутки неизвестные похитили четыре машины в разных населенных пунктах – Княжпогосте, Вогваздино, Зеленце и Выльгорте.

В советское время авто угоняли редко, тем более – в сельских районах. А тут – целая серия похищений, причем почти одновременных, с разницей всего в несколько часов. И старший опер Анатолий Попов выдвинул версию: к угонам причастны одни и те же люди, вероятно, беглые зэки, которым срочно понадобились колеса. И двигаются они из Ухтинского района, где находятся сразу несколько исправительных колоний, к южной границе республики.

Евгений Трофимов согласился с версией оперативника. А когда в министерство поступило сообщение о побеге двоих заключенных из колонии-поселения, все сомнения сыщиков тут же отпали.

Ориентировки на преступников разослали во все подразделения МВД Коми и Кировской области. По тревоге в республике были подняты все наряды внутренних войск.

Экстренный случай

Анатолий Попов и Евгений Трофимов помчались в Сыктывкарский аэропорт. Там их уже ждали вертолет, два солдата в полном боевом снаряжении и кинолог с собакой.

Вертолет взял курс по направлению села Летка Прилузского района – именно туда, по предположению сыщиков, двигались беглецы. Пролетая над селом Визинга, пилоты получили сообщение, что угнаны еще две легковушки – в самой Визинге и в Летке. Милиционеры смекнули, что преступники держат путь в сторону Мурашей Кировской области. Милиционеры понимали, что дорога каждая минута. Если время будет упущено, то зэков потом не найти.

Евгений Трофимов попросил командира вертолета не садиться в Летке, а сразу же лететь в Мураши. На что услышал отказ: «У нас нет летной карты на этот маршрут»…

Обстановка требовала экстренного решения, и командир вертолета начал снижаться прямо над автотрассой Сыктывкар – Киров близ Летки. Хотя риск был очень велик – днем на этой трассе всегда оживленное движение.

«Десант» на шоссе

Увидев зависший над дорогой вертолет, ошеломленные водители в страхе начали тормозить. И вдруг из «вертушки» выпрыгнули трое (не считая собаки): Анатолий Попов с молодым солдатом внутренних войск, а также кинолог с немецкой овчаркой.

Евгений Трофимов, разгоряченный азартом погони, тоже собирался было сигануть вниз, но Попов его решительно остановил: мол, не начальниково это дело! Не должен замминистра МВД прыгать с вертолета. Да еще и на глазах у многочисленных свидетелей…

Приземлившись, сыщик Попов тут же бросился к ближайшей «легковушке»: «Выручай, браток!» Тот без слов вышел из машины и отдал милиционеру ключи от «Жигулей». После чего группа «охотников» за беглыми зэками помчалась в сторону Летки.

В сельском отделении милиции их ждал участковый, который сообщил, что в Мурашах уже работают сотрудники милиции и дружинники из Прилузья. Анатолий Попов с солдатами, кинолог с собакой, участковый и два дружинника загрузились в две автомашины и погнали в сторону Кировской области.

При подъезде к городу их тормознул милицейский пост. От своих коллег участники спецоперации узнали новые факты: в Мурашах беглецы бросили угнанный в Выльгорте «Москвич», пересели в другой краденый автомобиль и рванули по лесной дороге. И это была их роковая ошибка…

Схватка в лесу

Перед въездом в Мураши преступники немного растерялись, не зная куда ехать. Перед ними было три дороги: одна вела в этот город, другая – в Киров, а третья – на лесосеку. Но они об этом не знали и на свою беду выбрали третью, ведущую в лесной тупик.

Проехав несколько километров, преследователи увидели брошенную автомашину. Тем временем к группе захвата подтянулись и местные милиционеры с дружинниками. Рассредоточившись, все двинулись в сторону лесного массива и сразу же обнаружили одного из беглецов. Он сам вышел из леса с поднятыми руками, понимая, что бежать из тупика бесполезно – дальше начинались непроходимые лесные дебри.

Стали искать его сообщника, который прятался где-то в лесном массиве. В тот момент Анатолий Попов метров на двадцать оторвался от группы и решил обойти завал из деревьев. Из завала неожиданно выскочил мужик в черной робе и бросился на милиционера с ножом. Вооруженный пистолетом сыщик мог выстрелить в упор, но не стал этого делать – решил взять преступника живьем.

Применив один из приемов самбо, Попов попытался выбить нож, но одна его нога угодила в яму, милиционер оступился и тут же получил ножевой удар. У сыщика помутнело в глазах, и уже падая, собрав волю в кулак, он все-таки смог выбить нож из рук зэка.

На крики к месту кровавого поединка прибежали другие участники группы захвата. Дерзкого беглеца скрутили. Кто-то из дружинников сорвал с себя рубашку и перевязал рану на груди оперативника…

Спасибо небесам

Очевидцы тех событий позднее признавались, что шансов у опера было мало. Тот факт, что ему удалось спастись в той смертельной схватке с беглецом, иначе, как чудом, не назовешь. Шутка ли – рана в районе сердца…

Впрочем, при подведении итогов масштабной операции в кабинете Евгения Трофимова сам Анатолий Владимирович Попов свой подвиг оценил скромно. «Я благодарен за жизнь тому, кто находится Там, над нами», – указал он глазами наверх. Коллеги были солидарны: «Это точно, тебе сегодня небеса благоволили».

Позже выяснилось, что преступники планировали бежать через Кировскую область и скрыться в центральной части России. Они могли бы натворить немало черных дел в других регионах. Но, к счастью, наши милиционеры этому помешали

Вскоре беглецы предстали перед судом и понесли заслуженное наказание.

Анатолий СОЛОВЬЕВ,

Елена НЕСТЕРОВА.