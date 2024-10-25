Произошло то, к чему так уверенно шла Республика Коми все последние годы: мы в долгах, как в шелках.

По раскладам Минфина Коми, чтобы в следующем году свести концы с концами, требуются огромные кредитные вливания. Согласно программе государственных внутренних заимствований, в 2025 году республика планирует взять в банках кредиты на 29,8 миллиарда рублей (и вернуть 12 млрд), затем привлечь 9,6 млрд бюджетных кредитов (погасив с учетом ранее взятых 13,2 млрд). Вся эта цифирь напоминает представление в цирке, когда артист жонглирует шариками, а ему их все подкидывают и подкидывают. Зрители смотрят и удивляются – сколько он еще сможет выдюжить, сколько еще продлится представление?

«Сотка» все ближе!

В нашем случае «шарики» – это те же кредиты, Коми их уже набрала столько, что диву даешься. Пока еще бюджет не принят в окончательном виде, поэтому будем с цифрами осторожнее, но напомним события осени прошлого года.

Тогда министр финансов Коми Владимир Казаков заявил, что республиканский бюджет на 2024-2026 годы спланирован со значительным дефицитом от 14,8 до 15 млрд рублей, что неминуемо приведет к увеличению государственного долга региона с 42 млрд рублей в 2024 году до 81,1 млрд рублей в 2026 году. Как говорится, даешь 100-процентную задолженность!

То есть речь идет о долговых обязательствах, сопоставимых с доходной частью годового республиканского бюджета, которая последние два года стабильно уменьшается даже на фоне инфляции и девальвации рубля по отношению к ведущим мировым валютам.

По мнению депутата Госсовета Коми Ильи Богданова, увеличение госдолга несет большие риски, бюджет формируется по пессимистичному сценарию. На сегодняшний день бюджет Коми выбрал действующие лимиты по бюджетным кредитам и будет вынужден, скорее всего, прибегнуть к коммерческим заимствованиям. Сколько будут брать и на какой срок – пока точно неизвестно. По поводу списания федеральным центром части бюджетных кредитов ситуация еще запутаннее, классического списания не будет, фактически предоставляется рассрочка платежей при наличии определенных условий, которые властям Республики Коми, как и многих других регионов, выполнить проблематично.

Деньги есть, но не про вашу честь

Удивляют даже не кредитные аппетиты наших чиновников, а то, что в долговую кабалу Республика Коми попала на фоне фантастических рекордов по собираемости налогов. В прошлом году чуть не удалось пробить планку в 600 млрд рублей! За январь-декабрь 2023 года поступление администрируемых Федеральной налоговой службой России доходов в бюджетную систему Российской Федерации (включая доходы от уплаты налога на прибыль, доходы от уплаты акцизов) составило 575 миллиардов 306 миллионов рублей. Это на 4 миллиарда 380 миллионов 400 тысяч рублей или на 0,8 процента больше, чем в 2022 году.

Однако на сегодняшний день в республике остается менее 20 процентов от собираемых налогов. Все, что сверху – уходит в федеральный бюджет. Такая ситуация устраивает провластное большинство в Госсовете Коми. Лишь фракция КПРФ ставит вопрос о справедливом перераспределении налогов. Ведь самому региону хронически не хватает средств. У нас одних только объектов незавершенного строительства на 10 миллиардов рублей.

«Труднодоступные территории»

В апреле этого года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на Днях Республики Коми в Верхней палате российского парламента отметила, что в Коми северные муниципалитеты не имеют круглогодичной дорожной связи (понятно, что нужную справку подготовили ее помощники), но на самом деле это уже не так. Из-за плохих дорог мучаются также жители Вуктыльского, Удорского, Троицко-Печорского и Койгородского районов.

То есть уже есть все основания утверждать, что почти половина муниципалитетов стали «труднодоступными территориями». В целом в Коми более трети сельских населенных пунктов страдают от бездорожья. И все из-за хронического безденежья.

Молчание Желтого дома

За четыре года Владимир Уйба вообще ни словом не обмолвился о том, что нужно хотя бы обсудить с федеральным центром вопрос о более-менее приемлемом варианте распределения налогов. Пусть даже на уровне теоретической дискуссии. Молчок. Хотя все понимают, что другого пути для вывода Республики Коми из финансового тупика нет.

А это надо приезжей команде управленцев, что-то там просить, доказывать, убеждать? За четыре года своего пребывания «на северах» они показали, что главное – это грамотно отчитаться, чтобы картинка была красивая, а дальше все не столь важно. «Москвичи» уедут, а за кредиты придется расплачиваться уже другим.

И тут как не вспомнить историю трехлетней давности, когда из правительства РК буквально «выдавили» министра финансов Галину Рубцову (между прочим, в финансовой сфере Коми она работала еще с советских времен). Официально, конечно, ее отправили на пенсию, да еще с почестями. Хотя на самом деле все дело было в ее несговорчивости. Она понимала, что желание руководства Коми поглубже залезть в разного рода кредиты ничем хорошим в принципе не может закончиться, что мы сегодня и видим.

Кстати, если власти в Коми с легкостью берут кредиты, то в том же Татарстане на все это региональное безденежье, охватившее провинциальную Россию, смотрят иначе. Они намерены непосредственно у федерального центра просить финансовой поддержки за выпадающие из-за разного рода санкций доходы. Опять же такой вариант ни Желтый дом, ни депутаты Госсовета Коми даже не обсуждали.

Сергей МОРОХИН.