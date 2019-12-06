Охранник пилорамы подвергся нападению крупного хищника и пытался обороняться от него молотком

В окрестностях села Койгородок охотники во главе с руководителем сельской администрации устроили облаву на волков после нападения на местного жителя. Однако зверя подстрелить пока не удалось.

Зверь пришел за добычей

Как рассказал «Трибуне» руководитель сельской администрации Александр Тебеньков, волк заявился на территорию частной пилорамы ночью 4 декабря:

– Пилорама находится недалеко от главной дороги Койгородок–Кажим. Когда охранник Сергей Карев вышел на улицу и направился к каптерке, его внезапно атаковал волк. Зверь был большой, на больного или подранка совсем не похож. Упитанный, шерсть лоснилась при свете прожекторов. Хищник оскалил зубы и рычал.

Сергей, по его словам, на секунду окаменел, а потом присел, хотел что-то поднять с земли, но под руку ничего не попало. Тогда он, высоко подняв руку, стал орать во все горло. Но волк не испугался, а наоборот, еще больше оскалился, явно готовясь к броску. К счастью, охраннику удалось избежать волчьих зубов. Сначала он стал медленно отходить от зверя бочком, а потом забежал в каптерку.

Однако серого хищника и это не смутило. Волк решил караулить добычу: прилег неподалеку от входа, ожидая, когда выйдет человек. У рабочего пилорамы никакого оружия не было. В каптерке нашелся лишь увесистый молоток. Мужчина выскочил на улицу с молотком в руках, пригрозил зверю. После этого волк залез под прицеп КамАЗа, продолжая оттуда внимательно наблюдать за человеком. И только под утро хищник ушел в лес.

Вооруженный глава устроил облаву

Когда охранник сообщил о ночном нападении руководителю администрации Койгородка Александру Тебенькову, тот сразу выехал на пилораму. По отпечаткам лап на снегу стало понятно, что зверь действительно очень крупный. Было принято решение: организовать облаву, найти хищника «по горячим следам».

– Мы патрулировали окрестности села до шести утра, но волки не появлялись, – продолжает А. Тебеньков. – Операцией руководил охотинспектор Иван Егорович Паклин. Он хорошо подготовился к облаве, у нас с собой был прибор ночного видения. Мы надеялись, что хищник обязательно еще раз придет к пилораме, караулили его там. И даже приготовили приманку. Иван Егорович раздобыл потроха, и мы их слегка поджарили в «буржуйке», чтобы волк учуял запах горелого мяса. Ставили приманки и на кучу горбыля. Но зверь оказался хитрее нас.

Волки вообще очень умные хищники. В Ужге ночью этой осенью волки загрызли двух телят. Мы тогда в засаде просидели две ночи, но безрезультатно. Волки не пришли, хотя на том месте оставались телячьи кости. Хищники совершают набеги, когда мы не ожидаем. Но мы все равно будем следить. И этой ночью снова устроим облаву.

– Александр Анатольевич, а почему охранник пилорамы сразу же, как положено, не позвонил в полицию?

– Когда мы сидели в засаде, я тоже у него об этом спросил. Сергей ответил, что очень испугался – все-таки лицом к лицу встретился со зверем! – и не сообразил. Он так растерялся, что даже не позвонил своему другу-охотнику.

– Вы, как руководитель администрации, всегда участвуете в облавах на хищников?

– Я сам охотник, у меня есть оружие. А в этом году я специально купил лицензию на волка. Положение обязывает меня встать на защиту села.

Волки выходят на улицы

По словам Александра Тебенькова, это первый случай нападения волка на человека в Койгородке. Зато местных собак серые хищники таскают и режут без разбора. Не так давно камера наружного наблюдения, установленная около АЗС, засняла погоню волков за домашней собакой. На видео можно разглядеть, как два матерых хищника гонятся за маленькой собачонкой. Псине удалось забежать за высокий забор, а вот крупные звери в щелочку не пролезли. После чего они развернулись и, не торопясь, побрели обратно в лес.

Следы волчьей стаи были обнаружены в районе животноводческих комплексов ООО «Койгородок», гаражей ДРСУ и лыжной трассы. Родителям рекомендовано взять под строгий контроль передвижение детей и сопровождать несовершеннолетних как по селу, так и вне населенного пункта.

Призыв об осторожности и рекомендации администрация села даже разместила на своей страничке «ВКонтакте», чтобы лучше информировать население. Главная рекомендация сельской власти: незамедлительно сообщать о перегоревших лампах уличного освещения в администрацию. Хотя, как выяснилось сейчас, далеко не все хищники боятся яркого света. По словам Александра Тебенькова, территория пилорамы полностью освещена современными светодиодными прожекторами.

Опасный гибрид

О случаях появления хищников койгородцам рекомендуют сообщать по круглосуточному телефону единой диспетчерской службы 9-10-40. Особое внимание в муниципалитете просят обращать на содержание собак, не допускать их свободного перемещения по селу. Собаки, как еда, могут привлечь хищников.

Еще один способ профилактики волчьей угрозы – своевременная утилизация отходов питания, отходов при разделке туш домашних животных. Нельзя скапливать их на придомовых территориях и ни в коем случае не выбрасывать в окрестностях села – это приманка для волков.

Начиная с 1 августа, в Койгородском районе отстрелили пять волков. По словам охотоведов, одна особь, которую подстрелили в местечке Рабог, что в 25 километрах от Койгородка, была помесью полярного волка.

Сейчас охотники подозревают, что напавший на охранника пилорамы зверь может быть волкособом – гибридом волка и собаки.

Дикий волкособ умнее волка и сильнее собаки. Отличается прожорливостью, агрессивностью и не боится человека.

Екатерина МАКАРОВА.